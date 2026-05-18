Cinema 18.05.2026

«Ο Επιβάτης»: Η νέα ταινία τρόμου που ξεκινά σαν ταξίδι και μετατρέπεται σε εφιάλτη

«Ο Επιβάτης» συνδυάζει ψυχολογικό φόβο, δαιμονικές παρουσίες και ένα ατελείωτο κυνηγητό επιβίωσης σε μια από τις πιο αναμενόμενες horror κυκλοφορίες της χρονιάς
Πόπη Βασιλείου

Οι λάτρεις των ταινιών τρόμου ετοιμάζονται για μια νέα κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη αγωνία και μεταφυσικό τρόμο. Η νέα horror ταινία «Ο Επιβάτης» έρχεται στους κινηματογράφους στις 21 Μαΐου και ήδη έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού χάρη στη σκοτεινή της ατμόσφαιρα και την ανατριχιαστική υπόθεση που θυμίζει κλασικά supernatural thrillers.

Η ιστορία ξεκινά όταν ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Όμως, πολύ γρήγορα συνειδητοποιούν πως δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του ατυχήματος. Μια δαιμονική οντότητα, γνωστή ως «Ο Επιβάτης», φαίνεται να τους ακολουθεί και να μετατρέπει τη νομαδική τους διαδρομή σε έναν ατελείωτο εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν.

Καθώς ο φόβος μεγαλώνει και η απειλή γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, το ζευγάρι καλείται να παλέψει όχι μόνο για τη ζωή του αλλά και για τη λογική του. Η αίσθηση πως κάτι αόρατο βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα που ανεβάζει συνεχώς την ένταση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νορβηγός δημιουργός André Øvredal, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες horror παραγωγές όπως το «The Autopsy of Jane Doe», το «Τρομακτικές Ιστορίες στο Σκοτάδι» και το «Demeter: Η Αφύπνιση του Κακού».

Ο σκηνοθέτης επιστρέφει αυτή τη φορά με μια ιστορία που συνδυάζει μεταφυσικό τρόμο, road movie αισθητική και ψυχολογική αγωνία. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Jacob Scipio, γνωστός από τα «Κακά Παιδιά», η Lou Llobell από τη σειρά «Οι Ταξιδιώτες» και η βραβευμένη Melissa Leo, η οποία προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο βάθος και ένταση στην ταινία.

Η ταινία φαίνεται να ακολουθεί τη νέα γενιά horror ταινιών που βασίζονται περισσότερο στην ατμόσφαιρα, τον ψυχολογικό φόβο και την αίσθηση απειλής παρά στα εύκολα jump scares. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την ταινία να ξεχωρίζει ήδη πριν την πρεμιέρα της.

Zendaya: 3 εξώφυλλα στη Vogue Brazil που αλλάζουν τα fashion δεδομένα

«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers

