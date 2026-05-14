Streaming News 14.05.2026

Το «Margo’s Got Money Troubles» επιστρέφει για 2η σεζόν στο Apple TV+

Η επιτυχημένη σειρά του Apple TV+ συνεχίζει με νέα σεζόν, ακολουθώντας τη Margo σε μια ακόμη πιο περίπλοκη διαδρομή επιβίωσης
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιτυχία της Margo συνεχίζεται. Το Apple TV+ ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς «Margo’s Got Money Troubles» για 2η σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως η ιστορία της νεαρής μητέρας που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν ψηφιακά απαιτητικό κόσμο έχει ακόμη πολλά να πει. Η σειρά, που δημιουργήθηκε από τον David E. Kelley μαζί με την Eva Anderson και βασίζεται στο best-selling βιβλίο της Rufi Thorpe, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στον συνδυασμό κοινωνικού δράματος και σύγχρονου commentary γύρω από την οικονομία της δημιουργίας περιεχομένου και την online ταυτότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Elle Fanning στον ρόλο της Margo, μιας νεαρής γυναίκας που, μετά την εγκατάλειψη του κολεγίου και τη γέννηση του παιδιού της, αναγκάζεται να στραφεί στο OnlyFans για να επιβιώσει οικονομικά. Με τη βοήθεια της συγκάτοικού της Susie (Thaddea Graham) και του πατέρα της Jinx (Nick Offerman), η Margo δημιουργεί ένα διαδικτυακό persona που μπλέκει την pop κουλτούρα με την οικονομία των social media.

Η σειρά δεν μένει μόνο στο δράμα της επιβίωσης, αλλά εξερευνά και το πώς η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα από την online προβολή, ειδικά όταν η ανάγκη γίνεται κινητήριος δύναμη για δημιουργικότητα αλλά και ρίσκο.

Δράμα, οικογένεια και συγκρούσεις

Στη διάρκεια της πρώτης σεζόν, η ιστορία άνοιξε σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, καθώς ο πρώην σύντροφος της Margo, Mark Gable (Michael Angarano), διεκδικεί την επιμέλεια του παιδιού τους, ενώ ο πατέρας της έρχεται αντιμέτωπος με υποτροπή στον εθισμό.

Γύρω από την κεντρική ιστορία κινούνται επίσης δυνατά ονόματα όπως οι Michelle Pfeiffer, Greg Kinnear, Marcia Gay Harden και Nicole Kidman, δίνοντας στη σειρά έναν καθαρά κινηματογραφικό χαρακτήρα και ενισχύοντας το ensemble cast.

Το δημιουργικό team πίσω από τη σειρά

Η παραγωγή ανήκει στην A24 για το Apple TV+, με τους David E. Kelley και Eva Anderson να λειτουργούν ως co-showrunners. Στο executive producing συμμετέχουν οι Elle Fanning και Dakota Fanning μέσω της Lewellen Pictures, καθώς και η Nicole Kidman με την Blossom Films, ενώ πίσω από τις κάμερες βρίσκονται σκηνοθέτες όπως οι Dearbhla Walsh, Kate Herron και Alice Seabright.

Μια σειρά που «διαβάζει» την εποχή της

Το «Margo’s Got Money Troubles» έχει καταφέρει να αγγίξει θεματικές που αφορούν άμεσα τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα: από την οικονομία των platforms μέχρι την κατασκευή της δημόσιας εικόνας. Η ανανέωση για δεύτερη σεζόν δείχνει ότι η ιστορία της Margo δεν ήταν απλώς ένα τηλεοπτικό drama, αλλά μια αφήγηση που συνομιλεί με το σήμερα.

10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

