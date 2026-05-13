Μουσικά Νέα 13.05.2026

Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει με νέο δίσκο, πιο σκληρό ήχο και παγκόσμια περιοδεία, αναβιώνοντας το πνεύμα της «χρυσής» τους περιόδου
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι Deep Purple επιστρέφουν δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο τους άλμπουμ «Splat!», σηματοδοτώντας μια ακόμη δημιουργική περίοδο για μία από τις πιο εμβληματικές μπάντες στην ιστορία της hard rock μουσικής. Στο νέο αυτό εγχείρημα, η κλασική σύνθεση με τους Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey και Simon McBride συνεργάζεται ξανά με τον καταξιωμένο παραγωγό Bob Ezrin, γνωστό για τις συνεργασίες του με θρυλικά ονόματα όπως οι Pink Floyd, οι KISS, ο Lou Reed και ο Alice Cooper, προσδίδοντας στο project μια ιδιαίτερη παραγωγική βαρύτητα και εμπειρία.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία, με αφορμή την εμφάνισή τους στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Splat» παρουσιάζεται ήδη ως ένα από τα πιο «βαριά» και επιθετικά άλμπουμ της μπάντας εδώ και χρόνια, με τους Deep Purple να επιστρέφουν στη φιλοσοφία των live studio ηχογραφήσεων, μια διαδικασία που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα κλασικά τους έργα στις δεκαετίες του ’70. Παράλληλα, το πρώτο δείγμα γραφής μέσα από το κομμάτι «Arrogant Boy» δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της νέας κατεύθυνσης, με έντονη ενέργεια, σκληρό κιθαριστικό ήχο και old-school hard rock αισθητική που συνδυάζεται με σύγχρονη παραγωγή.

Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία

Επιστροφή στο πνεύμα της «χρυσής εποχής»

Ο Ian Gillan έχει αναφερθεί με ενθουσιασμό στο νέο υλικό, σημειώνοντας πως το συγκρότημα αισθάνεται πως βρίσκεται ξανά κοντά στο δημιουργικό πνεύμα των κλασικών κομματιών όπως τα «Highway Star», «Smoke On The Water» και «Lazy». Όπως τονίζει, το νέο άλμπουμ διαθέτει την ίδια αίσθηση ελευθερίας, ενέργειας και αυθορμητισμού που χαρακτήριζε την περίοδο 1969–1973, με τη σημερινή εκδοχή των Deep Purple να λειτουργεί ως φυσική συνέχεια εκείνης της δημιουργικής κορύφωσης, προσαρμοσμένη όμως στο σήμερα.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία τους, με αφορμή την εμφάνισή τους στην Ελλάδα το 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η θεματική του «Splat!» και η πιο φιλοσοφική προσέγγιση

Πίσω από τον τίτλο «Splat!» κρύβεται μια πιο βαθιά θεματική ιδέα που προέρχεται από τον ίδιο τον Ian Gillan, καθώς το άλμπουμ δεν προσεγγίζει την έννοια του τέλους της ανθρωπότητας με τον κλασικό καταστροφικό τρόπο, αλλά περισσότερο ως μια μετάβαση και μεταμόρφωση πέρα από τη φυσική ύπαρξη. Αυτή η προσέγγιση δίνει στο νέο έργο έναν πιο φιλοσοφικό και υπαρξιακό χαρακτήρα, διαφοροποιώντας το από μια απλή hard rock κυκλοφορία και προσθέτοντας επίπεδα ερμηνείας στο συνολικό concept.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παγκόσμια περιοδεία το 2026

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Splat!», οι Deep Purple ετοιμάζονται για μια τεράστια παγκόσμια περιοδεία μέσα στο 2026, με 86 εμφανίσεις σε 28 χώρες και τρεις ηπείρους. Η μπάντα αποδεικνύει έτσι ότι παραμένει ενεργή, δημιουργική και απόλυτα συνδεδεμένη με τη σκληρή rock ταυτότητα που τη διαμόρφωσε, συνεχίζοντας μια πορεία που μετρά δεκαετίες επιρροής στη διεθνή μουσική σκηνή.

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DEEP PURPLE Splat!
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και η ανατροπή στον γάμο τους

13.05.2026
Επόμενο
Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

13.05.2026

Δες επίσης

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

13.05.2026
Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

13.05.2026
Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»
EUROVISION

Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»

13.05.2026
Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%
EUROVISION

Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%

13.05.2026
Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία

13.05.2026
«Ferto»: Ο διερμηνέας νοηματικής που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision
EUROVISION

«Ferto»: Ο διερμηνέας νοηματικής που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision

13.05.2026
Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή

13.05.2026
Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή
EUROVISION

Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή

13.05.2026
Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
EUROVISION

Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

13.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!