Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις της DARA μετά τη νίκη – «Ο σύζυγός μου με έπεισε να πάω»

Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 στη Βιέννη θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του θεσμού, με τη Βουλγαρία να ανεβαίνει για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το «Bangaranga» της DARA σάρωσε στη βαθμολογία, χαρίζοντας στη χώρα μια ιστορική πρωτιά, σε μια από τις πιο συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές που έχουμε δει στον διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια.

Λίγο μετά τον θρίαμβο, η μεγάλη νικήτρια βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου, ανίκανη να συγκρατήσει τα δάκρυά της και προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας της. Με την αδρεναλίνη ακόμα στα ύψη, η DARA μοιράστηκε τις πρώτες της σκέψεις: «Για μένα το πιο σημαντικό μέρος αυτού του ταξιδιού είναι ότι έμεινα στη σωστή πλευρά, με ανοιχτή την καρδιά μου. Είμαι ευγνώμων στον Θεό για όλα όσα μας έδωσε. Είναι απίστευτο! Είναι η πρώτη νίκη για τη Βουλγαρία στη Eurovision».

Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα και το τρόπαιο, κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία γεμάτη ανασφάλειες. Η DARA εξομολογήθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι λίγο έλειψε να μην τη δούμε ποτέ στη σκηνή της Βιέννης, αποκαλύπτοντας πως ο σύζυγός της ήταν εκείνος που τη λύτρωσε από τις αμφιβολίες της: «Θέλω να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου γιατί αυτός ήταν που με ώθησε να έρθω στη Eurovision. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη αν θέλω να έρθω ή όχι, γιατί είχα άγχος και αμφιβολία για τον εαυτό μου και αυτός ήταν που, απλά με ώθησε και μου είπε, “Πρέπει να πας τώρα στη Eurovision, πρέπει να πας, πάρε το τηλέφωνό σου, πες τους ότι θα πας”. Εξαιτίας της οικογένειάς μου, εξαιτίας του, και όλης αυτής της αγάπης που έχω στον χρυσό κύκλο μου, γι’ αυτό είμαι εδώ».





Το ελληνικό «αποτύπωμα» στην κορυφή της Ευρώπης

Η νίκη της Βουλγαρίας έχει και έντονο ελληνικό άρωμα, καθώς τη συνδημιουργία του «Bangaranga» υπογράφει ο 3 φορές επιτυχημένος στο θεσμό, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Έλληνας συνθέτης, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο εκρηκτικό ταλέντο της DARA, είχε κάνει μια άκρως προφητική δήλωση λίγο πριν από τον Μεγάλο Τελικό, πλέκοντας το εγκώμιο της τραγουδίστριας: «Η Dara είναι πάρα πολύ καλή. Τη βλέπω πάνω στη σκηνή πολύ άνετη, το νιώθει, είναι πολύ καλή με τις κάμερες, τραγουδάει πολύ καλά και χορεύει πολύ καλά, οπότε όλο έχει δέσει αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».





Το αποτέλεσμα δικαίωσε πανηγυρικά τις προσδοκίες της ομάδας, αποδεικνύοντας ότι όταν η κορυφαία pop αισθητική συναντά την αυθεντική ψυχή, το αποτέλεσμα είναι απλά… νικηφόρο.

