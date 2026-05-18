Τι είναι το GucciCore και γιατί θα το βλέπεις παντού αυτό το καλοκαίρι

Όταν η καθημερινή γκαρνταρόμπα της Νέας Υόρκης μετατρέπεται στην απόλυτη high-fashion δήλωση μέσα από τα μάτια του Demna

Το βράδυ της 16ης Μαΐου, ο Demna μετέφερε το όραμά του για το επόμενο κεφάλαιο του οίκου Gucci στο απόλυτο επίκεντρο του αμερικανικού καταναλωτισμού: την Times Square. Ο ιταλικός οίκος «έκλεισε» την πολυσύχναστη πλατεία του Μανχάταν, πλημμυρίζοντας περισσότερες από 50 γιγαντοοθόνες με διαφημίσεις για πραγματικά αλλά και φανταστικά προϊόντα Gucci, προτού στείλει ένα καστ από άκρως νεοορκέζικους χαρακτήρες-μοντέλα να περπατήσουν στο αυτοσχέδιο runway. Αν χρειαζόμασταν μια υπενθύμιση για το πόσο σημαντικός και άρρηκτα συνδεδεμένος με την ποπ κουλτούρα παραμένει ο Gucci, αυτή η κίνηση δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Αντί για ρούχα ιδανικά για παραθαλάσσιες αποδράσεις ή κοκτέιλ στο Κάπρι, ο Demna εστίασε στα καθημερινά βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, παρουσιάζοντας αρχετυπικά ρούχα, όπως το κλασικό ναυτικό παλτό (peacoat) και την pencil φούστα, μέσα από τη δική του, ανατρεπτική σχεδιατική γλώσσα.

«Ήθελα να δείξω αυτή τη συλλογή πάνω στον τύπο των ανθρώπων που μπορεί να συναντήσεις στον δρόμο. Άτομα με τον δικό τους τρόπο να φορούν τα ρούχα, μια πληθώρα στυλ που τέμνονται όπως οι δρόμοι της πόλης», δήλωσε ο σχεδιαστής.

Ο Demna εξήγησε ότι το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής Gucci Cruise 2027 αποτελεί μέρος του GucciCore, μιας μόνιμης συλλογής που θα εξελίσσεται με τον χρόνο, χτίζοντας τη βάση μιας λειτουργικής και ευκολοφόρετης γκαρνταρόμπας που παραμένει, ωστόσο, ξεκάθαρα Gucci.

Ένα runway γεμάτο celebrities και αέρα Νέας Υόρκης

Αυτή ήταν ίσως η πιο εμπορική συλλογή του σχεδιαστή, γεμάτη με ρούχα για τη ζωή στην πόλη και ένα line-up γεμάτο από ηχηρά ονόματα και προσωπικότητες. Η Athena Calderone περπάτησε με ξεθωριασμένο σκούρο ντένιμ, μπότες με εφέ κροκό και navy blazer, ενώ η Jeanne Greenberg του Salon 94 εμφανίστηκε με ένα φλοράλ, ζωγραφισμένο στο χέρι λευκό δερμάτινο παλτό. Η θρυλική μορφή του indie κινηματογράφου Sophia Lamar περπάτησε με ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ σκίσιμο και μια εντυπωσιακή faux γούνα, την ίδια στιγμή που ο Tom Brady μαγνήτιζε τα βλέμματα με ένα total leather σύνολο σε γραμμή που παρέπεμπε στα ’80s.

Παράλληλα, τα θηλυκά φορέματα έδωσαν μια ultra-feminine αίσθηση που επανέφερε στο προσκήνιο παλαιότερες εποχές του οίκου, με την Paris Hilton να ξεχωρίζει μέσα σε ένα κίτρινο εμπριμέ φόρεμα και τη Sabine Getty να εντυπωσιάζει με ένα αστρεφτερό λεοπάρ σχέδιο με φιόγκο στον λαιμό.

Το χαρακτηριστικό Web stripe του οίκου μετατράπηκε σε bandeau top για άνδρες, ενώ τα ultra-baggy τζιν, τα oversized κομμάτια για το γραφείο και οι εξαιρετικά επιθυμητές oversized οικολογικές γούνες κυριάρχησαν στο line-up, φορεμένα από κορυφαία μοντέλα όπως οι Anok Yai, Candice Swanepoel και Alex Consani. Στο κλείσιμο του show, η δραματικότητα κορυφώθηκε με την Mariacarla Boscono να περπατά με ένα ασύμμετρο βραδινό φόρεμα με φτερά, προτού το θρυλικό supermodel Cindy Crawford σφραγίσει τη βραδιά μέσα σε μια μεγαλειώδη τουαλέτα από φτερά.

Ειρωνεία και «Gucci Life»

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να είναι μια συλλογή του Demna χωρίς μια δόση ειρωνείας ή δυστοπικού σχολιασμού. Τα φανταστικά προϊόντα που προβάλλονταν στις οθόνες των ουρανοξυστών περιλάμβαναν σλόγαν όπως «Gucci Time» και «Gucci Life». Ζούμε τελικά μια «Gucci ζωή»; Το σίγουρο είναι ότι πολλοί θα σπεύσουν να υιοθετήσουν τα κομμάτια της συλλογής GucciCore τη στιγμή που θα κυκλοφορήσουν στα καταστήματα.

