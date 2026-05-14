10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA γιορτάζει φέτος 10 χρόνια και ετοιμάζεται για μια ακόμη φορά, μεταξύ 21 και 28 Μαΐου, να αναδείξει την κινηματογραφική κουλτούρα των ισπανόφωνων χωρών.

Το 10ο επετειακό FeCHA θα πραγματοποιηθεί στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas, Αελλώ Cinemax, ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Το πρόγραμμα του 10ου FeCHA περιλαμβάνει 23 ταινίες μεγάλου μήκους και 13 ταινίες μικρού μήκους, αφιέρωμα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Fabián Bielinsky, ο οποίος με μόλις 2 ταινίες («9 Βασίλισσες», «Η Αύρα») διαμόρφωσε το σύγχρονο αστυνομικό θρίλερ στην Αργεντινή πριν τον ξαφνικό του θάνατο το 2006, και αφιέρωμα Diversidad με επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους queer θεματολογίας με την υποστήριξη του Athens Pride.

Το Σάββατο 23 Μαΐου η καταξιωμένη σκηνοθέτιδα Helena Taberna και ο πρωτοποριακός δημιουργός Asier Urbieta, επίσημοι καλεσμένοι του Φεστιβάλ, θα συναντηθούν για να συζητήσουν τις σκηνοθετικές τους προσεγγίσεις σε ένα masterclass Σύγχρονου Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνδιοργάνωση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και με τη συνεργασία του ΕΑΠ-ΙΣΠ.

Για μια ακόμη χρονιά στο Φεστιβάλ, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και να αναδείξουν τις αγαπημένες τους ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για όλες τις προβολές των θερινών κινηματογράφων Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas και Αελλώ Cinemax, όπως και για τις προβολές μικρού μήκους cortoFecha που θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Η ταινία έναρξης του 10ου Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – Fecha «Homo Sapiens?»

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με την ταινία «Homo Sapiens?» (Homo Argentum), την σπονδυλωτή σατιρική κωμωδία των Gastón Duprat & Mariano Cohn, στο ύφος της υποψήφιας για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας «Ιστορίες για Αγρίους». Όχι τυχαία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Αργεντινής το 2025 με περισσότερα από 1.500.000 εισιτήρια, μετατρέποντας τη γεμάτη χιούμορ και σατιρική διάθεση απεικόνιση των 16 διαφορετικών χαρακτήρων-πρωταγωνιστών της ταινίας σε εθνικό θέμα συζήτησης.

H Jose Cuervo, η Νο.1 tequila στον κόσμο, σταθερός υποστηρικτής του Φεστιβάλ, θα προσφέρει στους καλεσμένους μοναδικά signature Jose Cuervo cocktails.

Το 10ο FeCHA θα ρίξει αυλαία με την ταινία «Ένας Ποιητής» (Un Poeta), του Simón Mesa Soto, με τον πρωταγωνιστή Ubeimar Rios παρών στην προβολή. Η ταινία αποτέλεσε την επίσημη πρόταση της Κολομβίας για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2026 και την πιο εμπορική Κολομβιανή ταινία του 2025. Θα μας συστήσει τον Όσκαρ, έναν πενηντάρη ποιητή, σε προσωπικό και οικονομικό αδιέξοδο, που βρίσκει δουλειά σ’ ένα γυμνάσιο μιας υποβαθμισμένης συνοικίας, και μαζί την ευκαιρία να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τα σφάλματά της ζωής του.

Η ταινία λήξης του Φεστιβάλ «Ένας Ποιητής»

Το 10ο FeCHA θα υποδεχτεί τον Albert Pintó, σκηνοθέτη του καταιγιστικού αστυνομικού θρίλερ «Γη του Ουδενός» (Tierra de Nadie), μια ωμή κινηματογραφική εμπειρία που κόβει την ανάσα, και ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη δράση και το βαθύ ανθρώπινο δράμα. Στους δρόμους του Κάδιθ, η ραγδαία άνοδος των καρτέλ ναρκωτικών μετατρέπει την περιοχή σε μια εκρηκτική «Γη του ουδενός», αποδεικνύοντας πως μπροστά στην επιβίωση, η φιλία είναι το πρώτο θύμα.

Το Φεστιβάλ θα επισκεφθούν επίσης οι Asier Urbieta, σκηνοθέτης της ταινίας «To Νησί των Φασιανών» (La isla de los faisanes), ένα καθηλωτικό κοινωνικό θρίλερ, στα χνάρια του σινεμά του Κεν Λόουτς και των αδερφών Νταρντέν, που εκθέτει την απάνθρωπη βία που υφίστανται οι παράτυποι μετανάστες και ο Álvaro Gutiérrez, παραγωγός της βασισμένης σε πραγματικά γεγονότα ταινίας «Αγαπητοί Κύριοι» (Estimados Señores). Η ταινία αφηγείται τον αγώνα που οδήγησε στην ιστορική απόφαση της 24ης Αυγούστου 1954, όπου δόθηκε τελικά το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στην Κολομβία.

Το 10ο επετειακό FeCHA θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους η Helena Taberna, σκηνοθέτις του ρομαντικού δράματος «Εσύ κι Εγώ» (Nosotros), βασισμένο στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Isaac Rosa «Feliz Final», που με ειλικρίνεια και ένταση αποδομεί την έννοια της «τέλειας σχέσης» και η Avelina Prat, σκηνοθέτις του ψυχολογικού δράματος «Μια Φάρμα στην Πορτογαλία» (Una Quinta Portuguesa). Έχοντας κερδίσει 3 υποψηφιότητες στα Βραβεία Goya 2026, η ταινία θα μας γνωρίσει τον Fernando, ένα φιλήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, που προσπαθεί να ξαναβρεί σκοπό στη ζωή του μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ένας Γιος»

Στα highlights του 10ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνεται η ταινία «Ένας Γιος» (Un Hijo), του Nacho La Casa, βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Αλεχάντρο Παλόμας (Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2016, στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Opera) για την προσπάθεια μιας σχολικής ψυχολόγου να αποκρυπτογραφήσει τη σημασία πίσω από τις ζωγραφιές του 8χρονου Guille, και το βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του σκηνοθέτη César Diaz, «Μεξικό 86» (México 86). Η ταινία αφηγείται τη ζωή μιας νεαρής αντάρτισσας από τη Γουατεμάλα που μάχεται ενάντια στη διεφθαρμένη στρατιωτική δικτατορία, και αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της.

Στον «Κήπο των Απολαύσεων» (Las Delicias del Jardín), ο Fernando Colomo, ο «Woody Allen της Ισπανίας» και πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Goya, επιστρέφει με τη νέα του σπιρτόζικη κωμωδία στην οποία και πρωταγωνιστεί μαζί με την Carmen Machi. Ο Fermín, ένας ζωγράφος αφηρημένης τέχνης βρίσκεται σε προσωπική και οικονομική κρίση και ζει στο ατελιέ ενός φίλου του στη Μαδρίτη. Όταν ο γιος του επιστρέφει από την Ινδία, οι δυο τους «συγκρούονται» για την τέχνη και τη ζωή, μέχρι που αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό με μεγάλο χρηματικό έπαθλο για να δημιουργήσουν μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού έργου του Μπος, «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων».

Στιγμιότυπο από την ταινία «Belén»

Από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς της ταινίας «Ιστορίες για Αγρίους», το «Belén», που κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Ιβηροαμερικανικής Ταινίας στα Βραβεία Goya, μας μεταφέρει στην Αργεντινή, όπου η δίκη της Julieta γίνεται το σημείο ανάφλεξης για τον συνεχιζόμενο αγώνα υπέρ των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Καθώς έρχεται αντιμέτωπη με ένα διεφθαρμένο, ταξικό και πατριαρχικό νομικό σύστημα, η ιστορία της πυροδοτεί ένα κύμα οργής και αλληλεγγύης, δίνοντας ώθηση σε ένα ασταμάτητο κίνημα για δικαιοσύνη και σωματική αυτονομία.

Στην ταινία «Ερωτευμένοι Αστροναύτες» (Los Amantes Astronautas), ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Marco Berger επιστρέφει στο γνώριμο του θέμα της ρευστής σεξουαλικότητας για να μας αφηγηθεί την ιστορία του Pedro και του Maxi, δύο φίλων από το παρελθόν που ξανασυναντιούνται ένα καλοκαίρι σε ένα οικογενειακό σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Μια ρομαντική κομεντί γεμάτη καλοκαίρι, σεξουαλική επιθυμία και αισθησιασμό που κέρδισε το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ερωτευμένοι Αστροναύτες»

Δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Gerard Oms «Μακριά» (Muy Lejos), με πρωταγωνιστή τον Ισπανό ζεν πρεμιέ, Mario Casas, σε μια υπέροχη ερμηνεία που του χάρισε και την σχετική υποψηφιότητα στα Βραβεία Goya. Ο Sergio, ένας άντρας στα 30 ταξιδεύει στην Ουτρέχτη με την οικογένειά του για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Πριν επιστρέψει στην Ισπανία μια κρίση πανικού τον ωθεί να παραμείνει στην Ολλανδία. Χωρίς χρήματα ή γνώση της γλώσσας και κόβοντας κάθε γέφυρα με το παρελθόν του, η νέα του ζωή λειτουργεί ως καταλύτης για την εσωτερική του αναζήτηση. Καθώς προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Sergio αρχίζει σιγά-σιγά να αγκαλιάζει την queer ταυτότητά του και να απελευθερώνεται από τα δεσμά της καταπίεσης.

Όπως κάθε χρόνο το 10o επετειακό Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA θα φιλοξενήσει μια σειρά προβολών ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους με ελεύθερη είσοδο.

Στις 28 Μαΐου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση θα προβληθεί το αφιέρωμα docuFeCHA με 3 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκου, το ντοκιμαντέρ «9 Αύρες» (Nueve Auras) στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Fabián Bielinsky, και ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους στο πλαίσιο του cortoFeCHA. Στις 29 Μαΐου στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες το κοινό θα απολαύσει το αφιέρωμα Diversidad με 4 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους queer θεματολογίας με την υποστήριξη του Athens Pride.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Η Συζήτηση Που Δεν Κάναμε Ποτέ»

Μεταξύ 29-31 Μαΐου τα αφιερώματα docuFeCHA, cortoFeCHA, Diversidad καθώς και τα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Το Σπίτι» (La Casa) και «Ζεφ. Οι Κόσμοι που Συναντιούνται» (Zew. Los Mundos Que Se Encuentran) θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλη την Ελλάδα μέσω του www.fecha.gr.

To 10o Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA ευχαριστεί θερμά το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ, την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Θερβάντες, το AC/E Acción Cultural Española, την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα, την Πρεσβεία του Περού στην Ελλάδα, το Επίτιμο Προξενείο της Κολομβίας στην Αθήνα, την Πρεσβεία της Ουρουγουάης στην Ελλάδα και το Επίτιμο Προξενείο του Εκουαδόρ στην Ελλάδα για την πολύτιμη υποστήριξη τους.

Poster design by: Τόνια Λαμπριανού

Ευχαριστούμε την Danaos Films για την παραχώρηση της ταινίας έναρξης, «Homo Sapiens?» (Homo Argentum).

Ευχαριστούμε τις Filmtrade και Tanweer για την παραχώρηση της ταινίας λήξης, «Ένας Ποιητής» (Un Poeta).

Η ταινία «Μια Φάρμα στην Πορτογαλία» (Una Quinta Portuguesa) προβάλλεται σε συνεργασία με το Μικρόκοσμο.

Η ταινία «Ένας Γιος» (Un Hijo) προβάλλεται σε συνεργασία με τη Dreamfilms.

Η ταινία «Μεξικό 86» (México 86) προβάλλεται σε συνεργασία με τη Neo Films.

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου στο more.com και από 14 Μαΐου στα ταμεία των κινηματογράφων Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas & Αελλώ Cinemax.

Το 10ο FeCHA πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε το TRAILER του 10ου FeCHA ΕΔΩ

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 10ου FeCHA •

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX EUROPA CINEMAS •

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ | 21:15

HOMO SAPIENS? (Homo Argentum) • Ταινία Έναρξης

των Gastón Duprat & Mariano Cohn (Αργεντινή-Ισπανία-Ιταλία, 2025, 95’)

Σάτιρα, Σπονδυλωτή Κωμωδία •

Με περισσότερα από 1.5 εκατομμύρια εισιτήρια η ταινία ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2025 στην Αργεντινή και η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών στην ιστορία του κινηματογράφου της Αργεντινής.

Δεν συμβαίνει συχνά μια ταινία να ξεπερνά τα όρια της οθόνης και να μετατρέπεται σε εθνικό θέμα συζήτησης. Το «Homo Argentum» κατάφερε να διχάσει το κοινό της Αργεντινής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και παθιασμένους διαλόγους.

Μια σκιαγράφηση 16 τελείως διαφορετικών χαρακτήρων που αντικατοπτρίζουν τις αδυναμίες της αστικής μας ζωής, μέσα από μια ματιά γεμάτη χιούμορ και ειρωνεία, με τον Guillermo Francella να πρωταγωνιστεί σε όλους. Το αποτέλεσμα είναι μια σφοδρή σάτιρα που, ανάμεσα στα γέλια, μας καλεί να αναλογιστούμε την ταυτότητα, την ιδιοσυγκρασία, τις συνήθειες και την ανθρώπινη συμπεριφορά, εξερευνώντας τη σύνδεσή τους με θεμελιώδη ζητήματα όπως ο έρωτας, η φιλία, η οικογένεια και η εργασία.

* H Jose Cuervo, η Νο.1 tequila στον κόσμο, σταθερός υποστηρικτής του Φεστιβάλ, θα προσφέρει στους καλεσμένους μοναδικά signature Jose Cuervo cocktails.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Μαΐου από την Danaos Films.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ (Nosotros) • Παρουσία Συντελεστών

της Helena Taberna (Ισπανία, 2025, 95′)

Ρομαντικό Δράμα •

Βασισμένη στο βραβευμένο μυθιστόρημα «Feliz Final» του Isaac Rosa, η ταινία «Εσύ κι Εγώ» ανασυνθέτει την ιστορία ενός μεγάλου έρωτα ξεκινώντας ανάποδα, από το τέλος του. Η Ángela και ο Antonio είναι ένα ζευγάρι που, όπως τόσα άλλα, ερωτεύτηκαν, έζησαν ένα όνειρο, μεγάλωσαν ένα παιδί, προσπάθησαν σκληρά να μην τα παρατήσουν, και «έπεσαν» αρκετές φορές. Όταν η αγάπη τελειώνει, γεννιούνται ερωτήματα: πού πήγαν όλα στραβά; Πώς κατέληξαν έτσι; Σε ένα ταξίδι μέσα από τα φώτα και τις σκιές της σχέσης τους, η Ángela και ο Antonio παλεύουν ενάντια στη δοκιμασία του χρόνου, τον πόθο και την εξιδανίκευση του έρωτα. Πρόκειται για μια ταινία δωματίου που αποδομεί την έννοια της «τέλειας σχέσης» με ειλικρίνεια και ένταση. Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία που μας καλεί να αναρωτηθούμε τι μένει όταν οι προσδοκίες καταρρέουν.

