EUROVISION 17.05.2026

Τι σημαίνει το «Bangaranga» που τραγούδησε η Dara στη Eurovision 2026

Τι σημαίνει η λέξη που σάρωσε στη Eurovision 2026, πώς συνδέεται με τη λαογραφία της Βουλγαρίας και τι δήλωσε η Dara
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Βουλγαρία έγραψε τη δική της χρυσή σελίδα στην 70χρονη ιστορία της Eurovision 2026, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή του διαγωνισμού το 2026. Η 27χρονη Dara πραγματοποίησε μια καθηλωτική εμφάνιση που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, χαρίζοντας μια απίστευτη πρωτιά σε μια χώρα που πρωτοεμφανίστηκε στον θεσμό το 2005 και απείχε εντελώς από τις 3 τελευταίες διοργανώσεις.

Πίσω από τον ρυθμό του «Bangaranga» κρύβεται μια διεθνής ομάδα δημιουργών, με τη Νορβηγίδα Anne Judith Wik, τον Ρουμάνο Cristian Tarcea, την ίδια την ερμηνεύτρια, αλλά και τον Έλληνα μετρ των επιτυχιών Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα μεγάλο παράσημο στο πλούσιο βιογραφικό του στον διαγωνισμό.

Η μάχη με το άγχος και η αποθέωση της αυθεντικότητας

Παρά το γεγονός ότι η λέξη «Bangaranga» συνδέεται με την τζαμαϊκανή αργκό, αποδίδοντας την ένταση, τον θόρυβο και την αστείρευτη ενέργεια, η Dara της έδωσε μια εντελώς προσωπική και πνευματική διάσταση. Μιλώντας στο BBC πριν από τον μεγάλο τελικό, η νεαρή σταρ προχώρησε σε μια εξομολόγηση για τις δικές της εσωτερικές αναζητήσεις.

«Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα “ποια είναι η αξία σου;” και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει “δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ”».

Από τους αρχαίους Κουκέρι στα σύγχρονα «δαιμόνια»

Μουσικά, το κομμάτι παντρεύει την εξελιγμένη ποπ παραγωγή με τη βουλγαρική λαογραφία. Η βασική πηγή έμπνευσης βρίσκεται στους «Kukeri» (Κουκέρι), μια πανάρχαια παγανιστική τελετή της Βουλγαρίας. Όπως εξηγεί σε σχετικό δημοσίευμά της η εφημερίδα The Guardian, πρόκειται για ένα έθιμο όπου άνδρες φορούν προβιές ζώων, ξύλινες μάσκες και βαριά χάλκινα κουδούνια, γυρίζοντας στα χωριά για να τρομάξουν και να διώξουν τα κακά πνεύματα, φέρνοντας καλή σοδειά και υγεία.

Η Dara πήρε αυτή την παράδοση και τη μετέτρεψε σε ένα σύγχρονο ψυχολογικό μανιφέστο. Το «Bangaranga» αποτελεί τη στιγμή που ο άνθρωπος επιλέγει συνειδητά την αγάπη αντί για τον φόβο. Είναι η ανάδυση του ανώτερου εαυτού, ο οποίος στέκεται όρθιος και προσπερνά τις αμφιβολίες, την ντροπή και το εσωτερικό χάος. Δεν πρόκειται για μια επιθετική διαδικασία, αλλά για μια εσωτερική μεταμόρφωση. Το «Bangaranga» δεν είναι κάτι που γίνεσαι, αλλά μια δύναμη που ξυπνάει από μέσα σου. Η φιλοσοφία του τραγουδιού είναι απλή: Όποτε η ζωή γίνεται τρομακτική, μην ανησυχείς. Γίνε Bangaranga.

