Fashion 09.05.2026

Το hack της Καλομοίρας για να κοντύνεις το παντελόνι σου σε 2 λεπτά χωρίς ράψιμο!

Ξέχνα τη μοδίστρα και δες πώς θα εξοικονομήσεις χρόνο και χρήμα χρησιμοποιώντας μόνο αυτοκόλλητη ταινία στριφώματος όπως η αγαπημένη τραγουδίστρια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Καλομοίρα είναι αναμφισβήτητα το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» που όλοι αγαπάμε να ακολουθούμε. Εκτός από το ταλέντο και τη μοναδική της ενέργεια, συχνά μοιράζεται μέσα από το Instagram της στιγμές από την καθημερινότητά της στην Αμερική και την Ελλάδα, δίνοντας έξυπνες και πρακτικές λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Είναι η φίλη που θα σου πει την αλήθεια και θα σου δείξει πώς να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Αυτή τη φορά, η αγαπημένη τραγουδίστρια έκανε focus σε ένα αιώνιο πρόβλημα της γκαρνταρόμπας: το υπέροχο παντελόνι που είναι όμως πολύ μακρύ. Αντί να τρέχει στη μοδίστρα και να περιμένει μέρες για ένα απλό κόντεμα, η Καλομοίρα αποκάλυψε το δικό της μυστικό για να προσαρμόζει τα ρούχα της στο σπίτι, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Το «μαγικό» εργαλείο που χρησιμοποίησε δεν είναι άλλο από την αυτοκόλλητη ταινία στριφώματος, μια λύση που υπόσχεται να σου λύσει τα χέρια.

Η χρήση της ταινίας στριφώματος προσφέρει απίστευτη οικονομία καθώς γλιτώνεις το κόστος της μοδίστρας που για απλά κοντέματα μπορεί να είναι ασύμφορο. Παράλληλα κερδίζεις πολύτιμο χρόνο αφού είναι η ιδανική λύση για εκείνη τη φορά που θέλεις να φορέσεις το νέο σου παντελόνι αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις καμία γνώση ραπτικής ούτε να χρησιμοποιήσεις βελόνα και κλωστή.

1. Δοκιμή και σωστό μέτρημα στο ύψος που επιθυμείς

Φόρεσε το παντελόνι σου μαζί με τα παπούτσια που σκοπεύεις να το συνδυάζεις πιο συχνά για να βρεις το σωστό μήκος. Δίπλωσε το μπατζάκι προς τα μέσα στο σημείο που σου αρέσει και στερέωσέ το προσωρινά με μια καρφίτσα για να είσαι σίγουρη για το τελικό αποτέλεσμα πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία.

2. Προετοιμασία του υφάσματος και τοποθέτηση της ταινίας

Βγάλε το παντελόνι και γύρισέ το από την ανάποδη πλευρά φροντίζοντας η περιοχή του στριφώματος να είναι καθαρή και χωρίς τσακίσεις. Κόψε ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας στριφώματος ίσο με την περίμετρο από το μπατζάκι και τοποθέτησέ το ακριβώς ανάμεσα στο δίπλωμα του υφάσματος, προσέχοντας να μην εξέχει η ταινία.

3. Το σιδέρωμα που ενεργοποιεί την κόλλα και σταθεροποιεί το στρίφωμα

Πάρε το σίδερο και πίεσε σταθερά πάνω από το διπλωμένο ύφασμα για μερικά δευτερόλεπτα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Η θερμότητα θα λιώσει την ειδική κόλλα της ταινίας και θα ενώσει τα δύο υφάσματα μόνιμα, χαρίζοντάς σου ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα που αντέχει ακόμα και στο πλύσιμο.