* Παρουσία της σκηνοθέτιδας Helena Taberna

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ | 22:50

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ (Las Delicias del Jardín)

του Fernando Colomo (Ισπανία, 2025, 94′)

Κωμωδία •

Ο «Woody Alen της Ισπανίας» και πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Goya, Fernando Colomo, επιστρέφει με τη νέα του κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί με την Carmen Machi.

Ο Fermín, ένας ζωγράφος αφηρημένης τέχνης βρίσκεται σε προσωπική και οικονομική κρίση και ζει στο ατελιέ ενός φίλου του στη Μαδρίτη. Επιπλέον, έχει ένα τρέμουλο στο χέρι του που τον δυσκολεύει να ζωγραφίσει. Όταν η γκαλερίστα -και πρώην γυναίκα του- του προτείνει να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής με μεγάλο χρηματικό έπαθλο αρχικά θα αρνηθεί. Όταν όμως του έρχεται μια εντολή κατάσχεσης και ο γιος του -επίσης ζωγράφος- επιστρέψει απρόσμενα από την Ινδία, τότε μαζί πατέρας και γιος θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού έργου του Μπος, «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων».

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΓΗ ΤΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ (Tierra de Nadie) • Παρουσία Συντελεστών

του Albert Pintó (Ισπανία-Μεξικό, 2025, 101′)

Αστυνομικό Θρίλερ •

Ο σκηνοθέτης Albert Pintó μετά το επιτυχημένο κλειστοφοβικό του θρίλερ «Nowhere» στο Netflix, επιστρέφει με ένα νέο θρίλερ.

Στους δρόμους του Κάδιθ, η ραγδαία άνοδος των καρτέλ ναρκωτικών μετατρέπει την περιοχή σε μια εκρηκτική «Γη του ουδενός», διαλύοντας ζωές και φιλίες. Τρεις παλιοί φίλοι -ένας αστυνομικός, ένας ψαράς που έγινε διακινητής και ένας διεφθαρμένος μεσάζοντας- βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένοι σε αντίπαλα στρατόπεδα ενός ανελέητου πολέμου. Καθώς η βία κλιμακώνεται και η διαφθορά μολύνει τα πάντα, η πίστη και η ηθική τους δοκιμάζονται μέχρις εσχάτων.

Η «Γη του Ουδενός» είναι ένα καταιγιστικό αστυνομικό θρίλερ που ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη δράση και το βαθύ ανθρώπινο δράμα. Πρόκειται για μια ωμή κινηματογραφική εμπειρία που κόβει την ανάσα, αποδεικνύοντας πως μπροστά στην επιβίωση, η φιλία είναι το πρώτο θύμα.

* Παρουσία του σκηνοθέτη Albert Pintó.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ | 22:50

BELÉN

της Dolores Fonzi (Αργεντινή, 2025, 105′)

Δικαστικό δράμα, Ιστορικό •

Επίσημη υποβολή της Αργεντινής για τα Όσκαρ 2026.

Βραβείο Καλύτερης Ιβηροαμερικανικής Ταινίας στα Βραβεία Goya.

Το «Belén» είναι μια ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία που πυροδότησε ένα διεθνές κίνημα, καταγράφοντας τη συγκλονιστική υπόθεση της Julieta, μιας νεαρής γυναίκας που κατηγορήθηκε ψευδώς για βρεφοκτονία, και της Soledad Deza (την οποία υποδύεται η σκηνοθέτις Dolores Fonzi), της ατρόμητης δικηγόρου που αναλαμβάνει αυτήν την άκρως αμφιλεγόμενη και εκρηκτική υπόθεση. Από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς της ταινίας «Ιστορίες για Αγρίους», το «Belén» μας μεταφέρει στο Τουκουμάν, μια συντηρητική περιοχή της Αργεντινής, όπου η δίκη της Julieta γίνεται το σημείο ανάφλεξης για τον συνεχιζόμενο αγώνα υπέρ των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Καθώς η Soledad έρχεται αντιμέτωπη με ένα διεφθαρμένο, ταξικό και πατριαρχικό νομικό σύστημα, η ιστορία της Julieta πυροδοτεί ένα κύμα οργής και αλληλεγγύης, δίνοντας ώθηση σε ένα ασταμάτητο κίνημα για δικαιοσύνη και σωματική αυτονομία. Βασισμένη στο βιβλίο της Ana Correa «Somos Belén», αυτή η ταινία είναι ταυτόχρονα ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα, μια δριμεία κριτική της συστημικής αδικίας και ένας ύμνος στην ανθεκτικότητα και τη γυναικεία αλληλεγγύη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΤΟ ΧΑΡΜΑΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Mistura)

του Ricardo de Montreuil (Περού, 2024, 97′)

Δραματική •

Στο Περού της δεκαετίας του ’60, η Νόρμα μετατρέπει την εγκατάλειψη του συζύγου της και την περιφρόνηση της υψηλής κοινωνίας σε δύναμη, αψηφώντας τις προκαταλήψεις της ελίτ. Ενώνοντας ανθρώπους από κάθε γωνιά του Περού ξεκινά ένα εστιατόριο και ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της μέσα από τις γεύσεις. Μια συγκινητική ιστορία για το πώς η γαστρονομία μπορεί να ενώσει μια ολόκληρη χώρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ | 22:50

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Un Cabo Suelto)

του Daniel Hendler (Ουρουγουάη-Αργεντινή-Ισπανία, 2025, 95′)

Κωμωδία, Θρίλερ •

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Santiago, ένας Αργεντινός αστυφύλακας, διασχίζει τα σύνορα προς την Ουρουγουάη, κυνηγημένος από άλλους αστυνομικούς που βρίσκονται στα ίχνη του. Αξιοποιώντας τη στολή του, επιθεωρεί πάγκους με ντόπια φαγητά, δοκιμάζει γαλακτοκομικά προϊόντα και αλλαντικά για να επιβιώσει, ενώ παράλληλα προσπαθεί να περάσει απαρατήρητος ανάμεσα στους ντόπιους. Μην έχοντας ούτε χρήματα ούτε μέρος να μείνει, αλλά με καλοσύνη και εξυπνάδα, αρχίζει να χτίζει μια νέα ζωή για τον εαυτό του, δεχόμενος βοήθεια από τους ντόπιους που διασταυρώνονται στο δρόμο του και γνωρίζοντας μάλιστα το πρόσωπο που πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ο έρωτας της ζωής του.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΕΝΑΣ ΓΙΟΣ (Un Hijo)

του Nacho La Casa (Ισπανία-Πορτογαλία, 2025, 95′)

Ψυχολογικό Δράμα •

Βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Αλεχάντρο Παλόμας (στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Opera).

Η Μαρία, μια άπειρη σχολική ψυχολόγος, υποπτεύεται πως η υπερβολική χαρά και η εμμονή ενός οκτάχρονου αγοριού με τη Μαίρη Πόππινς κρύβει ένα μυστικό. Αποφασισμένη να βρει την αλήθεια, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να αποκρυπτογραφήσει τα αινιγματικά σχέδια που ζωγραφίζει ο μικρός μαθητής. Ωστόσο, η αμείλικτη έρευνά της θα συγκρουστεί με την επιθετική αδιαλλαξία του πατέρα του παιδιού, ο οποίος αρνείται να συνεργαστεί.

