Zendaya: 3 εξώφυλλα στη Vogue Brazil που αλλάζουν τα fashion δεδομένα

Η Zendaya επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, αλλά και ένα από τα πιο ισχυρά fashion icons της σύγχρονης pop κουλτούρας. Στο νέο τεύχος Μαΐου 2026 της Vogue Brazil, πρωταγωνιστεί σε τρία διαφορετικά εξώφυλλα που μοιάζουν περισσότερο με κινηματογραφικό fashion project παρά με μια κλασική φωτογράφιση.

Κάθε εικόνα λειτουργεί σαν ξεχωριστός χαρακτήρας: από εκρηκτική couture ενέργεια μέχρι old Hollywood αναφορές και ρομαντική υψηλή ραπτική, η Zendaya μεταμορφώνεται συνεχώς, αποδεικνύοντας τη μοναδική της ικανότητα να υπηρετεί διαφορετικές αισθητικές με απόλυτη φυσικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα editorial που κινείται ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη, με έντονη κινηματογραφική αίσθηση.

Ένα fashion ταξίδι μέσα από τρεις διαφορετικούς κόσμους

Στο πρώτο εξώφυλλο, η Zendaya εμφανίζεται με ένα mini Louis Vuitton φόρεμα διακοσμημένο με κρόσσια, συνδυασμένο με πολύχρωμα statement κοσμήματα. Το look είναι έντονο, θεατρικό και γεμάτο κίνηση, αποτυπώνοντας μια πιο τολμηρή και playful πλευρά της υψηλής μόδας. Στο δεύτερο cover, η αισθητική αλλάζει εντελώς. Με πιο δομημένο styling, Louis Vuitton σύνολο και elegant αξεσουάρ, η εικόνα της θυμίζει σταρ της παλιάς χρυσής εποχής του Hollywood, αλλά με μια σύγχρονη, καθαρή γραμμή που φέρνει το glamour στο σήμερα. Το τρίτο εξώφυλλο κινείται σε πιο ονειρική κατεύθυνση, με ένα oversized ροζ couture καπέλο να κυριαρχεί στο κάδρο. Η εικόνα αποπνέει ρομαντισμό και δραματικότητα ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα σχεδόν παραμυθένιο αποτέλεσμα υψηλής ραπτικής.

Το team πίσω από τη fashion ταυτότητα

Πίσω από το στιλιστικό concept βρίσκεται ο Law Roach, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Zendaya. Μαζί με τη δημιουργική ομάδα της Vogue Brazil, χτίζουν ένα editorial που δεν ακολουθεί απλώς τάσεις, αλλά δημιουργεί εικόνες με διάρκεια και καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Μια περίοδος γεμάτη projects και εξέλιξη

Η συγκεκριμένη φωτογράφιση έρχεται σε μια ιδιαίτερα έντονη επαγγελματικά περίοδο για τη Zendaya, η οποία μέσα στο 2026 αναμένεται να συμμετέχει σε πολλαπλά νέα projects. Η ίδια έχει δηλώσει ότι πλέον την ενδιαφέρουν ρόλοι με βάθος και χαρακτήρες που της επιτρέπουν να εξελίσσεται δημιουργικά, κάτι που φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και στις fashion επιλογές της.

