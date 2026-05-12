Rosalía effect: Πώς να φορέσεις το κόκκινο φόρεμα σαν it girl

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η Rosalía βγήκε στους δρόμους της Σεβίλλης με στόχο να θυμίσει το εμβληματικό «κόκκινο φόρεμα που χορεύει» σε emoji, όμως η εικόνα της είχε σίγουρα κάτι από κινηματογραφική στιγμή. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην ισπανική πόλη με ένα απλό κόκκινο φόρεμα που, παρά τη minimal αισθητική του, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα και να μετατρέψει μια απλή βόλτα σε fashion moment. Η εμφάνισή της επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η Rosalía δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Με ένα look που συνδύαζε απλότητα και ένταση, απέδειξε πως το προσωπικό στιλ δεν χάνεται ποτέ, ακόμη και όταν η επιλογή είναι φαινομενικά «καθαρή» και ανεπιτήδευτη.

Το φόρεμα είχε minimal γραμμή, χωρίς μανίκια, με τετράγωνη λαιμόκοψη και μήκος λίγο κάτω από το γόνατο, ενώ το ελαφρύ τελείωμα έδινε κίνηση σε κάθε της βήμα. Οι χαλαροί, ανεπιτήδευτοι κυματισμοί στα μαλλιά της συμπλήρωναν την εικόνα ενός look που έμοιαζε απλό αλλά κάθε άλλο παρά αδιάφορο. Η Rosalía κατάφερε να μετατρέψει ένα basic κόκκινο φόρεμα σε statement, μόνο με την παρουσία και την ενέργειά της, επιβεβαιώνοντας ότι το στιλ πολλές φορές δεν βρίσκεται στα ρούχα αλλά στον τρόπο που τα «φοράς».

Τα πιο stylish shorts looks για το 2026 που ήδη γίνονται trend

Το twist στο styling που έκανε τη διαφορά

Όσο ρομαντική κι αν έμοιαζε η βάση του outfit, η τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί. Τα παπούτσια της είχαν έντονο χαρακτήρα, με λεπτά λουράκια, μεταλλικές λεπτομέρειες, καρφιά και αιχμηρά στοιχεία που έσπαγαν τη γλυκύτητα του φορέματος και έδιναν ένα πιο edgy ύφος στο σύνολο. Η τσάντα της, σε απαλό ροζ τόνο, ολοκλήρωνε το styling με έναν απρόσμενα girly αλλά ισορροπημένο τρόπο, δημιουργώντας την αντίθεση που χαρακτηρίζει σχεδόν πάντα τις εμφανίσεις της.

Με αυτό το look, η Rosalía αποδεικνύει ξανά ότι μπορεί να κινηθεί εξίσου άνετα ανάμεσα στο minimal και το avant-garde. Ακόμη και σε μια “ήσυχη” εμφάνιση, καταφέρνει να προσθέτει πάντα τη δική της punk ενέργεια, μετατρέποντας κάθε outfit σε προσωπική δήλωση στιλ.

Η Fendi επιστρέφει στη Ρώμη με ένα couture show που σηματοδοτεί μια νέα εποχή