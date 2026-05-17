TEDxPanteion University 2026: Ξύπνα τις αισθήσεις σου σε ένα event γεμάτο εκπλήξεις

Το TEDxPanteion University επιστρέφει για 10η χρονιά
Το TEDxPanteion University επιστρέφει για 10η χρονιά με ένα πολυαισθητηριακό event. Φετινό θέμα είναι το “Sensorium”, το κέντρο των αισθήσεων, εκεί όπου ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι εξερευνούν τη δυνατότητα να αισθάνονται και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η σκηνή του TEDxPanteion University θα γεμίσει συναισθήματα, ιδέες, και ιστορίες ανθρώπων που αισθάνθηκαν τον κόσμο και τα ερεθίσματα γύρω τους, με όλες τους τις αισθήσεις. Πώς οι διαφορετικές κουλτούρες διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο; Πώς το gaming καταργεί τα όρια μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού κόσμου; Πώς ο εγκέφαλος μετατρέπει μια γουλιά κρασί σε πολυαισθητηριακή εμπειρία και τι συμβαίνει όταν η αδρεναλίνη συναντά τη μηχανική τελειότητα ενός μονοθεσίου στην πίστα της Formula 1;

Όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα τις βρεις στο TEDxPanteion University, μέσα από διαδραστικά workshops, εντυπωσιακά performances, μοναδικές ομιλίες και πολλά booths και installations, που θα ξυπνήσουν όλες σου τις αισθήσεις.

Ακολούθησέ μας στα social media και μείνε συντονισμέν@ για να μη χάσεις καμία εξέλιξη για το event, τους ομιλητές, το πρόγραμμα και φυσικά τις εκπλήξεις που ετοιμάζουμε για σένα!

Σε περιμένουμε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για να μάθεις πρώτ@ τις ιδέες «που αλλάζουν τα πάντα» από το TEDxPanteion University.

*Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 18 Μαΐου 2026 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.com/e/sensorium-tedxpanteion-university-2026-tickets-1988748287664?aff=oddtdtcreator

TEDxPanteion University Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
