Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A’ Ημιτελικό

Η Eurovision 2026 μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της και, όσο πλησιάζει ο μεγάλος τελικός, τόσο αυξάνονται όχι μόνο οι προσδοκίες αλλά και οι εντάσεις γύρω από τις αποστολές που διεκδικούν την κορυφή. Φέτος, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Φινλανδία, η οποία παραμένει το μεγάλο φαβορί των στοιχημάτων, αλλά και στην Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto», που ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής και θεωρείται πλέον ο βασικός διεκδικητής της πρωτιάς.

Λίγες ημέρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της 12ης Μαΐου, ένα νέο περιστατικό ήρθε να προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από τη φινλανδική αποστολή και να δημιουργήσει ερωτήματα για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η δημοσιογράφος Amit Harari από τον ισραηλινό φορέα Kan, η φινλανδική αποστολή δεν επέτρεψε στους εκπροσώπους της, Linda Lampenius και Pete Parkkonen, να παραχωρήσουν συνεντεύξεις ούτε στο Kan ούτε στον αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF, ο οποίος μάλιστα είναι και ο οικοδεσπότης της φετινής διοργάνωσης.

Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση από την πρώτη στιγμή, καθώς στη Eurovision οι σχέσεις με τα media και η συνολική εικόνα κάθε αποστολής παίζουν τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος πριν από τον τελικό. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή άρνηση συνέντευξης, αλλά ως ένα περιστατικό που ενδέχεται να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις γύρω από το μεγάλο φαβορί.

Η Amit Harari ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο εκπρόσωπος τύπου αποφάσισε χωρίς καμία δικαιολογία να μην επιτρέψει ούτε σε εμάς ούτε στους Αυστριακούς να πάρουμε συνέντευξη», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με καμία άλλη αποστολή της διοργάνωσης. Το γεγονός ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ο ORF έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, αφού σπάνια παρατηρείται τέτοια στάση απέναντι στον τηλεοπτικό φορέα της διοργανώτριας χώρας.

Το timing θεωρείται από πολλούς ιδιαίτερα κρίσιμο. Η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφή των στοιχημάτων εδώ και εβδομάδες και η πίεση γύρω από την αποστολή είναι ήδη τεράστια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε κίνηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, ειδικά όταν αφορά την εικόνα και την επικοινωνιακή διαχείριση της συμμετοχής.

