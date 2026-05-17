Akylas: Η ανακοίνωση για νέο album και την καλοκαιρινή περιοδεία – Πότε και από πού ξεκινάει

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της καριέρας του βρίσκεται ήδη ο Akylas, ο οποίος, παράλληλα με τον πυρετό της προετοιμασίας για τη Eurovision 2026, κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Ο 27χρονος καλλιτέχνης, που κατέκτησε τη 10η θέση στον Μεγάλο Τελικό της Βιέννης, αποκάλυψε ότι το πρώτο του μουσικό άλμπουμ είναι έτοιμο, ενώ έχει ήδη σχεδιαστεί και η καλοκαιρινή του περιοδεία με τίτλο «Press Start Tour», δίνοντας την υπόσχεση στο κοινό για ένα μαγικό καλοκαίρι, χορεύοντας ασταμάτητα σε clubs και beach bars σε όλη τη χώρα.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής για την Αθήνα, ο νεαρός τραγουδιστής επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, κάνοντας έναν εξομολογητικό απολογισμό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στις 7 το πρωί, η υπερένταση της μεγάλης βραδιάς δεν τον άφησε να κλείσει μάτι, ωστόσο χαρακτήρισε όλο αυτό το πεντάμηνο ταξίδι ως μια απόλυτα μαγική εμπειρία που έμοιαζε με φωτεινό πυροτέχνημα, γεμάτο ταξίδια στο εξωτερικό, συνεντεύξεις και δημιουργικό χάος.

Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla – «Πάλι κουβά, ζητώ συγγνώμη»

Παρά τη δημιουργική του ορμή, ο Έλληνας εκπρόσωπος, που συγκέντρωσε συνολικά 220 βαθμούς με το κομμάτι «Ferto», δεν έκρυψε τη συναισθηματική πίεση και το βάρος που ένιωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι αρχικά φοβόταν να ανοίξει το κινητό του από το άγχος μήπως απογοήτευσε τον κόσμο που τον στήριξε, ενώ περιέγραψε με χιούμορ πως, μετά από τόσο έντονο «love bombing» των τελευταίων μηνών, η ξαφνική αποφόρτιση του προκάλεσε ένα προσωρινό «σύνδρομο εγκατάλειψης», το οποίο όμως μετριάστηκε αμέσως χάρη στα αμέτρητα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Akylas έδωσε επίσημο ραντεβού με τους θαυμαστές του στην Αθήνα, δηλώνοντας ανυπόμονος να επιστρέψει στο σπίτι, στο κρεβάτι του και στον αγαπημένο του γάτο μετά από δύο εβδομάδες έντονης δουλειάς στη Βιέννη.

Καθησυχάζοντας τους πάντες ότι είναι πολύ καλά, έκλεισε με χιούμορ, λέγοντας ότι σε λίγη ώρα θα επιστρέψει μέσα από το TikTok για να ξεκινήσει και επίσημα το προμόσιον του νέου του δίσκου, αποδεικνύοντας ότι για εκείνον τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.

Eurovision 2026: Όλα όσα ξεχωρίσαμε από τη μεγάλη βραδιά του τελικού

Eurovision 2026: Στην κορυφή η Βουλγαρία με το «Bangaranga» – Η θέση του Akyla στην κατάταξη