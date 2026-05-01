Πώς να κάνεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα με αυτές τις 3 κινήσεις

Αυτοί είναι οι 3 απλοί τρόποι για να κάνεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα χωρίς extra apps

Η αργή φόρτιση είναι από τα πιο εκνευριστικά προβλήματα της καθημερινότητας. Ευτυχώς, δεν χρειάζεσαι εφαρμογές ή περίπλοκα hacks για να δεις διαφορά, μόνο μερικές απλές κινήσεις.

1. Βάλε το κινητό σε λειτουργία πτήσης (Airplane Mode)

Όταν το κινητό ψάχνει συνεχώς σήμα, WiFi και δεδομένα, «τρώει» ενέργεια ακόμα και την ώρα που φορτίζει. Η λειτουργία πτήσης κόβει όλες αυτές τις διεργασίες και επιτρέπει στη μπαταρία να γεμίζει πιο γρήγορα.

Tip: Αν δεν θέλεις να χάσεις εντελώς συνδεσιμότητα, κλείσε έστω τα mobile data και το WiFi.

2. Μην χρησιμοποιείς το κινητό όσο φορτίζει

Το scrolling στο TikTok ή το chatting στο Instagram ενώ φορτίζει, μειώνει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης. Ουσιαστικά, η συσκευή «δίνει» ρεύμα στην οθόνη και στις εφαρμογές, αντί να το κρατά για τη μπαταρία.

Tip: Όσο πιο αδρανής είναι η συσκευή, τόσο πιο γρήγορα γεμίζει.

3. Βγάλε τη θήκη (ειδικά αν ζεσταίνεται)

Η θερμότητα επηρεάζει άμεσα την ταχύτητα φόρτισης. Αν το κινητό ζεσταίνεται, μειώνει αυτόματα την απόδοση για προστασία. Με το να αφαιρέσεις τη θήκη, βοηθάς στη σωστή ψύξη και πιο σταθερή, γρήγορη φόρτιση.

Tip: Αν έχεις τον φορτιστή στο πρίζα τοίχου και όχι σε laptop/USB, θα δεις επίσης διαφορά στην ταχύτητα.

