Μουσικά Νέα 11.05.2026

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

Ο Parov Stelar επιστρέφει με το «Black Lilies», ένα electro swing κομμάτι γεμάτο μυστήριο, κινηματογραφική αύρα και δυναμικά beats
Ειρήνη Στόφυλα

Η electro swing σκηνή βρήκε ξανά τον απόλυτο ηγέτη της, καθώς ο Parov Stelar επιστρέφει δυναμικά για να μας υπενθυμίσει ότι η δημιουργικότητά του δεν γνωρίζει όρια. Ο Αυστριακός master των decks και των vintage samples «χτύπησε» με μια κυκλοφορία που ήδη «καίει» τα ηχεία μας, δίνοντας το σύνθημα για το επόμενο μεγάλο dance party που όλοι περιμέναμε. Το νέο του single αποτελεί την απόλυτη απόδειξη πως η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα νοσταλγική, κινηματογραφική και τολμηρά φουτουριστική. Ετοιμαστείτε να πατήσετε το repeat χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί αυτό το track είναι προορισμένο να μείνει κολλημένο στο μυαλό σας για πολύ καιρό

Στις 8 Μαΐου 2026, ο κόσμος της ηλεκτρονικής μουσικής υποδέχθηκε το «Black Lilies», ένα single που κυκλοφόρησε από την Etage Noir Recordings και φέρει την υπογραφή του ίδιου του Marcus Füreder, όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη. Με διάρκεια ακριβώς 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, το κομμάτι είναι μια κινηματογραφική εμπειρία που συνδυάζει ηλεκτρονικά beats με την κομψότητα της jazz και το νεύρο του swing.

Ο Parov Stelar, ο άνθρωπος που μας χάρισε ύμνους όπως το «All Night» και το «Catgroove», καταφέρνει για ακόμα μια φορά να εξελίξει τον ήχο του, προσθέτοντας μια σκοτεινή, σχεδόν μυστηριώδη αύρα που σε μαγνητίζει από την πρώτη νότα.

Το «Black Lilies» δεν είναι απλώς ένα ακόμα track, αλλά η βάση για ένα επικό οπτικοακουστικό σόου που ετοιμάζει ο Αυστριακός δημιουργός. Σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου, η νέα του καλλιτεχνική φάση έχει έντονη θεατρικότητα και αισθητικές αναφορές στο εμβληματικό φιλμ «Metropolis» του Fritz Lang.

Στις επερχόμενες live εμφανίσεις του, ο Marcus Füreder υπόσχεται ένα υπερθέαμα όπου μια πλήρης ορχήστρα και επαγγελματίες χορευτές θα μεταφέρουν το κοινό σε ένα δυστοπικό αλλά και glamorous μέλλον, γεφυρώνοντας τη vintage αισθητική με τη σύγχρονη dance σκηνή.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη μορφή της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για πάνω από δύο δεκαετίες. Το «Black Lilies» είναι το νέο του στοίχημα και, κρίνοντας από το vibe που ήδη επικρατεί στις streaming πλατφόρμες, το έχει ήδη κερδίσει. Ο Parov Stelar συνεχίζει να εξελίσσει τη μουσική του ταυτότητα, αποδεικνύοντας ότι το electro swing μπορεί να είναι βαθύ, ατμοσφαιρικό και γεμάτο μυστήριο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Marcus Füreder μόλις άνοιξε ένα νέο, σκοτεινό και άκρως γοητευτικό κεφάλαιο στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

