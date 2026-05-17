Life 17.05.2026

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Τα social media, τα notifications και το endless scrolling μπορούν εύκολα να σε κρατήσουν «κολλημένο» στην οθόνη για ώρες χωρίς να το καταλαβαίνεις
Πόπη Βασιλείου

Το κινητό έχει γίνει πλέον προέκταση του χεριού σου. Ξυπνάς και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να τσεκάρεις ειδοποιήσεις, Instagram, TikTok ή emails, ενώ πριν κοιμηθείς πιθανότατα καταλήγεις πάλι να κάνεις scroll χωρίς λόγο. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, ώρες ολόκληρες της ημέρας χάνονται μπροστά σε μία οθόνη. Το πιο περίεργο; Πολλές φορές δεν θυμάσαι καν τι ακριβώς είδες.

Η συνεχής χρήση του κινητού δεν επηρεάζει μόνο την παραγωγικότητα ή τη συγκέντρωσή σου, αλλά και τη διάθεσή σου, τον ύπνο σου και την ανάγκη σου να είσαι πραγματικά παρών στις στιγμές της καθημερινότητας. Ευτυχώς, δεν χρειάζονται ακραίες αποφάσεις ή digital detox για να αλλάξει αυτό. Μερικές μικρές κινήσεις αρκούν για να αρχίσεις να ξεκολλάς από την οθόνη πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις.

1. Μην ξεκινάς τη μέρα σου με scroll

Το να ανοίγεις social media με το που ξυπνάς γεμίζει αμέσως το μυαλό σου με πληροφορίες, εικόνες και άγχος. Δοκίμασε να αφήσεις το κινητό στην άκρη για τα πρώτα 20-30 λεπτά της ημέρας. Ένας καφές χωρίς οθόνη, λίγη μουσική ή ακόμα και ένα ήρεμο πρωινό μπορούν να αλλάξουν τελείως τη διάθεσή σου.

2. Βάλε χρονικό όριο στις εφαρμογές

Αν μπαίνεις «για πέντε λεπτά» στο TikTok και τελικά χάνεις μία ώρα, δεν είσαι ο μόνος. Τα περισσότερα κινητά πλέον έχουν λειτουργία screen time, όπου μπορείς να ορίσεις συγκεκριμένο χρόνο χρήσης για κάθε εφαρμογή. Και ναι, λειτουργεί πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζεις.

3. Κλείσε τις περιττές ειδοποιήσεις

Δεν χρειάζεται το κινητό σου να ανάβει κάθε δύο λεπτά. Όσο περισσότερες ειδοποιήσεις λαμβάνεις, τόσο πιο συχνά μπαίνεις στη διαδικασία να το τσεκάρεις «στα γρήγορα». Κράτα μόνο τις πραγματικά σημαντικές και θα δεις αμέσως διαφορά στη συγκέντρωση και στην ηρεμία σου.

4. Βρες μικρές στιγμές μέσα στη μέρα χωρίς οθόνη

Ακόμα και λίγα λεπτά χωρίς κινητό μπορούν να λειτουργήσουν αποσυμπιεστικά. Ένα γεύμα χωρίς scrolling, μία βόλτα χωρίς ακουστικά ή λίγη ώρα πριν τον ύπνο χωρίς social media βοηθούν πολύ περισσότερο απ’ όσο φαίνεται.

5. Βάλε το κινητό μακριά όταν θέλεις να ξεκουραστείς

Πολλοί κοιμούνται με το κινητό δίπλα στο μαξιλάρι και τελικά καταλήγουν να χαζεύουν μέχρι αργά. Αν το αφήσεις λίγο πιο μακριά από το κρεβάτι, θα μπεις λιγότερο στον πειρασμό να κάνεις ατελείωτο βραδινό scroll και ο ύπνος σου θα βελτιωθεί αισθητά.

Η αλήθεια είναι πως το κινητό δύσκολα θα φύγει από την καθημερινότητά σου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχει όλο σου τον χρόνο. Μερικές πιο συνειδητές συνήθειες αρκούν για να νιώσεις ξανά ότι εσύ χρησιμοποιείς την τεχνολογία – και όχι εκείνη εσένα.