Καθώς τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να ενώνονται, η Μαρία θα ανακαλύψει πως οι συνέπειες αυτού του μυστικού θα είναι απρόβλεπτες.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από την Dreamfilms.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ | 22:50

ΜΑΚΡΙΑ (Muy Lejos / Molt Lluny)

του Gerard Oms (Ισπανία-Ολλανδία, 2025, 100′)

Δραματική, LGBT+ •

Υποψήφια για 2 Βραβεία Goya (Καλύτερου Νέου Σκηνοθέτη & Καλύτερου Ηθοποιού).

Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Gerard Oms, ο Mario Casas υποδύεται τον Sergio, έναν άντρα στα 30 που ταξιδεύει στην Ουτρέχτη με την οικογένειά του για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αλλά πριν επιστρέψει μια κρίση πανικού τον ωθεί να παραμείνει στην Ολλανδία. Επιλέγει να μείνει σε μια χώρα χωρίς να έχει χρήματα, στέγη ή γνώση της γλώσσας και έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της μοναξιάς και της ταξικής περιθωριοποίησης, κόβοντας παράλληλα κάθε γέφυρα με το παρελθόν του.

Ωστόσο, αυτή η ακραία απομόνωση λειτουργεί ως καταλύτης για την εσωτερική του αναζήτηση και ξεκινά μια καθυστερημένη διαδικασία ενηλικίωσης, μακριά από επικριτικά βλέμματα. Καθώς προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Sergio αρχίζει σιγά-σιγά να αγκαλιάζει την queer ταυτότητά του και να απελευθερώνεται από τα δεσμά της καταπίεσης.

Η ταινία είναι ένα βαθιά προσωπικό, ρεαλιστικό δράμα που εστιάζει στον αγώνα ενός γκέι άνδρα να βρει τον αυθεντικό εαυτό του μέσα από την απόλυτη ρήξη με το παρελθόν.

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΜΙΑ ΦΑΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Una Quinta Portuguesa) • Παρουσία Συντελεστών

της Avelina Prat (Ισπανία-Πορτογαλία, 2025, 115′)

Ψυχολογικό Δράμα •

3 υποψηφιότητες στα Βραβεία Goya 2026

(Ανδρικής Ερμηνείας για τον Manolo Solo, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Maria de Medeiros, Σεναρίου για την Avelina Prat)

Η εξαφάνιση της γυναίκας του αφήνει τον Fernando, έναν ήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, εντελώς συντετριμμένο. Χωρίς σκοπό, υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα ως κηπουρός σε ένα πορτογαλικό κτήμα, όπου και δημιουργεί μια απροσδόκητη φιλία με την ιδιοκτήτρια, μπαίνοντας σε μια νέα ζωή που δεν είναι δική του.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από την εταιρεία Μικρόκοσμος.

* Παρουσία της σκηνοθέτιδας Avelina Prat

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ | 23:10

ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΩΜΑ (Cuerpo Celeste)

της Nayra Ilic García (Χιλή-Ιταλία, 2025, 97′)

Δραματική •

Χιλή, καλοκαίρι του 1990. Ενώ η δικτατορία πλησιάζει στο τέλος της, η δεκαπεντάχρονη Celeste περνά τις διακοπές με την οικογένειά της σε μια παραλία δίπλα στην έρημο Ατακάμα, όταν ένα γεγονός κλονίζει την εφηβεία της και βυθίζει τη μητέρα της σε κρίση. Μήνες αργότερα, με την υπόσχεση μιας ηλιακής έκλειψης, επιστρέφει σε εκείνο το μέρος, αλλά τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Σε μια χώρα που αλλάζει, η ίδια θα πρέπει να βρει τον δικό της δρόμο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ (Un Poeta) • Ταινία Λήξης / Παρουσία Συντελεστών

του Simón Mesa Soto (Κολομβία-Γερμανία-Σουηδία, 2025, 124′)

Δραματική, Μαύρη Κωμωδία •

Η πιο εμπορική Κολομβιανή ταινία του 2025.

Βραβείο Επιτροπής «Un Certain Regard» στο Φεστιβάλ Καννών

Βραβείο «Horizontes» στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν

Επίσημη υποβολή της Κολομβίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2026

Ο Όσκαρ, ένας πενηντάρης ποιητής που ζει από τη σύνταξη της μητέρας του, αλκοολικός και πικρόχολος, βρίσκεται σε προσωπικό και οικονομικό αδιέξοδο. Όταν, μέσω γνωριμιών, βρίσκει δουλειά σ’ ένα γυμνάσιο μιας υποβαθμισμένης συνοικίας, θα γνωρίσει μια μαθήτρια με πηγαίο ποιητικό ταλέντο. Ο Όσκαρ θα αυτοχριστεί μέντοράς της και θα δοκιμάσει να τη συστήσει στο λογοτεχνικό περιβάλλον του, όμως από τη μια η απροθυμία της νεαρής κι από την άλλη μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή του, δίνοντάς του ωστόσο την ευκαιρία να αναγνωρίσει για πρώτη φορά, σ’ αυτή την ηλικία, τα σφάλματά του.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 28 Μαΐου από την Filmtrade και την Tanweer.

* Παρουσία του πρωταγωνιστή Ubeimar Rios

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ | 23:20

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ (Estimados Señores) • Παρουσία Συντελεστών

της Patricia Castañeda (Κολομβία, 2024, 103′)

Ιστορικό Δράμα •

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα η ταινία αφηγείται τον αγώνα που οδήγησε στην ιστορική απόφαση της 24ης Αυγούστου 1954, όπου δόθηκε τελικά το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στην Κολομβία. Εξιστορεί πώς μια ομάδα γυναικών, με επικεφαλής την Esmeralda Arboleda, έκανε τους 70 πιο σημαντικούς άνδρες της χώρας να κατανοήσουν τη σημασία της γυναικείας ψήφου και το αληθινό νόημα της δημοκρατίας.

* Παρουσία του παραγωγού Álvaro Gutiérrez.

ΘΕΡΙΝΟ ΑΕΛΛΩ CINEMAX •

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (El Espíritu de la Colmena)

του Víctor Erice (Ισπανία, 1973, 94′)

Δραματική, Πολεμική •

Σε ένα μικρό χωριό της Καστίλης, στα μέσα της δεκαετίας του 1940 και εν μέσω της μεταπολεμικής περιόδου, η Ισαμπέλ και η Άνα, δύο αδελφές οκτώ και έξι ετών αντίστοιχα, παρακολουθούν μια Κυριακή την ταινία «Δόκτωρ Φρανκενστάιν». Η προβολή της ταινίας προκαλεί τέτοια εντύπωση στη μικρή, που δεν σταματά να κάνει ερωτήσεις στη μεγαλύτερη αδελφή της, η οποία τη διαβεβαιώνει ότι το τέρας είναι ζωντανό και κρύβεται κοντά στο χωριό.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ | 22:50

BELÉN

της Dolores Fonzi (Αργεντινή, 2025, 105′)

Δικαστικό δράμα, Iστορικό •

Επίσημη υποβολή της Αργεντινής για τα Όσκαρ 2026.

Βραβείο Καλύτερης Ιβηροαμερικανικής Ταινίας στα Βραβεία Goya.

