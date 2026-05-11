EUROVISION 11.05.2026

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A’ Ημιτελικό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η κίνηση της φινλανδικής αποστολής συζητιέται έντονα στα media και αλλάζει το κλίμα λίγο πριν τον Α' Ημιτελικό
Πόπη Βασιλείου

Η Eurovision 2026 μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της και, όσο πλησιάζει ο μεγάλος τελικός, τόσο αυξάνονται όχι μόνο οι προσδοκίες αλλά και οι εντάσεις γύρω από τις αποστολές που διεκδικούν την κορυφή. Φέτος, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Φινλανδία, η οποία παραμένει το μεγάλο φαβορί των στοιχημάτων, αλλά και στην Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto», που ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής και θεωρείται πλέον ο βασικός διεκδικητής της πρωτιάς.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Λίγες ημέρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της 12ης Μαΐου, ένα νέο περιστατικό ήρθε να προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από τη φινλανδική αποστολή και να δημιουργήσει ερωτήματα για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η δημοσιογράφος Amit Harari από τον ισραηλινό φορέα Kan, η φινλανδική αποστολή δεν επέτρεψε στους εκπροσώπους της, Linda Lampenius και Pete Parkkonen, να παραχωρήσουν συνεντεύξεις ούτε στο Kan ούτε στον αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF, ο οποίος μάλιστα είναι και ο οικοδεσπότης της φετινής διοργάνωσης.

«Όλα μου αρέσουν πάνω του» – Η στήριξη του πατέρα του Akyla πριν την εμφάνιση στη Eurovision

Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση από την πρώτη στιγμή, καθώς στη Eurovision οι σχέσεις με τα media και η συνολική εικόνα κάθε αποστολής παίζουν τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος πριν από τον τελικό. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή άρνηση συνέντευξης, αλλά ως ένα περιστατικό που ενδέχεται να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις γύρω από το μεγάλο φαβορί.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Η Amit Harari ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο εκπρόσωπος τύπου αποφάσισε χωρίς καμία δικαιολογία να μην επιτρέψει ούτε σε εμάς ούτε στους Αυστριακούς να πάρουμε συνέντευξη», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με καμία άλλη αποστολή της διοργάνωσης. Το γεγονός ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ο ORF έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, αφού σπάνια παρατηρείται τέτοια στάση απέναντι στον τηλεοπτικό φορέα της διοργανώτριας χώρας.

Το timing θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα κρίσιμο. Η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφή των στοιχημάτων εδώ και εβδομάδες και η πίεση γύρω από την αποστολή είναι ήδη τεράστια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε κίνηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, ειδικά όταν αφορά την εικόνα και την επικοινωνιακή διαχείριση της συμμετοχής.

Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Φινλανδία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

11.05.2026
Επόμενο
5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου

5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου

11.05.2026

Δες επίσης

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

11.05.2026
Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό
Μουσικά Νέα

Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό

11.05.2026
Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν
Μουσικά Νέα

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

11.05.2026
Η μεγάλη γιορτή της Eurovision στην ΕΡΤ – Όλα όσα θα δούμε στον φετινό διαγωνισμό
EUROVISION

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision στην ΕΡΤ – Όλα όσα θα δούμε στον φετινό διαγωνισμό

11.05.2026
Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά
Μουσικά Νέα

Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά

11.05.2026
Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα
Mad Events

Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα

11.05.2026
«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single
Videoclips

«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single

11.05.2026
Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο
Μουσικά Νέα

Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

11.05.2026
«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single
Μουσικά Νέα

«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!