Setting spray layering: Το beauty hack που αλλάζει τη διάρκεια του μακιγιάζ

Πώς ένα απλό προϊόν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που «χτίζεται» το μακιγιάζ και να χαρίσει επαγγελματικό αποτέλεσμα

Το setting spray θεωρούνταν για χρόνια το τελευταίο και σχεδόν τυπικό βήμα στο μακιγιάζ, όμως τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει εντελώς διαφορετική θέση στη ρουτίνα ομορφιάς. Makeup artists και beauty experts το χρησιμοποιούν πλέον πιο στρατηγικά, όχι μόνο για να «κλειδώσουν» το αποτέλεσμα, αλλά και για να επηρεάσουν την υφή και το τελείωμα από την αρχή της διαδικασίας.

Αυτή η νέα προσέγγιση, γνωστή ως setting spray layering, έχει αρχίσει να γίνεται viral γιατί δίνει πιο φυσικό, skin-like αποτέλεσμα και ταυτόχρονα αυξάνει αισθητά τη διάρκεια του μακιγιάζ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα έξτρα βήμα, αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο να χτίζεται όλο το makeup look.

Γιατί το setting spray πριν και μετά το foundation κάνει τη διαφορά

Η τεχνική βασίζεται στη διπλή χρήση του setting spray: ένα πρώτο ψέκασμα πριν την εφαρμογή του foundation και ένα δεύτερο στο τελικό στάδιο του μακιγιάζ. Το πρώτο στάδιο βοηθά να προετοιμαστεί η επιδερμίδα και να «δέσουν» καλύτερα τα προϊόντα, ενώ το δεύτερο λειτουργεί σαν σταθεροποιητικό φίλτρο που σφραγίζει το αποτέλεσμα.

Έτσι, το μακιγιάζ δείχνει πιο φυσικό και λιγότερο βαρύ, σαν να έχει ενσωματωθεί στην υφή της επιδερμίδας. Το αποτέλεσμα είναι πιο ομοιόμορφο και πιο ζωντανό, χωρίς την αίσθηση στρώσεων προϊόντων πάνω στο δέρμα.

Παράλληλα, το setting spray layering βοηθά σημαντικά στη διάρκεια του makeup, ειδικά σε απαιτητικές συνθήκες όπως ζέστη, υγρασία ή πολύωρη χρήση. Η διπλή εφαρμογή λειτουργεί σαν ένα είδος «ασπίδας», που διατηρεί τη φρεσκάδα του look για περισσότερες ώρες.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν απαιτεί επιπλέον προϊόντα ή περίπλοκη τεχνική, μόνο έναν διαφορετικό τρόπο χρήσης ενός ήδη υπάρχοντος step, που μπορεί να αλλάξει εντελώς το τελικό αποτέλεσμα.

