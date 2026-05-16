Eurovision 2026: Στην κορυφή η Βουλγαρία με το «Bangaranga» – Η θέση του Akyla στην κατάταξη

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο λαμπερός τελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από το Wiener Stadthalle της Αυστρίας. Ήταν μια επετειακή βραδιά γεμάτη ανατροπές, υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και έντονα συναισθήματα, με τους τηλεθεατές στην Ελλάδα να την απολαμβάνουν μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τη γνώριμη φωνή του Γιώργου Καπουτζίδη και της Μαρίας Κοζάκου στον σχολιασμό, και την Klavdia να ανακοινώνει το παραδοσιακό ελληνικό 12άρι.

Eurovision 2026: Πανηγυρική νίκη της Βουλγαρίας με το εκρηκτικό «Bangaranga»

Θρίαμβος για τη Βουλγαρία

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Dara από τη Βουλγαρία, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει την εντυπωσιακή βαθμολογία των 516 πόντων. Το ρυθμικό της κομμάτι «Bangaranga» κέρδισε τις εντυπώσεις, έχοντας μάλιστα έντονο διεθνές αλλά και ελληνικό χρώμα πίσω από τη δημιουργία του. Συγκεκριμένα, στην ομάδα των συνθετών και παραγωγών συναντάμε τον έμπειρο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Κοντόπουλο, τον Ρουμάνο Monoir, καθώς και τη Νορβηγίδα Anne Judith Stokke Wik. Η Dara είχε πάρει κεφάλι ήδη από την ψηφοφορία των επιτροπών, όπου βρισκόταν στην πρώτη θέση με 204 βαθμούς, έχοντας αποσπάσει τα 12άρια της Μάλτας, της Αυστραλίας, της Δανίας και της Λιθουανίας.

Top 10 για την Ελλάδα

Η ελληνική συμμετοχή με τον 27χρονο Akyla και το κομμάτι «Ferto» πέτυχε τον στόχο της, τερματίζοντας στην τιμητική 10η θέση της τελικής κατάταξης με συνολικά 220 βαθμούς. Εμφανιζόμενος νωρίς στο διαγωνιστικό μέρος (6ος κατά σειρά), ο Akylas παρουσίασε ένα άκρως πρωτότυπο και θεατρικό concept, το οποίο επιμελήθηκε σκηνοθετικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Το σκηνικό θύμιζε σύγχρονο arcade video game, με τον καλλιτέχνη, ντυμένο στα πορτοκαλί και φορώντας χαρακτηριστικά «γατίσια αυτιά», να ξεκινά το performance πατώντας ένα εικονικό κουμπί «Start». Η ενέργεια και η ευρηματικότητα του act προκάλεσαν κύμα θετικών αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ανταπόκριση του κοινού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο televoting, όπου η Ελλάδα συγκέντρωσε 147 βαθμούς (ισοβαθμώντας στην προτίμηση των τηλεθεατών με την Ιταλία). Όσον αφορά τις κριτικές επιτροπές, η Ελλάδα έλαβε 73 βαθμούς, εξασφαλίζοντας δύο ανώτατες βαθμολογίες (12άρια) από την Κύπρο και τη Σερβία.

Η παρουσία της Κύπρου και οι ανταλλαγές βαθμών

Η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε η Αντιγόνη με το τραγούδι «Jalla», κατέλαβε τη 18η θέση του τελικού συγκεντρόνοντας 75 βαθμούς. Για ακόμη μια χρονιά, η παραδοσιακή ανταλλαγή των μέγιστων βαθμών επιβεβαιώθηκε, καθώς η ελληνική κριτική επιτροπή έδωσε το δικό της 12άρι στην Κύπρο, ενώ η Κύπρος ανταπέδωσε στηρίζοντας την ελληνική συμμετοχή. Στην ψηφοφορία του κοινού, η κυπριακή συμμετοχή περιορίστηκε στους 34 βαθμούς.

Η δεκάδα του τελικού

Βουλγαρία – 516

Ισραήλ – 343

Ρουμανία – 296

Αυστραλία – 287

Ιταλία – 281

Φινλανδία – 279

Δανία – 243

Μολδαβία – 226

Ουκρανία – 221

Ελλάδα – 220

