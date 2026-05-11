«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η πρόταση γάμου που αλλάζει τα πάντα στο επεισόδιο της Δευτέρας 11/5

Καταιγιστικές εξελίξεις στο αποψινό «Μπαμπά, σ' αγαπώ» με πρόταση γάμου, οικογενειακές συγκρούσεις και τον Ηρακλή να παίρνει μια μεγάλη απόφαση

Νέες ανατροπές φέρνει το αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που προβάλλεται στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές αποφάσεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και έντονα συναισθήματα, σε ένα επεισόδιο που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Ελένη, καθώς ο Πάρης έχει οργανώσει ένα ρομαντικό δείπνο σε ιδιωτικό εστιατόριο με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης συνειδητοποιεί ότι ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία να τη διεκδικήσει, με τον Βίκτωρα και τον Κώστα να τον ενθαρρύνουν να ξεπεράσει τους δισταγμούς του και να ακολουθήσει την καρδιά του.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 36

Η προσπάθεια να εντοπιστεί το σημείο όπου ο Πάρης ετοιμάζεται να κάνει την πρόταση γάμου οδηγεί τον Βίκτωρα και τους υπόλοιπους να ζητήσουν τη βοήθεια του Νίκου και της Βιργινίας. Παράλληλα, ο Νίκος προσπαθεί να κρατήσει κρυφές από τη Στέλλα τις κοινές συνεδρίες που του πρότεινε η ψυχολόγος με τη Βιργινία, όμως η Ζωή ανατρέπει τα σχέδιά του.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής ανησυχεί όταν μαθαίνει ότι ο Στέλιος αρχίζει να υιοθετεί συμπεριφορές του Ευριπίδη. Αποφασισμένος να προστατεύσει τον μικρό, παίρνει μια τολμηρή απόφαση: μαζί με τον Στέλιο σχεδιάζουν να το σκάσουν από το σπίτι.

Στο μεταξύ, η Βιργινία επιχειρεί να φέρει ξανά τη Ζωή κοντά στην οικογένεια, προσεγγίζοντας τον σύντροφό της, Γιάννη, ενώ η Τζένη και η Τζούλια προσπαθούν να πείσουν τον Ευριπίδη να υπογράψει τη συμφωνία που θα επιτρέψει στον Στέλιο να βλέπει καθημερινά τον πατέρα του.

Με μία πρόταση γάμου, κρυφές κινήσεις και μια απρόσμενη απόδραση, το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και εξελίξεις που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.

