Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock

Οι Deep Purple επιστρέφουν δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο τους άλμπουμ «Splat!», σηματοδοτώντας μια ακόμη δημιουργική περίοδο για μία από τις πιο εμβληματικές μπάντες στην ιστορία της hard rock μουσικής. Στο νέο αυτό εγχείρημα, η κλασική σύνθεση με τους Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey και Simon McBride συνεργάζεται ξανά με τον καταξιωμένο παραγωγό Bob Ezrin, γνωστό για τις συνεργασίες του με θρυλικά ονόματα όπως οι Pink Floyd, οι KISS, ο Lou Reed και ο Alice Cooper, προσδίδοντας στο project μια ιδιαίτερη παραγωγική βαρύτητα και εμπειρία.

Το «Splat» παρουσιάζεται ήδη ως ένα από τα πιο «βαριά» και επιθετικά άλμπουμ της μπάντας εδώ και χρόνια, με τους Deep Purple να επιστρέφουν στη φιλοσοφία των live studio ηχογραφήσεων, μια διαδικασία που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα κλασικά τους έργα στις δεκαετίες του ’70. Παράλληλα, το πρώτο δείγμα γραφής μέσα από το κομμάτι «Arrogant Boy» δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της νέας κατεύθυνσης, με έντονη ενέργεια, σκληρό κιθαριστικό ήχο και old-school hard rock αισθητική που συνδυάζεται με σύγχρονη παραγωγή.

Επιστροφή στο πνεύμα της «χρυσής εποχής»

Ο Ian Gillan έχει αναφερθεί με ενθουσιασμό στο νέο υλικό, σημειώνοντας πως το συγκρότημα αισθάνεται πως βρίσκεται ξανά κοντά στο δημιουργικό πνεύμα των κλασικών κομματιών όπως τα «Highway Star», «Smoke On The Water» και «Lazy». Όπως τονίζει, το νέο άλμπουμ διαθέτει την ίδια αίσθηση ελευθερίας, ενέργειας και αυθορμητισμού που χαρακτήριζε την περίοδο 1969–1973, με τη σημερινή εκδοχή των Deep Purple να λειτουργεί ως φυσική συνέχεια εκείνης της δημιουργικής κορύφωσης, προσαρμοσμένη όμως στο σήμερα.

Η θεματική του «Splat!» και η πιο φιλοσοφική προσέγγιση

Πίσω από τον τίτλο «Splat!» κρύβεται μια πιο βαθιά θεματική ιδέα που προέρχεται από τον ίδιο τον Ian Gillan, καθώς το άλμπουμ δεν προσεγγίζει την έννοια του τέλους της ανθρωπότητας με τον κλασικό καταστροφικό τρόπο, αλλά περισσότερο ως μια μετάβαση και μεταμόρφωση πέρα από τη φυσική ύπαρξη. Αυτή η προσέγγιση δίνει στο νέο έργο έναν πιο φιλοσοφικό και υπαρξιακό χαρακτήρα, διαφοροποιώντας το από μια απλή hard rock κυκλοφορία και προσθέτοντας επίπεδα ερμηνείας στο συνολικό concept.

Παγκόσμια περιοδεία το 2026

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Splat!», οι Deep Purple ετοιμάζονται για μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία μέσα στο 2026, με 86 εμφανίσεις σε 28 χώρες και τρεις ηπείρους. Η μπάντα αποδεικνύει έτσι ότι παραμένει ενεργή, δημιουργική και απόλυτα συνδεδεμένη με τη σκληρή rock ταυτότητα που τη διαμόρφωσε, συνεχίζοντας μια πορεία που μετρά δεκαετίες επιρροής στη διεθνή μουσική σκηνή.

