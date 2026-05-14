Cannes 2026: Όταν το κόκκινο χαλί γίνεται πασαρέλα υψηλής ραπτικής

Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις από το Φεστιβάλ Καννών 2026, όπου οι stars μετατρέπουν το red carpet σε πασαρέλα

Το Φεστιβάλ Καννών έχει πλέον εδραιωθεί όχι μόνο ως κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός, αλλά και ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της παγκόσμιας μόδας. Κάθε Μάιο, η Κυανή Ακτή μετατρέπεται σε ένα λαμπερό σκηνικό όπου σταρ, μοντέλα και fashion icons παρουσιάζουν εμφανίσεις υψηλής ραπτικής που επηρεάζουν τις τάσεις όλου του χρόνου.

Μετά τη συζήτηση γύρω από το Met Gala, η προσοχή του fashion κόσμου στρέφεται στις Κάννες, όπου το red carpet αποκτά πιο κινηματογραφική και διαχρονική αισθητική. Οι εμφανίσεις συνδυάζουν haute couture, statement κοσμήματα και old Hollywood glamour, δημιουργώντας ένα μοναδικό μείγμα μόδας και κινηματογράφου. Η φετινή διοργάνωση έχει ήδη χαρίσει αμέτρητες viral στιγμές, με ένα καστ από κορυφαίες προσωπικότητες να μετατρέπουν κάθε τους εμφάνιση σε fashion statement που συζητιέται παγκοσμίως.

Χρυσό και ασήμι μαζί; Η τάση που σπάει τους κανόνες στο jewelry styling

Demi Moore

Η Demi Moore ξεχώρισε με εμφανίσεις από Gucci και Jacquemus, ολοκληρώνοντας τα looks της με κοσμήματα Chopard, συνδυάζοντας κλασικό Hollywood glamour με σύγχρονη αισθητική.

Jane Fonda

Η Jane Fonda επέλεξε δημιουργίες Pamella Roland και κοσμήματα Pomellato, προσφέροντας ένα διαχρονικό και elegant αποτέλεσμα στο κόκκινο χαλί.

Heidi Klum

Η Heidi Klum εντυπωσίασε με δημιουργίες Elie Saab, προσφέροντας dramatic couture στιγμές που τράβηξαν όλα τα φλας.

Hannah Einbinder

Η Hannah Einbinder εμφανίστηκε με Celine και Alaïa, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά του cool, minimal luxury.

Gillian Anderson

Η Gillian Anderson επέλεξε Miu Miu looks, φέρνοντας έναν πιο μοντέρνο και fashion-forward χαρακτήρα στο red carpet.

Ruth Negga

Η Ruth Negga κινήθηκε ανάμεσα σε Dior haute couture, Saint Laurent και Celine, συνδυάζοντας minimal και avant-garde αισθητική.

Sara Sampaio

Η Sara Sampaio πρόσθεσε glamour παρουσία στο φεστιβάλ, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη γενιά supermodels.

Charles Leclerc & Alexandra Leclerc

Ο Charles Leclerc και η Alexandra Leclerc εμφανίστηκαν ως fashion couple, συνδυάζοντας Giorgio Armani και Paolo Sebastian σε ένα κομψό red carpet moment.

Maika Monroe

Η Maika Monroe επέλεξε Ashi Studio με κοσμήματα Pasquale Bruni, δημιουργώντας ένα πιο dark και cinematic fashion look.

True Whitaker

Η True Whitaker εμφανίστηκε με Loewe, προσφέροντας youthful και elegant αισθητική.

Lucas Bravo

Ο Lucas Bravo ενσάρκωσε το effortless French style με minimal αλλά elegant εμφάνιση.

Maura Higgins

Η Maura Higgins έφερε έντονο glam στοιχείο με bold red carpet επιλογές.

Poppy Delevingne

Η Poppy Delevingne κινήθηκε σε boho chic ύφος με ανάλαφρη αλλά κομψή παρουσία.

Joan Collins

Η Joan Collins έδωσε old Hollywood glamour με δημιουργία Stéphane Rolland.

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026