Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κοντόπουλου μετά τον θρίαμβο του «Bangaranga»

Η ανατροπή του αιώνα σημειώθηκε στη σκηνή της Eurovision 2026, με τη Βουλγαρία να διαψεύδει πανηγυρικά τα στοιχήματα και τα προγνωστικά των τελευταίων εβδομάδων, κατακτώντας τελικά την κορυφή της Ευρώπης. Μεγάλος αρχιτέκτονας πίσω από αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος υπογράφει το εκρηκτικό «Bangaranga». Ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός, μετά από πολλές επιτυχημένες προσπάθειες και υψηλές θέσεις στο παρελθόν με διάφορες χώρες, κατάφερε επιτέλους να προσθέσει το πολυπόθητο χρυσό τρόπαιο στο πλούσιο βιογραφικό του.

Η πορεία προς τον μεγάλο τελικό της Βιέννης δεν ήταν εύκολη, καθώς ο ανταγωνισμός φέτος ήταν τεράστιος και οι ισορροπίες στον βαθμολογικό πίνακα άλλαζαν λεπτό προς λεπτό. Ωστόσο, η αψεγάδιαστη σκηνική παρουσία της DARA σε συνδυασμό με τη δυναμική παραγωγή του κομματιού κατάφεραν να κερδίσουν τόσο τις κριτικές επιτροπές όσο και το τηλεοπτικό κοινό, δημιουργώντας ένα κύμα ενθουσιασμού που παρέσυρε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τον Έλληνα συνθέτη, η δικαίωση αυτή ήρθε ως επιστέγασμα μηνών σκληρής δουλειάς στο στούντιο και αμέτρητων ωρών προβών.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, ο Δημήτρης Κοντόπουλος βρέθηκε μπροστά στους Έλληνες δημοσιογράφους που ταξίδεψαν για να καλύψουν τον διαγωνισμό. Έχοντας μόλις συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας, με τη συναισθηματική φόρτιση και την ένταση της στιγμής ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, έκανε τις πρώτες του αυθόρμητες δηλώσεις: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Τα συναισθήματα μου είναι εν βρασμώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ σε όλους. Είχα ένα μικρό αίσθημα αλλά δεν είμαι 100% πεπεισμένος για τη νίκη. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή… Bangaranga είστε όλοι σας! Όλοι σας, Bangaranga είσαστε».


Αυτή η πρώτη νίκη του συνθέτη στον διαγωνισμό κλείνει με τον πιο ιδανικό τρόπο έναν μεγάλο κύκλο προσπάθειας, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική υπογραφή στη μουσική βιομηχανία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά events.

DARA Eurovision Eurovision 2026 Βουλγαρία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
