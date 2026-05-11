EUROVISION 11.05.2026

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision στην ΕΡΤ – Όλα όσα θα δούμε στον φετινό διαγωνισμό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Όλα όσα θα δούμε στις βραδιές των Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικούτου 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision
Mad.gr

Η εβδομάδα της Eurovision έφτασε και η ΕΡΤ ετοιμάζεται να μεταφέρει τον παλμό της 70ής επετειακής διοργάνωσης, απευθείας από τη Βιέννη, με ολοκληρωμένη κάλυψη, θεματικές εκπομπές, αποκλειστικό παρασκήνιο και φυσικά τις ζωντανές μεταδόσεις των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision 2026 με πατίνι και πορτοκαλί ενδυμασία.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού επιστρέφουν για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και με τη μοναδική τους χημεία ό,τι συμβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle, καθώς και όλο το κλίμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Klavdia θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Eurovision τότε vs τώρα: Πώς εξελίχθηκε ο διαγωνισμός μέσα στο πέρασμα του χρόνου

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, τo νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Ο Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 με πορτοκαλί animal print σύνολο.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Α’ & Β’ Ημιτελικός, Τρίτη 12 και Πέμπτη 14 Μαΐου

Η ελληνική συμμετοχή ανεβαίνει φέτος νωρίς στη σκηνή, καθώς ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου στις 22:00, με το εκρηκτικό «Ferto», ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει στα προγνωστικά και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Στον Α’ Ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

akylas___________

Και τις δύο βραδιές των Ημιτελικών, η ΕΡΤ1 μάς βάζει στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με αποκλειστικά βίντεο, backstage στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις μέσα από το «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 ως το απόλυτο τηλεοπτικό «ζέσταμα» πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 ως η πιο απολαυστική after–party παρέα αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.

Ο Ακύλας στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night» όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και παρεμβάσεις – και φυσικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

Η βραδιά του Μεγάλου Τελικού, Σάββατο 16 Μαΐου

«Φθινοπωρινή Ιστορία»: Πέμη Ζούνη και Σταύρος Ζαλμάς συναντιούνται θεατρικά μετά από χρόνια. H Πέμη Ζούνη και ο Σταύρος Ζαλμάς, συναντιούνται

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Η ΕΡΤ1 μάς βάζει νωρίτερα σε Eurovision κλίμα, καθώς στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.

akylas

Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 ferto Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar

«Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar

11.05.2026
Επόμενο
Καφές με αυγό: Το νέο coffee trend που έχει διχάσει τα social

Καφές με αυγό: Το νέο coffee trend που έχει διχάσει τα social

11.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A’ Ημιτελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A’ Ημιτελικό

11.05.2026
Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

11.05.2026
Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό
Μουσικά Νέα

Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό

11.05.2026
Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν
Μουσικά Νέα

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

11.05.2026
Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά
Μουσικά Νέα

Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά

11.05.2026
Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα
Mad Events

Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα

11.05.2026
«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single
Videoclips

«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single

11.05.2026
Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο
Μουσικά Νέα

Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

11.05.2026
«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single
Μουσικά Νέα

«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!