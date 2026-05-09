Γεμάτη μνήμη; Με αυτούς τους 3 απλούς τρόπους θα αυξήσεις τη χωρητικότητα στο κινητό σου

Δες πώς να ελευθερώσεις χώρο στο κινητό σου με 3 απλούς τρόπους για περισσότερο storage και καλύτερη απόδοση
Η μνήμη του κινητού γεμίζει πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζεις, ειδικά με φωτογραφίες, βίντεο, apps και αρχεία που συσσωρεύονται καθημερινά. Πολλές φορές εμφανίζεται η ειδοποίηση «ο αποθηκευτικός χώρος σχεδόν γεμάτος» τη στιγμή που τη χρειάζεσαι περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αλλάξεις συσκευή ή να διαγράψεις ό,τι έχεις. Με μερικές απλές κινήσεις μπορείς να «ελευθερώσεις» χώρο και να κάνεις το κινητό σου να λειτουργεί πιο γρήγορα και ομαλά.

Το καλό είναι ότι υπάρχουν πρακτικοί τρόποι για να βελτιώσεις τη χωρητικότητα χωρίς να χάσεις σημαντικά δεδομένα. Από καθαρισμό άχρηστων αρχείων μέχρι σωστή χρήση cloud υπηρεσιών, μπορείς να κερδίσεις πολύτιμο χώρο μέσα σε λίγα λεπτά. Παρακάτω θα δεις 3 εύκολες και αποτελεσματικές λύσεις που μπορείς να εφαρμόσεις άμεσα για να «αναπνεύσει» το κινητό σου και να αποφύγεις το συνεχές πρόβλημα της αποθήκευσης.

1. Διέγραψε προσωρινά και άχρηστα αρχεία

Τα κινητά αποθηκεύουν αυτόματα cache, προσωρινά δεδομένα και υπολείμματα από εφαρμογές που δεν χρειάζεσαι. Αυτά τα αρχεία συχνά πιάνουν πολύ περισσότερο χώρο απ’ όσο φαντάζεσαι χωρίς να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Μπαίνοντας στις ρυθμίσεις και καθαρίζοντας την cache των εφαρμογών, μπορείς να απελευθερώσεις άμεσα αρκετά MB ή και GB. Είναι από τα πιο γρήγορα και εύκολα ξεσκαρταρίσματα που μπορείς να κάνεις.

2. Χρησιμοποίησε cloud αποθήκευση

Οι cloud υπηρεσίες όπως Google Drive ή iCloud σου επιτρέπουν να αποθηκεύεις φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία online χωρίς να πιάνουν χώρο στη συσκευή σου. Με αυτόν τον τρόπο κρατάς τα δεδομένα σου ασφαλή και προσβάσιμα, χωρίς να βαραίνει η μνήμη του κινητού. Αφού γίνει το backup, μπορείς να διαγράψεις τα τοπικά αρχεία και να κερδίσεις πολύτιμο χώρο. Είναι μια λύση που χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν όλοι.

3. Καθάρισε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς

Σχεδόν όλοι έχουμε εφαρμογές που κατεβάσαμε προσωρινά και τελικά έμειναν ξεχασμένες στο κινητό. Αυτές όχι μόνο πιάνουν χώρο, αλλά συχνά συνεχίζουν να αποθηκεύουν δεδομένα στο παρασκήνιο. Κάνοντας ένα γρήγορο έλεγχο και διαγράφοντας ό,τι δεν χρησιμοποιείς, μπορείς να απελευθερώσεις σημαντικό αποθηκευτικό χώρο. Είναι ένας απλός τρόπος να κάνεις το κινητό σου πιο «γρήγορο».

Η διαχείριση της χωρητικότητας του κινητού δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη ή χρονοβόρα διαδικασία. Με μικρές καθημερινές συνήθειες μπορείς να αποφύγεις το πρόβλημα της γεμάτης μνήμης και να κρατάς τη συσκευή σου σε άριστη κατάσταση. Οι παραπάνω τρόποι δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις, μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο σου. Αν τους εφαρμόζεις τακτικά, το κινητό σου θα λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο άνετα και χωρίς ενοχλητικές ειδοποιήσεις.

Άνοστο φαγητό; Δες αυτά τα 3 tricks για να το διορθώσεις άμεσα

«Box breathing»: Πώς να διαχειριστείς το άγχος μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

Αυθόρμητες φωτογραφίες; Το TikTok trend που θα αλλάξει το προφίλ σου
Αυθόρμητες φωτογραφίες; Το TikTok trend που θα αλλάξει το προφίλ σου

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

TikTok food trends: Οι 5 πιο viral συνταγές που έγιναν εμμονή
TikTok food trends: Οι 5 πιο viral συνταγές που έγιναν εμμονή

Θέλεις να ξέρεις τι θα χορεύεις φέτος; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 προβλέπουν το καλοκαίρι
Θέλεις να ξέρεις τι θα χορεύεις φέτος; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 προβλέπουν το καλοκαίρι

Αντέγραψε ο Akylas τον Τάσο Μπουγά; Το TikTok έχει την ετυμηγορία
Αντέγραψε ο Akylas τον Τάσο Μπουγά; Το TikTok έχει την ετυμηγορία

Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα
Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα

Ο Ορφέας Γενκιανίδης στο Mad Radio 106,2: «Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου»
Ο Ορφέας Γενκιανίδης στο Mad Radio 106,2: «Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου»

Girl Math: 4 παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η λογική μας είναι αλάνθαστη
Girl Math: 4 παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η λογική μας είναι αλάνθαστη

Πώς να κάνεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα με αυτές τις 3 κινήσεις
Πώς να κάνεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα με αυτές τις 3 κινήσεις

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

