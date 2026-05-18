Streaming News 18.05.2026

«Camp Rock 3»: Η Disney ξαναφέρνει τη μαγεία των 2000s με τους Jonas Brothers

Το «Camp Rock 3» επιστρέφει με τους Jonas Brothers και τη Demi Lovato σε ρόλο executive producer, φέρνοντας ξανά στη Disney τη νοσταλγία των 2000s
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Disney φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη νοσταλγία των 2000s, ανακοινώνοντας επίσημα το «Camp Rock 3», το τρίτο κεφάλαιο της αγαπημένης μουσικής ταινίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο, τόσο στο Disney+ όσο και στο Disney Channel.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι Jonas Brothers, οι οποίοι αναλαμβάνουν και χρέη executive producers, επαναφέροντας στο κοινό το μουσικό σύμπαν των Connect 3. Στο πλευρό τους βρίσκεται και η Demi Lovato, η οποία συμμετέχει επίσης ως executive producer, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση με τις δύο πρώτες ταινίες.

Οι Jonas Brothers, Nick, Joe και Kevin Jonas, σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.
Η ιστορία του νέου φιλμ ξεκινά όταν οι Connect 3 χάνουν το opening act της μεγάλης επανενωτικής τους περιοδείας και επιστρέφουν στο Camp Rock για να ανακαλύψουν τη νέα μεγάλη μουσική αποκάλυψη. Εκεί, μια νέα γενιά ταλαντούχων campers διεκδικεί τη σκηνή, μετατρέποντας το camp σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού, ανατροπών αλλά και νέων σχέσεων που δοκιμάζονται.


Το καστ των επιστρεφόντων χαρακτήρων περιλαμβάνει τους Joe Jonas, Nick Jonas και Kevin Jonas στους ρόλους των Shane, Nate και Jason Gray, ενώ η Maria Canals-Barrera επιστρέφει ως Connie Torres, συνδέοντας τη νέα ταινία με το αρχικό σύμπαν του franchise.

Παράλληλα, η ταινία συστήνει μια νέα γενιά χαρακτήρων: τη Sage (Liamani Segura), τον Desi (Hudson Stone), τον Fletch (Malachi Barton), τη Rosie (Lumi Pollack), τον Cliff (Casey Trotter), την Callie (Brooklynn Pitts) και τη Madison (Ava Jean), που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και νέα μουσική δυναμική στο Camp Rock.

Το πρώτο teaser που είχε κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2025 άφησε ήδη υποσχέσεις για την επιστροφή των Connect 3 και για ένα sequel που επιχειρεί να ενώσει τη νοσταλγία με τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Μετά το πρόσφατο «A Very Jonas Christmas Movie», το νέο project σηματοδοτεί μια ακόμη δυναμική επιστροφή των Jonas Brothers στη Disney εποχή τους.

