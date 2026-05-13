Fashion 13.05.2026

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

Από λινά παντελόνια με κορδόνι και σατέν σχέδια μέχρι capri και relaxed λευκά jeans, αυτές είναι οι γραμμές που κυριαρχούν
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει διαχρονικά το ευρωπαϊκό στιλ, αυτό είναι η μοναδική ικανότητά του να συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα με τρόπο απολύτως φυσικό και ανεπιτήδευτο. Από τις Παριζιάνες που έχουν μετατρέψει το minimal dressing σε τέχνη, μέχρι τις Σκανδιναβές fashion insiders που λατρεύουν τις καθαρές γραμμές και τις ουδέτερες αποχρώσεις, οι πιο καλοντυμένες γυναίκες της Ευρώπης επενδύουν σε ρούχα που αποπνέουν διακριτική πολυτέλεια και μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ. Δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις· επιλέγουν κομμάτια που προσφέρουν ευελιξία, άνεση και μια αίσθηση effortless chic που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στα παντελόνια. Αντί για πολύ στενές γραμμές ή υπερβολικά εφαρμοστά σχέδια, το street style των ευρωπαϊκών πρωτευουσών αναδεικνύει τέσσερις συγκεκριμένες τάσεις που συνδυάζουν πρακτικότητα και σύγχρονη αισθητική. Πρόκειται για επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση, προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά στιλ και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο σε ένα προσεγμένο, fashion-forward look.

Από τα αέρινα λινά παντελόνια με κορδόνι μέχρι τα σατέν σχέδια που χαρίζουν αβίαστη πολυτέλεια, τα capri που επιστρέφουν δυναμικά και τα relaxed λευκά jeans που προσφέρουν φρεσκάδα σε κάθε εμφάνιση, αυτές είναι οι τέσσερις γραμμές που έχουν ήδη κατακτήσει το Instagram και τις εμφανίσεις των πιο στιλάτων γυναικών της Ευρώπης.

Παντελόνια με κορδόνι (Drawstring Pants)

Τα loose παντελόνια με κορδόνι στη μέση έχουν εξελιχθεί στο απόλυτο staple της σεζόν. Συνήθως σε λινές ή ανάλαφρες υφές, προσφέρουν αίσθηση χαλάρωσης, ενώ παραμένουν ιδιαίτερα κομψά. Συνδυάζονται εύκολα με ένα απλό λευκό T-shirt, ένα cropped πουκάμισο ή ένα minimal tank top. Είναι η τέλεια επιλογή για ταξίδια, city walks και καλοκαιρινές εμφανίσεις που θέλουν άνεση χωρίς να χάνουν σε στιλ.

Σατέν παντελόνια (Satin Pants)

Τα σατέν παντελόνια αποτελούν μια από τις πιο elegant επιλογές της χρονιάς. Με ρευστή εφαρμογή και διακριτική λάμψη, χαρίζουν πολυτελή αίσθηση και μπορούν να φορεθούν τόσο σε καθημερινές όσο και σε πιο formal περιστάσεις. Ταιριάζουν υπέροχα με πλεκτά tops, oversized σακάκια και kitten heels, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει εκλεπτυσμένο χωρίς καμία προσπάθεια.

Κάπρι παντελόνια και pedal pushers

Τα κάπρι επιστρέφουν δυναμικά και αποτελούν ένα από τα πιο συζητημένα trends της σεζόν. Με μήκος λίγο κάτω από το γόνατο ή στη μέση της γάμπας, προσθέτουν retro χαρακτήρα και fashion-forward αισθητική. Οι πιο κομψές Ευρωπαίες τα φορούν με trench coats, flip-flops, slingbacks ή μπαλαρίνες, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να δείχνουν ιδιαίτερα σύγχρονα όταν συνδυαστούν σωστά.

Relaxed λευκά τζιν

Τα λευκά ή εκρού τζιν σε χαλαρή γραμμή είναι ίσως η πιο φρέσκια denim επιλογή για τους ζεστούς μήνες. Προσφέρουν φωτεινότητα στο ντύσιμο και δίνουν αμέσως μια καθαρή και sophisticated αίσθηση. Φοριούνται με λινά πουκάμισα, πλεκτές μπλούζες, loafers ή flat σανδάλια και αποτελούν ιδανική βάση για αμέτρητους καλοκαιρινούς συνδυασμούς.

Ήβη Αδάμου: Το «Xelogiastra Dance» γίνεται viral trend και κατακτά τα social media

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