Το «Belén» είναι μια ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία που πυροδότησε ένα διεθνές κίνημα, καταγράφοντας τη συγκλονιστική υπόθεση της Julieta, μιας νεαρής γυναίκας που κατηγορήθηκε ψευδώς για βρεφοκτονία, και της Soledad Deza (την οποία υποδύεται η σκηνοθέτις Dolores Fonzi), της ατρόμητης δικηγόρου που αναλαμβάνει αυτήν την άκρως αμφιλεγόμενη και εκρηκτική υπόθεση. Από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς της ταινίας «Ιστορίες για Αγρίους», το «Belén» μας μεταφέρει στο Τουκουμάν, μια συντηρητική περιοχή της Αργεντινής, όπου η δίκη της Julieta γίνεται το σημείο ανάφλεξης για τον συνεχιζόμενο αγώνα υπέρ των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Καθώς η Soledad έρχεται αντιμέτωπη με ένα διεφθαρμένο, ταξικό και πατριαρχικό νομικό σύστημα, η ιστορία της Julieta πυροδοτεί ένα κύμα οργής και αλληλεγγύης, δίνοντας ώθηση σε ένα ασταμάτητο κίνημα για δικαιοσύνη και σωματική αυτονομία. Βασισμένη στο βιβλίο της Ana Correa «Somos Belén», αυτή η ταινία είναι ταυτόχρονα ένα συναρπαστικό δικαστικό δράμα, μια δριμεία κριτική της συστημικής αδικίας και ένας ύμνος στην ανθεκτικότητα και τη γυναικεία αλληλεγγύη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ | 20:50

9 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ (Nueve Reinas)

του Fabián Bielinsky (Αργεντινή, 2000, 115′)

Αστυνομικό Θρίλερ •

Δυο μικροαπατεώνες στο Μπουένος Άιρες έχουν 24 ώρες στη διάθεσή τους για να πουλήσουν σ’ έναν πλούσιο συλλέκτη 9 σπάνια γραμματόσημα, τις «9 Βασίλισσες», που είναι στην πραγματικότητα πλαστογραφημένα. Μπορούν όμως να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον μέχρι να ολοκληρωθεί η δουλειά;

* Αφιέρωμα Fabián Bielinsky

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ | 23:00

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ (Estimados Señores)

της Patricia Castañeda (Κολομβία, 2024, 103′)

Ιστορικό Δράμα •

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα η ταινία αφηγείται τον αγώνα που οδήγησε στην ιστορική απόφαση της 24ης Αυγούστου 1954, όπου δόθηκε τελικά το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στην Κολομβία. Εξιστορεί πώς μια ομάδα γυναικών, με επικεφαλής την Esmeralda Arboleda, έκανε τους 70 πιο σημαντικούς άνδρες της χώρας να κατανοήσουν τη σημασία της γυναικείας ψήφου και το αληθινό νόημα της δημοκρατίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ (Los Amantes Astronautas)

του Marco Berger (Αργεντινή-Ισπανία, 2024, 115′)

Δραματική, Ρομαντική Κομεντί, LGBT+ •

Όταν ο Pedro επιστρέφει στην Αργεντινή για παρατεταμένες διακοπές στο οικογενειακό του σπίτι δίπλα στη θάλασσα, τον υποδέχονται γνώριμα πρόσωπα και η υπόσχεση ενός χαλαρού καλοκαιριού με φίλους. Ένα απόγευμα στην παραλία, πέφτει πάνω στον Maxi, έναν φλερταδόρο –και στρέιτ– φίλο του από το παρελθόν, ο οποίος εκφράζει μια αμείωτη περιέργεια για τη σεξουαλικότητα του ανέμελου Pedro ως γκέι άνδρα. Όταν ο Maxi θα ζητήσει από τον Pedro να υποκριθεί ότι είναι το αγόρι του για να ζηλέψει η πρώην κοπέλα του, ο Pedro θα συμφωνήσει. Και κάπως έτσι ξεκινά η αισθησιακή ένταση της ρευστής, πολυμορφικής κομεντί του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Marco Berger γύρω από τον ανδρισμό, την επιθυμία και τις μεταβαλλόμενες ταυτότητες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ | 23:00

ΜΑΚΡΙΑ (Muy lejos / Molt lluny)

του Gerard Oms (Ισπανία-Ολλανδία, 2025, 100′)

Δραματική, LGBT+ •

Υποψήφια για 2 Βραβεία Goya (Καλύτερου Νέου Σκηνοθέτη & Καλύτερου Ηθοποιού).

Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Gerard Oms, ο Mario Casas υποδύεται τον Sergio, έναν άντρα στα 30 που ταξιδεύει στην Ουτρέχτη με την οικογένειά του για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αλλά πριν επιστρέψει μια κρίση πανικού τον ωθεί να παραμείνει στην Ολλανδία. Επιλέγει να μείνει σε μια χώρα χωρίς να έχει χρήματα, στέγη ή γνώση της γλώσσας και έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της μοναξιάς και της ταξικής περιθωριοποίησης, κόβοντας παράλληλα κάθε γέφυρα με το παρελθόν του.

Ωστόσο, αυτή η ακραία απομόνωση λειτουργεί ως καταλύτης για την εσωτερική του αναζήτηση και ξεκινά μια καθυστερημένη διαδικασία ενηλικίωσης, μακριά από επικριτικά βλέμματα. Καθώς προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Sergio αρχίζει σιγά-σιγά να αγκαλιάζει την queer ταυτότητά του και να απελευθερώνεται από τα δεσμά της καταπίεσης.

Η ταινία είναι ένα βαθιά προσωπικό, ρεαλιστικό δράμα που εστιάζει στον αγώνα ενός γκέι άνδρα να βρει τον αυθεντικό εαυτό του μέσα από την απόλυτη ρήξη με το παρελθόν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΣΙΑΝΩΝ (Faisaien Irla / La isla de los faisanes) • Παρουσία Συντελεστών

του Asier Urbieta (Ισπανία-Γαλλία, 2025, 100′)

Κοινωνικό Δράμα, Θρίλερ •

Ο ποταμός Μπιδασόα χωρίζει την Ισπανία από τη Γαλλία. Εκεί βρίσκεται το Νησί των Φασιανών, μια μικροσκοπική λωρίδα γης που αλλάζει κυριαρχία μεταξύ των δύο χωρών κάθε έξι μήνες. Όταν το πτώμα ενός παράτυπου μετανάστη ανακαλύπτεται την ημέρα ακριβώς της αλλαγής των συνόρων, ο Nassim, ένας από τους επιζώντες, γίνεται στόχος ενός ανελέητου ανθρωποκυνηγητού από τις γαλλικές αρχές στην προσπάθειά του να περάσει απέναντι. Αυτό το ανατριχιαστικό γεγονός θα αλλάξει για πάντα τις ζωές ενός ζευγαριού, της Laida και του Sambou.

Ένα καθηλωτικό θρίλερ, στα χνάρια του σινεμά του Κεν Λόουτς και των αδερφών Νταρντέν, που εκθέτει την απάνθρωπη βία που υφίστανται οι παράτυποι μετανάστες. Το μεγάλου μήκους κινηματογραφικό ντεμπούτο του δημιουργού, Asier Urbieta, αποτελεί μια ηχηρή έκκληση για αλληλεγγύη, αδελφοσύνη και ενσυναίσθηση απέναντι στους πιο αδύναμους.

