Eurovision 2026: Όταν όλοι γύρισαν την πλάτη στον Sam Battle, η Δανία παρέδωσε μαθήματα ανθρωπιάς

Τα τελευταία χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα αρνητικό σερί στον διαγωνισμό της Eurovision, όμως η φετινή χρονιά στη Βιέννη επισφραγίστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο. Η χώρα τερμάτισε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα για 3η φορά στην ιστορία της, γνωρίζοντας μάλιστα την απόλυτη ψυχρολουσία του «μηδέν» από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού. Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι, ένα βίντεο από τα παρασκήνια του Μεγάλου Τελικού κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και βαθιά συγκίνηση.

Το επίμαχο viral βίντεο καταγράφει τις στιγμές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών μέσα στο Green Room. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς είναι τουλάχιστον θλιβερή. Ο Βρετανός εκπρόσωπος Sam Battle, γνωστός ως Look Mum No Computer, κάθεται στο τραπέζι της αποστολής του εντελώς μόνος, χωρίς κανέναν συνεργάτη ή στέλεχος του BBC δίπλα του για να τον στηρίξει την ώρα που τα αποτελέσματα έδειχναν την καταστροφή.

Akylas: Η ανακοίνωση για νέο album και την καλοκαιρινή περιοδεία – Πότε και από πού ξεκινάει

Μέσα σε αυτό το κλίμα απόλυτης απομόνωσης, μέλος της αποστολής της Δανίας απέδειξε τι σημαίνει στην πράξη το αυθεντικό πνεύμα της Eurovision, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο θεσμός γεννήθηκε για να ενώνει και όχι να χωρίζει τους λαούς. Βλέποντας τον συνάδελφό της να βιώνει αυτή την άβολη κατάσταση, η Δανέζα τραγουδίστρια σηκώθηκε, τον πλησίασε και τον κάλεσε με μια ζεστή αγκαλιά να καθίσει μαζί με τη δική της ομάδα στο διπλανό τραπέζι.

Ο Sam Battle αποδέχτηκε αμέσως την πρόσκληση με ανακούφιση, και η εικόνα του να χαμογελά ξανά ανάμεσα στα μέλη της σκανδιναβικής αποστολής έγινε αμέσως talk of the town. Την ίδια ώρα που οι χρήστες στα social media «κατακεραυνώνουν» τη βρετανική αποστολή για την απαράδεκτη στάση της να εγκαταλείψει τον καλλιτέχνη της στην πιο δύσκολη στιγμή, το διαδίκτυο έχει «υιοθετήσει» και επίσημα τον Sam, ανακηρύσσοντάς τον με χιούμορ και αγάπη ως… επίτιμο πολίτη της Δανίας!

Eurovision 2026: Ιστορική τηλεθέαση για την ΕΡΤ

Eurovision 2026: Το video του Akyla από το ξενοδοχείο λίγο πριν την επιστροφή του