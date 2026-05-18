Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Υπάρχουν κάποια φαγητά που δεν χρειάζονται ούτε ιδιαίτερες συστάσεις ούτε fancy υλικά για να σε κερδίσουν. Αρκεί μόνο η εικόνα τους για να σου ανοίξει η όρεξη και να σου θυμίσει εκείνες τις γνώριμες μυρωδιές που γεμίζουν το σπίτι όταν μαγειρεύεται κάτι πραγματικά σπιτικό. Αυτό ακριβώς κατάφερε να κάνει και η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από ένα απλό Instagram story, δείχνοντας το γιουβέτσι με κοτόπουλο, που ετοίμασε στην κουζίνα της και κάνοντας τους followers της να θέλουν να τρέξουν κατευθείαν στην κατσαρόλα.

Και κάπως έτσι, το γιουβέτσι με κοτόπουλο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, θυμίζοντάς σου πως πολλές φορές οι πιο απλές συνταγές είναι και οι πιο αγαπημένες. Γιατί μπορεί να βλέπεις καθημερινά gourmet πιάτα και viral συνταγές στα social media, όμως στο τέλος της ημέρας ένα καλομαγειρεμένο γιουβέτσι είναι αυτό που δύσκολα μπορείς να αντισταθείς.

Δεν σου βγαίνει η τηγανητή πατάτα τραγανή; 5 tips για να το πετύχεις

Συνταγή για γιουβέτσι με κοτόπουλο

Υλικά:

1 κιλό κοτόπουλο σε μερίδες

500 γρ. κριθαράκι μέτριο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 ποτήρι λευκό κρασί

1 ξυλάκι κανέλας

ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

λίγη ζάχαρη

1 λίτρο ζεστό ζωμό κοτόπουλου ή νερό

τριμμένη γραβιέρα ή μυζήθρα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Σε μία μεγάλη κατσαρόλα σοτάρεις το κοτόπουλο με ελαιόλαδο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές. Το αφαιρείς προσωρινά και στο ίδιο σκεύος ρίχνεις το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Προσθέτεις τον πελτέ και τον τρίβεις ελαφρώς στον πάτο της κατσαρόλας για να βγάλει όλη τη γεύση του. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις για λίγα λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνεις τα ντοματάκια, την κανέλα, αλάτι, πιπέρι και λίγη ζάχαρη και ξαναβάζεις μέσα το κοτόπουλο. Προσθέτεις τον ζωμό και αφήνεις το φαγητό να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει καλά το κοτόπουλο. Στη συνέχεια μεταφέρεις τη σάλτσα και το κοτόπουλο σε ταψί, προσθέτεις το κριθαράκι και ανακατεύεις καλά. Αν χρειάζεται, συμπληρώνεις λίγο ακόμα ζεστό ζωμό. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να χυλώσει το κριθαράκι και να μελώσει η σάλτσα. Σερβίρεις με μπόλικη τριμμένη γραβιέρα από πάνω και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί ένα απλό γιουβέτσι μπορεί να γίνει το πιο viral φαγητό της ημέρας.

Το story της Σίσσυς Χρηστίδου λειτούργησε τελικά σαν μία μικρή υπενθύμιση ότι δεν χρειάζεσαι περίπλοκες συνταγές για να δημιουργήσεις κάτι απολαυστικό. Μερικά απλά υλικά, σωστό μαγείρεμα και μία κατσαρόλα γεμάτη αρώματα αρκούν για να κάνουν όλο το σπίτι να μυρίζει «μαμά».

5 απλοί τρόποι για να διατηρήσεις το ψωμί σου φρέσκο