* Παρουσία του σκηνοθέτη Asier Urbieta.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ | 22:50

ΑΟΡΑΤΑ ΔΕΣΜΑ (Hiedra)

της Ana Cristina Barragán (Εκουαδόρ-Ισπανία-Μεξικό-Γαλλία, 2025, 95′)

Δραματική •

Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η Azucena έχει μείνει συναισθηματικά «παγωμένη» στην εφηβεία λόγω ενός τραυματικού γεγονότος. Όσο παρακολουθεί μια ομάδα εφήβων σε ένα ορφανοτροφείο, αναπτύσσει μια περίεργη, σχεδόν οιδιπόδεια σχέση με τον 17χρονο Julio.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ | 20:50

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ (Las Delicias del Jardín)

του Fernando Colomo (Ισπανία, 2025, 94′)

Κωμωδία •

Ο «Woody Alen της Ισπανίας» και πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Goya, Fernando Colomo, επιστρέφει με τη νέα του κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί με την Carmen Machi.

Ο Fermín, ένας ζωγράφος αφηρημένης τέχνης βρίσκεται σε προσωπική και οικονομική κρίση και ζει στο ατελιέ ενός φίλου του στη Μαδρίτη. Επιπλέον, έχει ένα τρέμουλο στο χέρι του που τον δυσκολεύει να ζωγραφίσει. Όταν η γκαλερίστα -και πρώην γυναίκα του- του προτείνει να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής με μεγάλο χρηματικό έπαθλο αρχικά θα αρνηθεί. Όταν όμως του έρχεται μια εντολή κατάσχεσης και ο γιος του -επίσης ζωγράφος- επιστρέψει απρόσμενα από την Ινδία, τότε μαζί πατέρας και γιος θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού έργου του Μπος, «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων».

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ | 22:50

ΤΟ ΧΑΡΜΑΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Mistura)

του Ricardo de Montreuil (Περού, 2024, 97′)

Δραματική •

Στο Περού της δεκαετίας του ’60, η Νόρμα μετατρέπει την εγκατάλειψη του συζύγου της και την περιφρόνηση της υψηλής κοινωνίας σε δύναμη, αψηφώντας τις προκαταλήψεις της ελίτ. Ενώνοντας ανθρώπους από κάθε γωνιά του Περού ξεκινά ένα εστιατόριο και ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της μέσα από τις γεύσεις. Μια συγκινητική ιστορία για το πώς η γαστρονομία μπορεί να ενώσει μια ολόκληρη χώρα.

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ | 20:50

ΜΕΞΙΚΟ 86 (México 86)

του César Diaz (Μεξικό-Γαλλία-Βέλγιο, 2024, 89′)

Δραματική, Θρίλερ, Πολιτική •

Mια νεαρή αντάρτισσα από τη Γουατεμάλα που μάχεται ενάντια στη διεφθαρμένη στρατιωτική δικτατορία, δέχεται απειλές θανάτου και αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν εκείνος έρχεται να ζήσει μαζί της, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στα καθήκοντά της ως μητέρα και στη συνέχιση της επαναστατικής της δράσης. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του σκηνοθέτη.

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από τη Neo Films.

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ | 22:45

ΓΗ ΤΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ (Tierra de Nadie)

του Albert Pintó (Ισπανία-Μεξικό, 2025, 101′)

Αστυνομικό Θρίλερ •

Ο σκηνοθέτης Albert Pintó μετά το επιτυχημένο κλειστοφοβικό του θρίλερ «Nowhere» στο Netflix, επιστρέφει με ένα νέο θρίλερ.

Στους δρόμους του Κάδιθ, η ραγδαία άνοδος των καρτέλ ναρκωτικών μετατρέπει την περιοχή σε μια εκρηκτική «Γη του Ουδενός», διαλύοντας ζωές και φιλίες. Τρεις παλιοί φίλοι -ένας αστυνομικός, ένας ψαράς που έγινε διακινητής και ένας διεφθαρμένος μεσάζοντας- βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένοι σε αντίπαλα στρατόπεδα ενός ανελέητου πολέμου. Καθώς η βία κλιμακώνεται και η διαφθορά μολύνει τα πάντα, η πίστη και η ηθική τους δοκιμάζονται μέχρις εσχάτων.

Η «Γη του Ουδενός» είναι ένα καταιγιστικό αστυνομικό θρίλερ που ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη δράση και το βαθύ ανθρώπινο δράμα. Πρόκειται για μια ωμή κινηματογραφική εμπειρία που κόβει την ανάσα, αποδεικνύοντας πως μπροστά στην επιβίωση, η φιλία είναι το πρώτο θύμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ | 20:50

Η ΑΥΡΑ (El Aura)

του Fabián Bielinsky (Αργεντινή-Ισπανία, 2005, 134′)

Αστυνομικό θρίλερ •

Ένας μοναχικός ταριχευτής με εξαιρετική παρατηρητικότητα σχεδιάζει νοερά τέλειες ληστείες. Μετά από ένα ατύχημα στο κυνήγι, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πραγματικής, περίπλοκης ληστείας.

* Αφιέρωμα Fabián Bielinsky

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ | 23:20

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Un Cabo Suelto)

του Daniel Hendler (Ουρουγουάη-Αργεντινή-Ισπανία, 2025, 95′)

Κωμωδία, Θρίλερ •

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Santiago, ένας Αργεντινός αστυφύλακας, διασχίζει τα σύνορα προς την Ουρουγουάη, κυνηγημένος από άλλους αστυνομικούς που βρίσκονται στα ίχνη του. Αξιοποιώντας τη στολή του, επιθεωρεί πάγκους με ντόπια φαγητά, δοκιμάζει γαλακτοκομικά προϊόντα και αλλαντικά για να επιβιώσει, ενώ παράλληλα προσπαθεί να περάσει απαρατήρητος ανάμεσα στους ντόπιους. Μην έχοντας ούτε χρήματα ούτε μέρος να μείνει, αλλά με καλοσύνη και εξυπνάδα, αρχίζει να χτίζει μια νέα ζωή για τον εαυτό του, δεχόμενος βοήθεια από τους ντόπιους που διασταυρώνονται στο δρόμο του και γνωρίζοντας μάλιστα το πρόσωπο που πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ο έρωτας της ζωής του.

10o FeCHA – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ •

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ •

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ | 11:30

Masterclass Σύγχρονου Κινηματογράφου: Από το Προσωπικό Βίωμα στο Κοινωνικό Θρίλερ

Διάρκεια 90’ με διάλειμμα 10′

Στα ισπανικά με διερμηνεία στα ελληνικά*

*Για τη διερμηνεία, θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας ένα smartphone και την ειδική εφαρμογή και τα ακουστικά σας. Οδηγίες εδώ.

Η καταξιωμένη σκηνοθέτιδα Helena Taberna και ο πρωτοποριακός δημιουργός Asier Urbieta συναντιούνται για να αναλύσουν τη σκηνοθετική τους προσέγγιση, εστιάζοντας στις πρόσφατες ταινίες τους για το 2025.

Μέρος 1ο: Η ανατομία των σχέσεων με την Helena Taberna

Στο πρώτο μισό, η Helena Taberna θα μας ταξιδέψει στον συναισθηματικό κόσμο της νέας της ταινίας, «Εσύ κι Εγώ» (Nosotros). Βασισμένο στο μυθιστόρημα «Feliz Final» του Isaac Rosa, το «Nosotros» αποτελεί ένα βαθιά οικείο πορτρέτο της αγάπης και της ευθραυστότητας των ανθρώπινων σχέσεων. Η Taberna θα εξηγήσει πώς προσέγγισε τη διασκευή του βιβλίου, καταγράφοντας την πορεία ενός ζευγαριού μέσα σε μια δεκαετία, ξεκινώντας ανατρεπτικά από το τέλος της σχέσης τους.

