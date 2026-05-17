Dara: O «τυφώνας» της Βουλγαρίας που διέλυσε τα προγνωστικά και κατέκτησε τη Eurovision 2026

Από τα παραδοσιακά τραγούδια στη Βάρνα και το X Factor, στην απόλυτη κορυφή της Ευρώπης με 516 βαθμούς, αυτή είναι η νικήτρια της Eurovision

Η Eurovision 2026 θα μνημονεύεται για πάντα ως η χρονιά της απόλυτης ανατροπής. Αν και τα γραφεία στοιχημάτων και οι προβλέψεις μέχρι και λίγες ώρες πριν από τον Μεγάλο Τελικό της Βιέννης έδειχναν άλλα φαβορί, μια 27χρονη pop σταρ από τη Βουλγαρία ήρθε για να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της.

Η Darina Nikolaeva Yotova, γνωστή παγκόσμως πλέον ως DARA, έγραψε ιστορία συγκεντρώνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 516 βαθμών, παίρνοντας 304 βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές και 312 από το τηλεοπτικό κοινό. Με το εκρηκτικό, άκρως χορευτικό κομμάτι «Bangaranga», χάρισε στη χώρα της την πρώτη της νίκη στον θεσμό, προκαλώντας εθνικό ντελίριο και μια σπάνια στιγμή ενότητας που οι Βούλγαροι είχαν να ζήσουν από το ιστορικό Μουντιάλ του 1994, όταν η εθνική τους ομάδα ποδοσφαίρου κατέκτησε την 4η θέση.

Eurovision 2026: Στην κορυφή η Βουλγαρία με το «Bangaranga» – Η θέση του Akyla στην κατάταξη

Από τη Βάρνα στην πρώτη γραμμή της Pop

Γεννημένη το 1998 στην παραθαλάσσια Βάρνα, την 3η μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, η DARA έδειξε από νωρίς ότι η μουσική κυλάει στις φλέβες της. Ως απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Τεχνών, ξεκίνησε να τραγουδά παραδοσιακή βουλγαρική μουσική από την τρυφερή ηλικία των 7 ετών, γεγονός που της χάρισε μια σπάνια φωνητική τοποθέτηση και βαθιά επαφή με τις πολιτιστικές της ρίζες, πριν τελικά αποφασίσει να στραφεί στη σύγχρονη pop σκηνή.

Το μεγάλο «μπαμ» έγινε το 2015, όταν μάγεψε το κοινό και έφτασε μέχρι τον τελικό του X Factor Βουλγαρίας. Ένα χρόνο μετά, το ντεμπούτο single της με τίτλο «K’vo ne chu» εκτοξεύθηκε στην κορυφή των charts, σηματοδοτώντας την αρχή μιας λαμπρής καριέρας γεμάτης sold-out συναυλίες, εκατομμύρια streams και singles-φωτιά όπως τα «Thunder», «Call Me» και «Mr Rover».

Η ανοδική της πορεία επισφραγίστηκε το 2018 όταν αναδείχθηκε Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης στα BG Radio Music Awards, ενώ το 2021 έγραψε ξανά ιστορία ως η νεότερη coach που κάθισε ποτέ στις καρέκλες του The Voice of Bulgaria. Η καλλιτεχνική της ανησυχία την οδήγησε το 2024 στην πίστα του Dancing Stars, όπου ξεδίπλωσε τις απίστευτες χορευτικές της ικανότητες, ενώ μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ήταν όταν επιλέχθηκε να ανοίξει τη μεγάλη συναυλία του Robbie Williams στη Σόφια.

Τι κρύβεται πίσω από το «Bangaranga» και το ελληνικό «άρωμα»

To «Bangaranga» δεν είναι απλώς ένα dance track προορισμένο για τα κλαμπ, αλλά ένα κομμάτι με βαθύ πολιτιστικό υπόβαθρο. Η έμπνευσή του προέρχεται από τους kukeri, τους αρχαίους Βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές που φορούν παραδοσιακές μάσκες για να διώχνουν τα κακά πνεύματα, μόνο που στην περίπτωση της DARA, το τραγούδι μάχεται τα σύγχρονα, εσωτερικά «δαιμόνια» του ανθρώπου.

Όπως εξηγεί η ίδια, το Bangaranga είναι ένα συναίσθημα που όλοι κρύβουμε μέσα μας και αντιπροσωπεύει τη στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγηθείς από την αγάπη και όχι από τον φόβο. Είναι το ανώτερο εγώ σου που προχωρά μπροστά, όντας πιο δυνατό από το άγχος, τις αμφιβολίες, την ντροπή και το εσωτερικό χάος, καθώς δεν επιτίθεται αλλά μεταμορφώνει, στέλνοντας το μήνυμα πως όποτε η ζωή φαίνεται τρομακτική, πρέπει απλά να γίνεσαι Bangaranga.

Αυτό το μουσικό μανιφέστο φέρει μάλιστα ισχυρή ελληνική υπογραφή, καθώς στη σύνθεση και την παραγωγή του κομματιού συμμετέχει ο μετρ των επιτυχιών Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος κατάφερε να ξεκλειδώσει την εκρηκτική ενέργεια της DARA και να τη μετουσιώσει σε ένα ευρωπαϊκό hit. Στο πλευρό του βρέθηκε και η back vocal artist Βικτώρια Χαλκίτη.

Η υπερκινητικότητα ως υπερδύναμη

Η DARA δεν κρύφτηκε ποτέ πίσω από το δάχτυλό της όσον αφορά την προσωπική της ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο «ADHDara» είναι εμπνευσμένο απευθείας από τη δική της έντονη ενέργεια και τη ΔΕΠΥ (ADHD) με την οποία ζει καθημερινά, αποδεικνύοντας ότι η ειλικρίνεια εκτιμάται από το κοινό.

Η ίδια δηλώνει με θάρρος πως αυτή η κατάσταση και οι δυσκολίες που βιώνει αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού της. Αντί να την περιορίσει, η DARA χρησιμοποίησε την υπερκινητικότητά της ως το απόλυτο καύσιμο για τις απαιτητικές, γεμάτες έντονο ρυθμό χορογραφίες της πάνω στη σκηνή, διατηρώντας παράλληλα μια πολύ ζεστή και διαρκή επαφή με τους θαυμαστές της στα social media.

Η επιστροφή της Βουλγαρίας και το «ντουέτο» με τη Φουρέιρα στην Αθήνα

Η νίκη της DARA αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι η Βουλγαρία απουσίαζε από τη Eurovision τα τελευταία 3 χρόνια λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών. Μέχρι σήμερα, η κορυφαία στιγμή της χώρας στον διαγωνισμό ήταν η 2η θέση του Κρίστιαν Κόστοβ το 2017, ο οποίος είναι στενός φίλος της DARA, όμως η φετινή πρωτιά περνάει το πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας σε μια εντελώς νέα διάσταση.

Λίγες μέρες πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, η νικήτρια του διαγωνισμού είχε βρεθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο Lohan, όπου εμφανιζόταν η Ελένη Φουρέιρα. Η 27χρονη καλλιτέχνιδα δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή, να πάρει το μικρόφωνο και να ξεσηκώσει το ελληνικό κοινό παρουσιάζοντας live το «Bangaranga». Η Ελένη Φουρέιρα τη συνόδευσε με μερικές hot χορευτικές κινήσεις και στη συνέχεια της παραχώρησε τη σκηνή, με την DARA να κλέβει τις εντυπώσεις με τα φωνητικά και το χορευτικό της layout, προμηνύοντας τον θρίαμβο που θα ακολουθούσε.

