Fashion 18.05.2026

Zendaya: 3 εξώφυλλα στη Vogue Brazil που αλλάζουν τα fashion δεδομένα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Zendaya εντυπωσιάζει στο νέο τεύχος της Vogue Brazil με 3 διαφορετικά εξώφυλλα, παρουσιάζοντας looks υψηλής μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zendaya επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, αλλά και ένα από τα πιο ισχυρά fashion icons της σύγχρονης pop κουλτούρας. Στο νέο τεύχος Μαΐου 2026 της Vogue Brazil, πρωταγωνιστεί σε τρία διαφορετικά εξώφυλλα που μοιάζουν περισσότερο με κινηματογραφικό fashion project παρά με μια κλασική φωτογράφιση.

https://www.instagram.com/zendaya/?hl=el
https://www.instagram.com/zendaya/?hl=el

Κάθε εικόνα λειτουργεί σαν ξεχωριστός χαρακτήρας: από εκρηκτική couture ενέργεια μέχρι old Hollywood αναφορές και ρομαντική υψηλή ραπτική, η Zendaya μεταμορφώνεται συνεχώς, αποδεικνύοντας τη μοναδική της ικανότητα να υπηρετεί διαφορετικές αισθητικές με απόλυτη φυσικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα editorial που κινείται ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη, με έντονη κινηματογραφική αίσθηση.

Τα πιο stylish shorts looks για το 2026 που ήδη γίνονται trend

Ένα fashion ταξίδι μέσα από τρεις διαφορετικούς κόσμους

Στο πρώτο εξώφυλλο, η Zendaya εμφανίζεται με ένα mini Louis Vuitton φόρεμα διακοσμημένο με κρόσσια, συνδυασμένο με πολύχρωμα statement κοσμήματα. Το look είναι έντονο, θεατρικό και γεμάτο κίνηση, αποτυπώνοντας μια πιο τολμηρή και playful πλευρά της υψηλής μόδας. Στο δεύτερο cover, η αισθητική αλλάζει εντελώς. Με πιο δομημένο styling, Louis Vuitton σύνολο και elegant αξεσουάρ, η εικόνα της θυμίζει σταρ της παλιάς χρυσής εποχής του Hollywood, αλλά με μια σύγχρονη, καθαρή γραμμή που φέρνει το glamour στο σήμερα. Το τρίτο εξώφυλλο κινείται σε πιο ονειρική κατεύθυνση, με ένα oversized ροζ couture καπέλο να κυριαρχεί στο κάδρο. Η εικόνα αποπνέει ρομαντισμό και δραματικότητα ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα σχεδόν παραμυθένιο αποτέλεσμα υψηλής ραπτικής.

https://www.instagram.com/zendaya/?hl=el
https://www.instagram.com/zendaya/?hl=el

Το team πίσω από τη fashion ταυτότητα

Πίσω από το στιλιστικό concept βρίσκεται ο Law Roach, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Zendaya. Μαζί με τη δημιουργική ομάδα της Vogue Brazil, χτίζουν ένα editorial που δεν ακολουθεί απλώς τάσεις, αλλά δημιουργεί εικόνες με διάρκεια και καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

;img_index=1

Μια περίοδος γεμάτη projects και εξέλιξη

Η συγκεκριμένη φωτογράφιση έρχεται σε μια ιδιαίτερα έντονη επαγγελματικά περίοδο για τη Zendaya, η οποία μέσα στο 2026 αναμένεται να συμμετέχει σε πολλαπλά νέα projects. Η ίδια έχει δηλώσει ότι πλέον την ενδιαφέρουν ρόλοι με βάθος και χαρακτήρες που της επιτρέπουν να εξελίσσεται δημιουργικά, κάτι που φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και στις fashion επιλογές της.

https://www.instagram.com/zendaya/?hl=el
https://www.instagram.com/zendaya/?hl=el

Πώς να κάνεις τα γυαλιά ηλίου σου να δείχνουν πάντα καινούργια

Το hack της Καλομοίρας για να κοντύνεις το παντελόνι σου σε 2 λεπτά χωρίς ράψιμο!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Vogue Brazil Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βρήκαν το ελιξίριο της νεότητας; 7 Έλληνες stars που δεν λένε να μεγαλώσουν

Βρήκαν το ελιξίριο της νεότητας; 7 Έλληνες stars που δεν λένε να μεγαλώσουν

18.05.2026
Επόμενο
«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη

«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη

18.05.2026

Δες επίσης

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου
Food

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

18.05.2026
Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ
Beauty

Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ

18.05.2026
Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου
Fitness

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

17.05.2026
Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους
Life

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

17.05.2026
Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις
Life

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

17.05.2026
Clean – freak ζώδια: Τα 3 ζώδια που δεν αντέχουν την ακαταστασία
Life

Clean – freak ζώδια: Τα 3 ζώδια που δεν αντέχουν την ακαταστασία

17.05.2026
Stormi Webster: Η κόρη της Kylie Jenner μπαίνει στον κόσμο της μόδας
Fashion

Stormi Webster: Η κόρη της Kylie Jenner μπαίνει στον κόσμο της μόδας

17.05.2026
Θες τα juicy χείλη της Dua Lipa; Η make-up artist της σου δίνει το trick
Beauty

Θες τα juicy χείλη της Dua Lipa; Η make-up artist της σου δίνει το trick

17.05.2026
Θες να καλέσεις φίλους να δείτε Eurovision; 5 ιδανικά συνοδευτικά για το κρασί σου
EUROVISION

Θες να καλέσεις φίλους να δείτε Eurovision; 5 ιδανικά συνοδευτικά για το κρασί σου

16.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία