Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla – «Πάλι κουβά, ζητώ συγγνώμη»

Με εμφανή τη συναισθηματική φόρτιση και χωρίς να κρύψει τη στενοχώρια του, ο Akylas προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξασφάλισε μια θέση στο Top 10, ο 27χρονος καλλιτέχνης φάνηκε να περιμένει κάτι παραπάνω για το «Ferto», ξεκινώντας την τοποθέτησή του με την αυθόρμητη φράση: «Πάλι κουβά».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας εκπρόσωπος απευθύνθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια στους τηλεθεατές και τους θαυμαστές του που τον στήριξαν σε αυτό το ταξίδι, εξομολογούμενος: «Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι όντως στενοχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στενοχωρήσω πραγματικά. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό».

Παράλληλα, ο Akylas θέλησε να μοιραστεί με το κοινό το παρασκήνιο της προετοιμασίας του και τις μεγάλες σωματικές δυσκολίες που κλήθηκε να ξεπεράσει προκειμένου να ανέβει στη σκηνή του Wiener Stadthalle, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Και πραγματικά, να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο καλλιτέχνης εξέφρασε το παράπονό του για το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ενώ έκλεισε στέλνοντας ένα γεμάτο αγάπη μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα. «Ίσως να μας αδίκησαν λίγο. Αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να το ζήσω. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ», ανέφερε συγκινημένος ο Έλληνας εκπρόσωπος.





