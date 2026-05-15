TV & Media 15.05.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Όσα θα δούμε την Κυριακή, 17 Μαΐου

Το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, με νέες μεταμφιέσεις και δυνατές ερμηνείες
Το «Your Face Sounds Familiar» ήρθε και επαναπροσδιόρισε τη λέξη σόου, δίνοντάς της το πρόσωπο που της αξίζει. Ένα πρόσωπο λαμπερό, εντυπωσιακό, τολμηρό, δημιουργικό, ένα πρόσωπο υψηλής αισθητικής και άρτιας παραγωγής.

Ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το Your Face Sounds Familiar με χρυσά γράμματα και αστραφτερό φόντο.

Σε κάθε επεισόδιο, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δυναμική του ταυτότητα, μέσα από το υπερθέαμα που χαρίζει, το εντυπωσιακό buzz που δημιουργεί γύρω από τα act, τους καλλιτέχνες, την κριτική επιτροπή και τον παρουσιαστή, αλλά και τη σταθερή κυριαρχία του στην τηλεθέαση.

Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, το απόλυτο entertainment format που μεταμορφώνει τις Κυριακές μας, έρχεται πιο φαντασμαγορικό, πιο απολαυστικό και πιο ανατρεπτικό από ποτέ, για να επιβεβαιώσει ότι η τηλεόραση μπορεί να γίνει μια μοναδική εμπειρία.

Μέσα από ξεχωριστές μεταμορφώσεις, δυνατές ερμηνείες, απρόβλεπτες στιγμές και αστείρευτη ενέργεια πάνω στη σκηνή, οι διαγωνιζόμενοι θα ξεπεράσουν και πάλι τα όριά τους, κάνοντας τα αδύνατα, δυνατά. Τίποτα, όμως, δεν θεωρείται δεδομένο, τίποτα εκτός από το ότι το «Your Face Sounds Familiar», και αυτή τη φορά, θα συζητηθεί.

Ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, θα είναι και αυτή την Κυριακή ο απόλυτος οικοδεσπότης, που θα απογειώσει το σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό του, την αμεσότητα και τη μοναδική επικοινωνία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Η κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα δώσει τον δικό της ξεχωριστό παλμό στη βραδιά, με την έντονη προσωπικότητά της, τις διαφορετικές οπτικές που εκφράζει, τον εύστοχο σχολιασμό, το χιούμορ και το συναίσθημά της.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 17 Μαΐου, που έρχονται για να ταράξουν τη σκηνή και να ξεσηκώσουν το κοινό, είναι:

  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Κώστας Μοναχός
  • Μέμος Μπεγνής – Mina
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιώργος Νταλάρας
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – David Bowie
  • Biased Beast – Πέτρος Ιακωβίδης
  • Μαριάντα Πιερίδη – Γιώργος Ζαμπέτας
  • Ίντρα Κέιν – Cardi B
  • Αφροδίτη Χατζημηνά – Rosalia
  • Δωροθέα Μερκούρη – Dolly Parton
  • Μαριλού Κατσαφάδου – Ιουλία Καλλιμάνη

Πέρα όμως από τις iconic εμφανίσεις που θα χαρίσουν ένα εκρηκτικό υπερθέαμα, και αυτό το επεισόδιο θα μετατρέψει τη δύναμη της ψυχαγωγίας σε δύναμη προσφοράς, στηρίζοντας σημαντικούς οργανισμούς και αποδεικνύοντας ότι ένα show μπορεί να αφήσει και κοινωνικό αποτύπωμα.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» χτίζει ξανά το συναρπαστικό του σύμπαν και ανεβάζει on stage τη δημιουργία, τη φαντασία και το ταλέντο, που θα γράψουν viral τηλεοπτικές στιγμές.

Your Face Sounds Familiar επόμενα επεισόδια
Σχεδόν έτοιμη η 4η season του Maestro – Νέο πλάνο από τα γυρίσματα στα social media

Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»

«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια
