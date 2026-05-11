Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

Ο Πέτρος Ιακωβίδης κυκλοφορεί το «Έτσι Έχει Μάθει» και μετατρέπει το ΟΑΚΑ σε ένα εντυπωσιακό music video με συμμετοχή κόσμου
Ο Πέτρος Ιακωβίδης προσθέτει ακόμα μία μεγάλη επιτυχία στο εντυπωσιακό σερί του, το «Έτσι Έχει Μάθει», που κυκλοφορεί από την Panik Records και συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video με μαζική συμμετοχή κόσμου, που γυρίστηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης σε εξωτερικό χώρο με καφέ τζάκετ.

Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του δίνει τον δικό του τόνο στο φετινό καλοκαίρι μέσα από ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό και κέφι, που συνδυάζει λαϊκό και balkan ήχο, με την ακαταμάχητη ενέργεια και το χαρακτηριστικό ύφος του.

Το «Έτσι Έχει Μάθει», σε μουσική του ίδιου του Πέτρου Ιακωβίδη και στίχους της Βίκυς Γεροθόδωρου, έχει ήδη ξεχωρίσει δυνατά μέσα από τις live εμφανίσεις του και τα social media και συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video σε σκηνοθεσία Bodega Visuals.

Το video γυρίστηκε στον εμβληματικό χώρο του ΟΑΚΑ, μετατρέποντάς τον σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων -ανάμεσά τους χορευτές, φιλαρμονική ορχήστρα, οι μουσικοί του Πέτρου Ιακωβίδη, αλλά και θαυμαστές του που επιλέχθηκαν μέσα από open call- το «Έτσι Έχει Μάθει» καθηλώνει με εντυπωσιακά formations και κινηματογραφικά πλάνα, σε ένα άρτιο οπτικοακουστικό θέαμα που συνδυάζει ένταση, ρυθμό και συναίσθημα. Το art direction επιμελήθηκε ο Tasos Xiarcho.

Την ίδια ώρα, ο αυθεντικός ερμηνευτής Πέτρος Ιακωβίδης συνεχίζει ασταμάτητα τις sold out εμφανίσεις του και πρωταγωνιστεί για ακόμα μία φορά στη νυχτερινή Αθήνα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στο «Fantasia», έχοντας δίπλα του την Ρία Ελληνίδου.

Βρείτε το «Έτσι Έχει Μάθει» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/etsi-exei-mathei