Μέρος 2ο: Σύνορα και Σασπένς με τον Asier Urbieta

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Asier Urbieta, ο οποίος θα παρουσιάσει το αγωνιώδες θρίλερ του, «Το Νησί των Φασιανών» (La Isla de los Faisanes). Ο Urbieta θα μιλήσει για τη δημιουργία κινηματογραφικού σασπένς με άξονα το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς η πλοκή πυροδοτείται όταν το πτώμα ενός πρόσφυγα ανακαλύπτεται στον ποταμό Μπιδασόα.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ •

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2026

17:00 • docuFeCHA

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΤΕ (La Conversación Que Nunca Tuvimos)

της Cristina Urgel (Ισπανία, 2025, 20′)

Υποψήφια για Βραβείο Goya Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους 2026

Οι πρωταγωνίστριες αυτής της ιστορίας είναι η μητέρα μου και η γιαγιά μου, και εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ τους. Ένα χρόνο πριν πεθάνει η γιαγιά μου, είχα μια απολύτως αποκαλυπτική και θεραπευτική συζήτηση μαζί της για τη ζωή της, την οποία ηχογράφησα. Ήταν ανύπαντρη μητέρα το 1953 και η ιστορία της ήταν πάντα ένα θέμα ταμπού στην οικογένειά μου, ακόμη και για τη μητέρα μου. Ας πούμε, είχα τη συζήτηση με τη γιαγιά μου που εκείνη και η μητέρα μου δεν είχαν ποτέ. Αυτή η συζήτηση είναι ηχογραφημένη και είναι καιρός η μητέρα μου να κάνει αυτή τη συζήτηση με τη μητέρα της και να γιατρέψει τις πληγές του παρελθόντος. Χρωστούν αυτή τη συζήτηση η μία στην άλλη, να κατανοήσουν η μία την άλλη, να εκτιμήσουν αυτό που έχουν κάνει και πάνω απ’ όλα να καταλάβουν ότι χάρη σε γυναίκες σαν τη γιαγιά μου, φεμινίστριες χωρίς λάβαρα, φεμινίστριες για τη σκληρότητα της ζωής, σήμερα ζούμε σε μια πιο δίκαιη κοινωνία για τις γυναίκες.

Ο ΑΓΙΟΣ (El Santo)

του Carlo D’Ursi (Ισπανία, 2026, 23′)

Βραβείο Goya Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους 2026

Ένας άντρας επιστρέφει στο χωριό του παππού του, ενός γιατρού τον οποίο οι ντόπιοι θυμούνται σαν άγιο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, βοηθούσε τους πάντες χωρίς εξαίρεση, και μετά τον θάνατό του, πολλοί ισχυρίζονται ότι έχουν δεχτεί θαύματα. Όμως για την οικογένειά του, που τον πενθούσε κάθε 25η Δεκεμβρίου, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (Memoria Colectiva)

των Cristina Colmenares & Manuel-Antonio Monteagudo (Περού-Γαλλία, 2025, 15’)

Το 1983, κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών ημερών της ένοπλης σύγκρουσης του Περού με το Φωτεινό Μονοπάτι, μασκοφόροι στρατιώτες εισέβαλαν στο σπίτι της Adelina και πήραν τον άντρα της μακριά. Δεν θα τον ξαναέβλεπε ποτέ. Αφού αντιμετώπισε τη σιωπή και την περιφρόνηση από την αστυνομία και τον στρατό, η Adelina ενώνει τις δυνάμεις της με τις πολλές άλλες γυναίκες που έχουν χάσει τους συζύγους και τα παιδιά τους από στρατιώτες που υποτίθεται ότι έπρεπε να τις προστατεύουν. Μαζί, θα ενωθούν για να απαιτήσουν δικαιοσύνη.

18:15 • Αφιέρωμα Fabián Bielinsky

9 ΑΥΡΕΣ (Nueve Auras)

του Mariano Frigerio (Αργεντινή, 2025, 88′)

Αυτό το ντοκιμαντέρ εξερευνά ξανά την ιστορία των «Εννιά Βασιλισσών» και την κληρονομιά του δημιουργού τους, Fabián Bielinsky. Μετά από χρόνια επιμονής, το σενάριό του έγινε φαινόμενο: πάνω από 1,2 εκατομμύρια θεατές, αποθεωτικές κριτικές και ριμέικ στο Χόλιγουντ και την Ινδία. Αργότερα, εξέπληξε το κοινό με την «Αύρα», ένα θρίλερ που επιβεβαίωσε την καλλιτεχνική του ευελιξία, πριν από τον ξαφνικό θάνατό του. Ηθοποιοί και συντελεστές επιστρέφουν στους αυθεντικούς χώρους των γυρισμάτων, ενώ η οικογένειά του και αδημοσίευτο αρχειακό υλικό αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη.

19:50 • cortoFeCHA (Διάρκεια 85’)

ΣΕΞ ΣΤΑ 70 (Sexo a Los 70)

της Vanesa Romero (Ισπανία, 2025, 18’)

Υποψήφια για Βραβείο Goya Ταινίας Μικρού Μήκους 2026

Η Marga, μια χήρα παγιδευμένη στη μονοτονία, εκπλήσσεται όταν η εγγονή της τής κλείνει ραντεβού μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών, προσποιούμενη ότι είναι η ίδια. Παρά την αρχική της αντίσταση, η Marga γνωρίζει τον Agapito, έναν ομιλητικό άντρα που λατρεύει τη σάλσα, αλλά η βραδιά δεν κυλάει όπως την περιμένει, καθώς οι σχέσεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία έχουν τον δικό τους ρυθμό.

ADIÓS

του José Prats (Ηνωμένο Βασίλειο, 2024, 9’)

Κατά τη διάρκεια μιας κυνηγετικής ημέρας στην επαρχιακή Ισπανία, ένας πατέρας δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι ο ενήλικος γιος του θα μετακομίσει στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας το συναίσθημα της εγκατάλειψης.

ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ (A Mamá Con Jamón)

της Marta Balón (Ισπανία, 2024, 6’)

Γενέθλια, δύο αδέρφια και μια μαμά. Ποιο θα είναι το δώρο της;

SYD

του Cecilio Caparrini (Ισπανία, 2025, 16’)

Ένας αδίστακτος εκτελεστής της μαφίας αποφασίζει να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής του: να γίνει σεναριογράφος. Όταν τελικά φτάσει η μεγάλη του ευκαιρία, ο υπόκοσμος στον οποίο ανήκει θα τον εμποδίσει να το κάνει. Θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη ζωή του και την αγάπη του για τον κινηματογράφο. Ανάμεσα στο όπλο και την πένα.

ΤΥΦΛΟ ΣΗΜΕΙΟ (Ángulo Muerto)

του Cristian Beteta (Ισπανία, 2024, 15’)

Βραβείο Goya Ταινίας Μικρού Μήκους 2026

Η Estela και ο Ramón έχουν περάσει έναν χωρισμό και την αυτοκτονία του μοναχογιού τους, του Hugo, ο οποίος ήταν μόλις 13 ετών, αφού υπέστη σχολικό εκφοβισμό. Όταν πέφτει στα χέρια της Estela ένα βίντεο που έχουν καταγράψει οι βασανιστές του γιου της, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουν με τον Ramón. Καθώς αποκαλύπτεται η αλήθεια για το τι συνέβη στον Hugo, θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την αυτοκτονία του γιου τους, και αν ήταν αρκετά καλοί ως γονείς.

