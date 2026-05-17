Δημήτρης Κοντόπουλος: Ποιος είναι ο Έλληνας δημιουργός που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη στη Eurovision

Η ιστορική νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026 με την DARA και το εκρηκτικό «Bangaranga» δεν ήταν απλώς μια δικαίωση για τη γειτονική χώρα, αλλά και ο απόλυτος προσωπικός θρίαμβος για έναν Έλληνα δημιουργό. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο άνθρωπος που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές, επιδραστικές και επιτυχημένες προσωπικότητες του διαγωνισμού, κατάφερε επιτέλους να προσθέσει το πολυπόθητο χρυσό τρόπαιο στη συλλογή του.

Συνυπογράφοντας τη σύνθεση και τους στίχους του κομματιού μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, ο συνθέτης δημιούργησε ένα εκρηκτικό μουσικό κράμα, παντρεύοντας παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με μια υπερσύγχρονη pop παραγωγή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα απόλυτο hit που διέλυσε όλα τα προγνωστικά, συγκέντρωσε 516 βαθμούς και χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της ιστορίας της.

Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κοντόπουλου

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του Μεγάλου Τελικού, ο Δημήτρης Κοντόπουλος βρέθηκε μπροστά στους Έλληνες δημοσιογράφους που κάλυπταν τον διαγωνισμό. Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, συγκινημένος και με την αδρεναλίνη της κορυφής στα ύψη, ο Έλληνας συνθέτης έκανε τις πρώτες του αυθόρμητες δηλώσεις, παραδεχόμενος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή κρατούσε μικρό καλάθι: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Τα συναισθήματα μου είναι εν βρασμώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ σε όλους. Είχα ένα μικρό αίσθημα αλλά δεν είμαι 100% πεπεισμένος για τη νίκη. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή… Bangaranga είστε όλοι σας! Όλοι σας, Bangaranga είσαστε».





Από το Λος Άντζελες στη διαμόρφωση της ελληνικής Pop

Γεννημένος στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 1971, ο Δημήτρης Κοντόπουλος έβαλε από νωρίς γερές βάσεις για μια σπουδαία καριέρα. Μετά την αποφοίτησή του από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου σπούδασε μουσική για κινηματογράφο στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, άφησε αμέσως το αποτύπωμά του στην εγχώρια δισκογραφία. Ξεκινώντας με εμβληματικές παραγωγές όπως το «Έτσι είμαι εγώ» της Ηρούς, το «Για ένα λεπτό» του Γιάννη Βαρδή και το «Εσένα μόνο» της Καίτης Γαρμπή, ο Δημήτρης Κοντόπουλος εξελίχθηκε στον απόλυτο αρχιτέκτονα της ελληνικής pop σκηνής.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, υπέγραψε δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας, όπως ο Σάκης Ρουβάς με τα κομμάτια «Παράφορα» και «This Is My Live», η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή, ο Αντώνης Ρέμος, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Έλενα Παπαρίζου στο άλμπουμ «Γύρω απ’ τ’ όνειρο». Παράλληλα, έγραψε μουσική για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με πιο χαρακτηριστική τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Νίκο Περάκη στις μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες της σειράς «Λούφα και παραλλαγή».

Ένας διεθνής θρύλος της Eurovision με 16 συμμετοχές

Αν και η εγχώρια επιτυχία του ήταν δεδομένη, το πεδίο όπου ο Δημήτρης Κοντόπουλος μετέφρασε την ελληνική pop αισθητική σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα ήταν η Eurovision. Από το 2006, όταν το κομμάτι του «Welcome to the Party» άνοιξε τον ημιτελικό της Αθήνας, ο Έλληνας δημιουργός έγινε ο πιο περιζήτητος συνθέτης της Ευρώπης, αναλαμβάνοντας τις παραγωγές πολλών διαφορετικών χωρών και αποσπώντας σπουδαίες διακρίσεις, ανάμεσά τους και τρία βραβεία Marcel Bezençon.

Η πορεία του στον θεσμό περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές των τελευταίων ετών. Για την Ελλάδα υπέγραψε το «This Is Our Night» με τον Σάκη Ρουβά που κατέκτησε την 7η θέση το 2009, το «This Is Love» με την Demy το 2017, καθώς και το εντυπωσιακό «Last Dance» με τη Stefania που μπήκε στη δεκάδα το 2021.

Παράλληλα, οδήγησε την Ουκρανία στη 2η θέση το 2008 με το «Shady Lady» της Ani Lorak, ενώ κατέκτησε δύο φορές την 3η θέση για τη Ρωσία με τον Sergey Lazarev στα τραγούδια «You Are the Only One» το 2016 και «Scream» το 2019. Το ιστορικό του συμπληρώνεται από τη 2η θέση του Farid Mammadov με το «Hold Me» για το Αζερμπαϊτζάν το 2013, τις συμμετοχές της Μολδαβίας με τη Natalia Gordienko, καθώς και την πρόσφατη παρουσία του στην ομάδα της Κύπρου με τη Σίλια Καψή το 2024 και τον Theo Evan το 2025.

Η φετινή νίκη με το «Bangaranga» αποτελεί την απόλυτη κορύφωση μιας μυθικής διαδρομής 2 δεκαετιών. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν είναι απλώς ένα γνώριμο όνομα, αλλά ένας διαχρονικός και καθοριστικός δημιουργός που ξέρει καλά πώς να μετατρέπει το συναίσθημα και το όραμα σε παγκόσμια επιτυχία.

Κεντρική Εικόνα: eurovision.ert.gr

