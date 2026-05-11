Ο θρίαμβος του «Adolescence» στα BAFTA TV Awards 2026 με 4 βραβεία

Θρίαμβος για το «Adolescence» στα BAFTA TV 2026 - Σάρωσε με τέσσερις μεγάλες νίκες
Ειρήνη Στόφυλα

Τα BAFTA TV Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, 10 Μαΐου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου και πρόσφεραν μια από τις πιο συναρπαστικές τελετές των τελευταίων ετών. Από νωρίς, το κλίμα μύριζε… θρίαμβο, καθώς όλοι περίμεναν να δουν αν το «Adolescence» θα επιβεβαίωνε την εκρηκτική επιτυχία που σημείωσε την τελευταία χρονιά στο Netflix. Και πράγματι, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια θριαμβευτική επιβεβαίωση για το δημιουργικό δίδυμο Stephen GrahamJack Thorne , που αποχώρησε με τέσσερα κορυφαία βραβεία στις βαλίτσες του.

Η δραματική μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, ένα στοιχείο που από μόνο του προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, όχι μόνο εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς, αλλά και κατέρριψε ρεκόρ στο Netflix μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την πρεμιέρα της. Έναν χρόνο μετά, η αποθέωση συνεχίζεται και επί βρετανικού εδάφους, με τα BAFTA να σφραγίζουν αυτή τη μεγαλειώδη πορεία.

Το «Adolescence» απέσπασε 4 βραβεία και συγκεκριμένα:

  • Καλύτερης Μίνι Σειράς
  • Α’ Ανδρικού Ρόλου (Stephen Graham)
  • Β’ Ανδρικού Ρόλου (Owen Cooper)
  • Β’ Γυναικείου Ρόλου (Christine Tremarco)

Σημειώνεται ότι λίγες εβδομάδες πριν, η σειρά είχε κερδίσει ακόμη δύο BAFTA TV Craft Awards, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα πιο σημαντικά τηλεοπτικά έργα της δεκαετίας.

Σε άλλες κατηγορίες, ξεχώρισαν ο Steve Coogan, η Narges Rashidi και η Katherine Parkinson. Μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Seth Rogen ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το BAFTA Διεθνούς Σειράς για το «The Studio», αφιερώνοντας το βραβείο στην εκλιπούσα συμπρωταγωνίστριά του, Catherine O’Hara.

Παρακάτω η αναλυτική λίστα νικητών των BAFTA TV Awards 2026:

  • Δραματική Σειρά: Code of Silence (ITV1)
  • Μίνι Σειρά: Adolescence (Netflix)
  • Διεθνής Σειρά: The Studio (Apple TV)
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος: Narges Rashidi – Prisoner 951 (BBC One)
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος: Stephen Graham – Adolescence
  • Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Steve Coogan – How Are You? It’s Alan (Partridge), (BBC One)
  • Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Katherine Parkinson – Here We Go (BBC One)
  • Β’ Ανδρικός Ρόλος: Owen Cooper – Adolescence
  • Β’ Γυναικείος Ρόλος: Christine Tremarco – Adolescence
  • Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα: Last One Laughing UK (Prime Video)
  • Ερμηνεία σε Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα: Bob Mortimer – Last One Laughing UK (Prime Video)
  • Κωμωδία με Σενάριο: Amandaland
  • Ντοκιμαντέρ Ειδικής Θεματολογίας: Simon Schama: The Road to Auschwitz (BBC Two)
  • Σειρά Ντοκιμαντέρ: See No Evil (Channel 4)
  • Αυτοτελές Ντοκιμαντέρ: Grenfell: Uncovered (Netflix)
  • Ριάλιτι: The Celebrity Traitors (BBC One)
  • Ενημερωτική Εκπομπή τρέχουσας επικαιρότητας: Gaza: Doctors Under Attack (Channel 4)
  • Μικρού Μήκους: Hustle and Run (Channel 4)
  • Σαπουνόπερα: EastEnders (BBC One)
  • Παιδικό Μη Μυθοπλαστικό Πρόγραμμα: World.War.Me (Sky Kids Investigates)
  • Παιδική Μυθοπλασία: Crongton (BBC iPlayer)
  • Αθλητική Κάλυψη: UEFA Women’s Euro 2025 (BBC One)
  • Ζωντανό Τηλεοπτικό Γεγονός: VE Day 80: A Celebration to Remember (BBC One)

Η φετινή τελετή BAFTA έκλεισε με δυνατά συναισθήματα, λαμπερές απονομές και μια σαφή διαπίστωση: το σύγχρονο βρετανικό τηλεοπτικό τοπίο περνά μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους του. Και το «Adolescence», δικαίως, γράφει το δικό του ιστορικό κεφάλαιο.