FAUSTINO

του German Mairen (Ισπανία, 2025, 20’)

Ο Faustino, ένας 70χρονος συνταξιούχος, επισκέπτεται την τράπεζά του καθημερινά προκαλώντας πολλές καθυστερήσεις. Αλλά σήμερα είναι ημέρα κλεισίματος λογαριασμών και ο Ραμόν, διευθυντής του υποκαταστήματος, δεν θέλει περισπασμούς. Για να επιταχύνει τα πράγματα, φέρνει τον Faustino στο γραφείο του — χωρίς να γνωρίζει ότι δεν ήρθε απλώς για να χειριστεί γραφειοκρατικές διαδικασίες και ότι αυτή η μέρα θα του μείνει αξέχαστη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2026

ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ •

21:00 • Ταινίες μικρού μήκους – Diversidad 2026 (Διάρκεια 60’)

Σε συνεργασία με το Athens Pride •

ΜΥΡΤΙΛΑ (Blue Berri)

των Verónica Saenz & Raquel Durán (Ισπανία, 2025, 17’)

Η Celia και η Judit έχουν μια ιδιαίτερη σχέση εδώ και χρόνια. Τώρα, η Judit έχει μετακομίσει στο σπίτι της Celia για λίγες μέρες, μετά τον χωρισμό της ενώ είναι έγκυος. Η Celia της δίνει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο, τόσο στη ζωή της όσο και στο σπίτι της. Γεμίζει μάλιστα το ψυγείο με το αγαπημένο της φρούτο, τα μύρτιλα. Η αγάπη τους συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλά… προχωρά προς την ίδια κατεύθυνση;

CAGÜEIROS

του Gerardo Papu Curotto (Αργεντινή-Κούβα, 2025, 8’)

Στην καρδιά της ανατολικής Κούβας, σε μια αγροτική κοινότητα, μια ομάδα queer ατόμων μοιράζεται τον αγώνα της να εκφραστεί ελεύθερα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκαταλήψεις. Εκεί, υπάρχει ο θρύλος των cagüeiros — μαγικών όντων που, όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο, έχουν την ικανότητα να γίνονται αόρατα. Χωρίς να αποκαλύπτουν τα πρόσωπα ή τις ταυτότητές τους, οι ιστορίες τους εναρμονίζονται με την τοπική μυθολογία, με την αορατότητα να λειτουργεί ως μεταφορά για τις καθημερινές τους προκλήσεις.

ΟΡΓΗ (Cólera)

του Jose Luís Lázaro (Ισπανία, 2025, 9’)

Αφού πέρασαν το πρωινό στην παραλία, μια αναποδιά αφήνει τον Guillem και τον Nico κλειδωμένους έξω από το αυτοκίνητό τους, χωρίς κλειδιά, κινητό ή ρούχα. Αυτό που μοιάζει με ένα ασήμαντο εμπόδιο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν, στην προσπάθειά τους να ζητήσουν βοήθεια από έναν άγνωστο, μια και μόνο ερώτηση του πυροδοτεί μια απροσδόκητη και βάναυση σύγκρουση: «Είστε πούστηδες;»

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ius Del Tiempo)

των Roberto F. Canuto & Xiaoxi Xu (Ισπανία, 2025, 25’)

Ο Luca, ένας νεαρός φωτογράφος, φτάνει σε ένα χωριό της Αστούριας για να εργαστεί πάνω σε ένα καλλιτεχνικό έργο. Εκεί, φιλοξενείται από τον Xuan, έναν έμπειρο τυροκόμο σημαδεμένο από ένα παρελθόν γεμάτο φήμες και προκαταλήψεις. Μέσα από τον φακό του Luca και την τέχνη του Xuan, ανακαλύπτουν και οι δύο απροσδόκητες συνδέσεις σε μια οικεία συνάντηση ανάμεσα σε δύο φαινομενικά αντίθετους κόσμους.

FECHA ONLINE | 29-31 ΜΑΪΟΥ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ (La Casa)

της Eva Villaseñor (Μεξικό, 2025, 60′)

Για δεκαετίες, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες οραματιζόταν ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Το Σπίτι», εμπνευσμένο από εκείνο στο οποίο έζησε στην Αρακατάκα με τους παππούδες του. Κάποια αποσπάσματα είχαν ήδη εμφανιστεί, αλλά μόνο όταν μετακόμισε σε ένα άλλο σπίτι, στην Πόλη του Μεξικού, κατάφερε να ολοκληρώσει το «Εκατό Χρόνια Μοναξιά». Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Eva Villaseñor, ο Rodrigo και ο Gonzalo García Barcha επιστρέφουν στον τόπο των παιδικών τους χρόνων, εκεί όπου η μνήμη μεταμορφώνει τον χρόνο.

ΖΕΦ. ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ (Zew. Los Mundos Que Se Encuentran)

της Irene Kuten (Αργεντινή, 2022, 70′)

Ο Zew γεννήθηκε σε ένα στρατόπεδο αιχμαλώτων στο νησί της Ρόδου το 1941, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ψυχαναλυτής και «μαθητευόμενος μάγος», αναζητά τον τρόπο να διηγηθεί την ιστορία του στα εγγόνια του, σε ένα Μπουένος Άιρες όπου διασταυρώνονται οι ζωές και άλλων μεταναστών.

Οι ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν στο 10ο FeCHA στις ενότητες cortoFeCHA, Diversidad και docuFeCHAθα είναι διαθέσιμες online και δωρεάν για όλη την Ελλάδα, μεταξύ 29 και 31 Μαΐου, στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ ΕΔΩ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas & Αελλώ Cinemax Προβολή: 8 ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων-ΑμεΑ-Σπουδαστές Ινστιτούτου Θερβάντες-Σπουδαστές ΕΑΠ-65+): 6 ευρώ Περιορισμένα Εισιτήρια τριών προβολών: 16.5 ευρώ** Περιορισμένα Πάσα 14ων προβολών: 70 ευρώ** **Διαθέσιμα μόνο κατά τη διάρκεια της προπώλησης (8-21 Μαΐου) ηλεκτρονικά στο more.com και στα ταμεία των κινηματογράφων Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas (ώρες 20.00 – 23.30) και Αελλώ Cinemax (ώρες 19.00 – 23.30). Τα εισιτήρια 3 & 14 προβολών είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής μετά την αγορά τους. Oι κάτοχοι καρτών διαρκείας (3 ή 14 προβολών) πρέπει να εξαργυρώσουν τις προβολές τους σε μηδενικά εισιτήρια με τη χρήση του μοναδικού κωδικού τους για όποια προβολή επιθυμούν. Προπώληση: από 8 Μαΐου ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα more.com και από 14 Μαΐου στα ταμεία των κινηματογράφων Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas (ώρες 20.00 – 23.30) και Αελλώ Cinemax (ώρες 19.00 – 23.30) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & FESTIVAL VENUES Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas (Λ. Κηφισίας 29-31, Αθήνα, Μετρό Αμπελόκηποι) Αελλώ Cinemax (28ης Οκτωβρίου / Πατησίων 140, Αθήνα) Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα) Ταράτσα Ινστιτούτου Θερβάντες (Σκουφά 31, Αθήνα) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Γραβιάς 4-6, Αθήνα)

¡Buenas proyecciones!

Για διαρκή ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες, συντονιστείτε στο site και στις social media σελίδες του Φεστιβάλ:

fecha.gr • Facebook • Instagram