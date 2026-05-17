EUROVISION 17.05.2026

Eurovision 2026: Το video του Akyla από το ξενοδοχείο λίγο πριν την επιστροφή του

Λίγο πριν επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, ο Akylas κάνει τον απολογισμό του για τη 10η θέση στη Eurovision 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής για την Αθήνα, ο Akylas θέλησε να επικοινωνήσει ξανά με τους διαδικτυακούς του φίλους. Μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έκανε τον απολογισμό του και δεν έκρυψε τα ανάμεικτα συναισθήματά του, επαναλαμβάνοντας πως «αυτό που έζησα είναι μαγικό».

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος στην κάμερα, η ένταση της μεγάλης βραδιάς δεν τον άφησε να ξεκουραστεί καθόλου, καθώς η αδρεναλίνη βρισκόταν στα ύψη: «Λοιπόν είναι επτά η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μία ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε άλλες χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις. Χάος… Ήταν μαγικό όλο αυτό».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο οποίος κατέκτησε τη 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς, αναφέρθηκε στο βάρος που ένιωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά και στο «mental» που πέρασε λόγω της ξαφνικής αποφόρτισης: «Βέβαια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα, δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ γι’ αυτό γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Όλη η ομάδα δούλεψε πολύ γι’ αυτό το πρότζεκτ, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε. Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα mental λίγο, έπαθα ένα… έτσι, πώς το λένε; Σύνδρομο εγκατάλειψης. Γιατί αφού είχα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες, ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά, μετά από αυτό. Ευχαριστώ που είστε εδώ».

Κλείνοντας το βίντεό του, ο 27χρονος καλλιτέχνης έδωσε ραντεβού με τους θαυμαστές του στην Αθήνα, δείχνοντας έτοιμος να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, ενώ καθησύχασε το κοινό για την κατάστασή του: «Αυτά. Τα λέμε Αθήνα. Ανυπομονώ να γυρίσω, να πάω στο σπιτάκι μου, να πάω στο γατούλη μου… μου ‘χει λείψει το κρεβατάκι μου. Βέβαια πραγματικά περάσαμε πανέμορφα αυτές τις δυο βδομάδες εδώ πέρα… Πολλή δουλειά, αλλά ήτανε μια απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό που με… κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ. Και τα λέμε… θα ανεβάσω TikTok σε καμιά ώρα ξανά να προμοτάρω το άλμπουμ μου, οπότε δεν τα λέμε πολύ αργά, μην αγχώνεστε, καλά είμαι!».

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
