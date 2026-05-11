Social & Tech 11.05.2026

5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου

Αν το κινητό σου φτάνει συνεχώς στο κόκκινο πριν τελειώσει η μέρα, μερικές απλές κινήσεις μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση
Πόπη Βασιλείου

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να ψάχνει συνεχώς φορτιστή μέσα στη μέρα για το κινητό σου ή να κουβαλά power bank παντού, δεν είσαι ο μόνος. Η καθημερινή χρήση του κινητού έχει αυξηθεί τόσο πολύ, που πολλές φορές η μπαταρία δεν καταφέρνει να αντέξει μέχρι το βράδυ. Social media, βίντεο, GPS, notifications και εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο καταναλώνουν ενέργεια χωρίς καν να το συνειδητοποιείς.

Το καλό είναι ότι υπάρχουν μερικές απλές αλλά πολύ αποτελεσματικές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη διάρκεια της μπαταρίας σου και να μειώσουν την ανάγκη για συνεχές φόρτισμα μέσα στην ημέρα.

1. Μείωσε τη φωτεινότητα της οθόνης

Η οθόνη είναι από τους μεγαλύτερους «καταναλωτές» μπαταρίας σε κάθε smartphone. Αν έχεις συνεχώς τη φωτεινότητα στο maximum, η μπαταρία πέφτει πολύ πιο γρήγορα. Προσπάθησε να χρησιμοποιείς αυτόματη φωτεινότητα ή να τη χαμηλώνεις χειροκίνητα όταν δεν χρειάζεται έντονος φωτισμός.

2. Κλείσε εφαρμογές που λειτουργούν στο background

Πολλές εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και όταν δεν τις χρησιμοποιείς. Social media, maps και εφαρμογές delivery συχνά ανανεώνονται συνεχώς στο παρασκήνιο και «τρώνε» μπαταρία χωρίς λόγο. Έλεγξε ποιες εφαρμογές κάνουν background refresh και απενεργοποίησε όσες δεν χρειάζονται.

3. Απενεργοποίησε Bluetooth και GPS όταν δεν τα χρησιμοποιείς

Το Bluetooth, η τοποθεσία και το Wi-Fi scanning μπορούν να αδειάσουν πιο γρήγορα τη συσκευή σου, ειδικά όταν είναι συνεχώς ενεργά. Αν δεν χρησιμοποιείς ακουστικά, smartwatch ή χάρτες εκείνη τη στιγμή, κλείσε τις λειτουργίες αυτές για να εξοικονομήσεις ενέργεια.

4. Βάλε dark mode και battery saver

Στα περισσότερα σύγχρονα κινητά, ειδικά σε OLED οθόνες, το dark mode βοηθά στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας μειώνει αυτόματα διαδικασίες που «τρέχουν» χωρίς να είναι απαραίτητες και μπορεί να σου χαρίσει αρκετές επιπλέον ώρες χρήσης.

5. Πρόσεξε τα widgets και τα notifications

Κάθε notification που ανάβει την οθόνη ή κάθε widget που ανανεώνεται διαρκώς στην αρχική σελίδα καταναλώνει μπαταρία. Αν έχεις πολλές ειδοποιήσεις ενεργές ή δεκάδες widgets, το κινητό σου δουλεύει συνεχώς στο παρασκήνιο. Κράτα μόνο όσα πραγματικά χρειάζεσαι.

Η διάρκεια της μπαταρίας δεν εξαρτάται μόνο από το μοντέλο του κινητού σου αλλά και από τον τρόπο που το χρησιμοποιείς καθημερινά. Με μικρές αλλαγές στις συνήθειές σου, μπορείς να δεις αισθητή διαφορά και να σταματήσεις να αγχώνεσαι για το πού βρίσκεται η κοντινότερη πρίζα πριν τελειώσει η μέρα.

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A' Ημιτελικό

Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία

