Eurovision 2026: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 δίνουν το δικό τους 12άρι

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη έχει ήδη ξεκινήσει και ο παλμός του μεγαλύτερου μουσικού πάρτι της Ευρώπης χτυπάει δυνατά, πού αλλού; Στο Mad Radio 106.2! Καθώς οι προετοιμασίες στην αυστριακή πρωτεύουσα κορυφώνονται και οι συμμετοχές παίρνουν την τελική τους μορφή, οι ραδιοφωνικοί μας παραγωγοί αφήνουν για λίγο τα decks και τα μικρόφωνα, μπαίνοντας σε απόλυτο ESC mood. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που τα glitter, οι ρυθμοί και οι ανατροπές έχουν τον πρώτο λόγο, και η ομάδα του Mad είναι έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας όλο το παρασκήνιο, τις προβλέψεις αλλά και τις πιο προσωπικές της Eurovision αναμνήσεις.

Σε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα, οι φωνές που ακούτε καθημερινά αποκαλύπτονται! Από τα πιο «ένοχα» guilty pleasures που δεν σταματούν να σιγοτραγουδούν στο μπάνιο, μέχρι το ποιος συνάδελφος θα έπαιρνε το πολυπόθητο 12άρι τους αν η ομάδα του σταθμού ανέβαινε στη σκηνή, τίποτα δεν μένει κρυφό. Φανταζόμαστε το concept της ιδανικής ελληνικής συμμετοχής, ζηλεύουμε τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία και καταλήγουμε στο απόλυτο Top 5 όλων των εποχών. Συντονιστείτε, γιατί το ταξίδι προς το «United by Music» ξεκινάει εδώ, με την πιο Mad διάθεση που είχατε ποτέ!

Θέλεις να ξέρεις τι θα χορεύεις φέτος; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 προβλέπουν το καλοκαίρι

Αντιγόνη Βιντιάδη

Όταν η συζήτηση φτάνει στη Eurovision η Αντιγόνη Βιντιάδη δεν αστειεύεται και μας παρασύρει αμέσως στον δικό της ρυθμό. Το απόλυτο guilty pleasure της μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές καθώς το διαχρονικό «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου» παραμένει το soundtrack της καρδιάς της αποδεικνύοντας πως η vintage ελληνική pop έχει πάντα θέση στο repeat. Όσο για το δικό της 12άρι η Αντιγόνη επιλέγει ξεκάθαρα το ρίσκο και την αυθεντικότητα και έτσι το απονέμει στον Γιάννη Τουμπάνο που τολμά να αποφεύγει τις ασφαλείς επιλογές. Φυσικά δεν παραλείπει να μοιράσει τη βαθμολογία της και με τη Φαίη Βώκου αφού οι εμπειρίες και οι ιστορίες της είναι η καθημερινή της απόλαυση ή αλλιώς το βούτυρο στο ψωμί της.

Αν ποτέ η Αντιγόνη εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη σκηνή του θεσμού το concept θα ήταν ένα και μοναδικό αφού θα ήταν ο Σάκης Ρουβάς χωρίς καμία αμφιβολία. Με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή ομολογεί πως η Eurovision εμφάνιση που ζηλεύει περισσότερο είναι το iconic «My Number One» από την Έλενα Παπαρίζου η οποία αποτελεί για εκείνη το απόλυτο πρότυπο σκηνικής παρουσίας. Η λίστα της με τα Top 5 τραγούδια όλων των εποχών είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από Loreen και Alexander Rybak μέχρι Måneskin και Ελένη Φουρέιρα ενώ η πεντάδα κλείνει με τον εντυπωσιακό Måns Zelmerlöw δημιουργώντας την απόλυτη μουσική αναδρομή στην ιστορία του διαγωνισμού.

Κάτια Νεκταρίου

Η Κάτια Νεκταρίου μπαίνει στον ρυθμό της Eurovision 2026 και μας αποκαλύπτει τις δικές της μεγάλες αδυναμίες από την ιστορία του διαγωνισμού ξεκινώντας από το απόλυτο guilty pleasure της που δεν είναι άλλο από το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου. Αν και η συγκεκριμένη συμμετοχή αποτελεί το χρυσό κεφάλαιο της Ελλάδας στον θεσμό για την Κάτια παραμένει η νούμερο ένα επιλογή που δεν σταματά ποτέ να την ξεσηκώνει. Όταν η κουβέντα έρχεται στους 12 πόντους που θα έδινε μέσα στην ομάδα του σταθμού η απάντησή της κρύβεται στην απόλυτη ποιότητα και την ενέργεια του «Euphoria» της Loreen δείχνοντας την προτίμησή της σε κομμάτια που γίνονται παγκόσμια φαινόμενα.

Στο σενάριο που η ίδια θα βρισκόταν στη σκηνή εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα η Κάτια θα επέλεγε τον σύγχρονο και πρωτοποριακό ήχο που έφερε το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι αναζητώντας έναν συνδυασμό παράδοσης και φουτουριστικού concept. Η εμφάνιση που θα ήθελε να έχει στο δικό της ενεργητικό είναι το εκρηκτικό «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα το οποίο θεωρεί την πιο iconic και ζηλευτή στιγμή στην ιστορία του διαγωνισμού. Τέλος η δική της χρυσή πεντάδα αποτελείται από τραγούδια που άλλαξαν τους όρους του παιχνιδιού καθώς περιλαμβάνει το «Euphoria» το «Fairytale» και το «Heroes» μαζί με το αξεπέραστο Fuego και τον rock αέρα των Måneskin με το «Zitti e buoni» ολοκληρώνοντας έτσι ένα Top 5 γεμάτο ένταση και ρυθμό.

Φαίη Βώκου

Για τη Φαίη Βώκου η Eurovision δεν είναι απλά ένας διαγωνισμός αλλά μια συνολική εμπειρία που την απολαμβάνει χωρίς ενοχές αφού όπως λέει χαρακτηριστικά ολόκληρος ο θεσμός είναι ένα guilty pleasure που τελικά παύει να είναι ενοχή από την πολλή αγάπη. Στην εσωτερική βαθμολογία του Mad Radio η Φαίη δίνει το 12άρι της στην Κατερίνα ως ένα βραβείο υπομονής και ηρωισμού επειδή καταφέρνει να ανέχεται καθημερινά τον Πέτρο στην εκπομπή τους. Αν και η ίδια δηλώνει πως δεν θα ανέβαινε στη σκηνή της Eurovision ως εκπρόσωπος κρατάει ως πηγή έμπνευσης την ακαταμάχητη γλυκύτητα της Καλομοίρας την εκρηκτική παρουσία της Φουρέιρα και τον Μιχάλη Ρακιντζή που θεωρεί πως ήταν έτη φωτός μπροστά από την εποχή του ενώ υποκλίνεται στην ιστορική χορογραφία της Έλενας Παπαρίζου.

Η μουσική της λίστα είναι γεμάτη δύναμη και χαμόγελο ξεκινώντας με το ξεσηκωτικό «Tornero» από τη Ρουμανία και το ρυθμικό «Qele Qele» της Αρμενίας ενώ δεν ξεχνά την κλασική αξία της Celine Dion με το «Ne partez pas sans moi». Στις προτιμήσεις της προσθέτει το ανατρεπτικό «Zorra» των Nebulossa και φυσικά κάνει την πρόβλεψή της για τη Eurovision 2026 ποντάροντας τα πάντα στη Φινλανδία και το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen που πιστεύει πως θα είναι ο μεγάλος νικητής. Όλες οι επιλογές της Φαίης αντανακλούν την ανάγκη της για δυνατά και χαρούμενα τραγούδια που σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις από το πρώτο δευτερόλεπτο μεταφέροντας την απόλυτη party διάθεση του σταθμού.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου βλέπει τη Eurovision μέσα από ένα δημιουργικό πρίσμα και μας εκπλήσσει με τις επιλογές του που έχουν πάντα μια δόση αυθεντικότητας και καλλιτεχνικής τρέλας. Το δικό του αγαπημένο guilty pleasure είναι το ρυθμικό «Dancing Lasha Tumbai» από τη Verka Serduchka καθώς θεωρεί πως αυτός ο συνδυασμός σουρεαλισμού και καθαρής διασκέδασης είναι η πεμπτουσία του διαγωνισμού. Όταν καλείται να δώσει το δικό του 12άρι στην ομάδα του σταθμού επιλέγει χωρίς δισταγμό την Αντιγόνη Βιντιάδη επειδή εκτιμά την αστείρευτη ενέργειά της και τον τρόπο που καταφέρνει να μεταδίδει το vibe της σε όλο το στούντιο κάνοντας κάθε εκπομπή να μοιάζει με live performance.

Αν ο Γιάννης εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision το concept του θα ήταν κάτι ανατρεπτικό και απόλυτα rock με έντονα θεατρικά στοιχεία καθώς θα επέλεγε ένα τραγούδι σε dark pop ύφος με εντυπωσιακά visuals που θα έδιναν έμφαση στην ερμηνεία και την ατμόσφαιρα. Η εμφάνιση που ομολογεί ότι ζηλεύει και θα ήθελε να είναι δική του είναι εκείνη των Måneskin με το «Zitti e buoni» αφού η ωμή rock δύναμη και η αισθητική τους στη σκηνή του Ρότερνταμ είναι ακριβώς αυτό που τον εκφράζει ως καλλιτέχνη. Το δικό του Top 5 με τα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών περιλαμβάνει το εμβληματικό «Euphoria» της Loreen και το «Fairytale» του Alexander Rybak ενώ συμπληρώνεται από το «Arcade» του Duncan Laurence το «Zitti e buoni» των Måneskin και το «Heroes» του Måns Zelmerlöw δημιουργώντας μια λίστα που αποθεώνει το ταλέντο και τη σκηνική υπεροχή.

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα Ψύχα προσεγγίζει τη Eurovision με μια δόση νοσταλγίας και απόλυτου σεβασμού στην ιστορία του θεσμού καθώς το δικό της αγαπημένο guilty pleasure είναι η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας το 1974 με το «Λίγο κρασί λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου από τη Μαρινέλλα». Για την Κατερίνα αυτό το απόλυτο classic αποτελεί την αφετηρία μας στον διαγωνισμό και παραμένει αξεπέραστο μέχρι σήμερα. Όταν η συζήτηση φτάνει στο 12άρι μέσα στην ομάδα η Κατερίνα δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά και το απονέμει στον Πέτρο γιατί πιστεύει πως του αξίζει με το παραπάνω και θα του το έδινε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου από τα ελληνικά και τα αγγλικά μέχρι τα γαλλικά για να τον τιμήσει όπως του πρέπει.

Αν η ίδια βρισκόταν στη θέση της εκπροσώπου της Ελλάδας θα επέλεγε ένα χορευτικό και συμπεριληπτικό track με έντονο concept και στίχους που έχουν βαθύ νόημα στοχεύοντας σε κάτι που θα ένωνε τον κόσμο και θα άφηνε το δικό του στίγμα στη σκηνή. Η καλλιτέχνιδα που θαυμάζει απεριόριστα και ζηλεύει κάθε της εμφάνιση είναι η Loreen καθώς θεωρεί πως ό,τι έχει παρουσιάσει στη σκηνή της Eurovision απλά δεν υπάρχει και κινείται σε άλλο επίπεδο. Το Top 5 της Κατερίνας είναι ένας ύμνος στις μεγαλύτερες στιγμές του διαγωνισμού αφού περιλαμβάνει το «Hold Me Now» του Johnny Logan και το «Euphoria» της Loreen μαζί με το εθνικό μας «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου το θρυλικό «Waterloo» των ABBA και το μαγικό «Fairytale» του Alexander Rybak ολοκληρώνοντας μια λίστα γεμάτη από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ευρώπης.

Κατερίνα Πεφτίτση

Η Κατερίνα Πεφτίτση μπαίνει στο κλίμα της Eurovision με τον πιο δυναμικό τρόπο και μας εξομολογείται πως το μεγαλύτερο guilty pleasure της είναι το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου αφού το τραγουδάει συνέχεια και είναι το πρώτο πράγμα που της έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεται τον θεσμό. Το τραγούδι όμως που την έκανε να ανατριχιάσει από κάθε πλευρά είναι το «Zitti e buoni» των Måneskin καθώς θεωρεί πως έδωσαν μια ηχηρή απάντηση σε όσους λένε ότι η rock έχει πεθάνει αποθεώνοντας τη σκηνική τους παρουσία και την εκτέλεση. Στην ομάδα του Mad Radio η Κατερίνα μοιράζει απλόχερα 12 πόντους μαζί με ένα αυτοκόλλητο στον καθένα γιατί πιστεύει πως παρά τις δυσκολίες βρίσκουν πάντα τις λύσεις και περνάνε καλά κάτι που βγαίνει προς τα έξω με τον πιο θετικό τρόπο.

Αν η Κατερίνα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision θα εμφανιζόταν ως η rock and roll goddess of Greece με έναν ήχο που θα πάντρευε το rock με ethnic και electro pop στοιχεία δημιουργώντας κάτι σύγχρονο που λείπει από την ελληνική σκηνή και την εκφράζει απόλυτα. Η εμφάνιση που τη χαρακτηρίζει και ομολογεί πως ζηλεύει είναι της «Ruslana» με το Wild Dances γιατί είδε μια σέξι και δυναμική γυναίκα να κάνει ένα σοβαρό statement πάνω στη σκηνή. Στο δικό της Top 5 η κορυφή ανήκει δικαιωματικά στο «Ferto» του Akyla που το θεωρεί συγκινητικό και ταυτόχρονα δυναμικό ενώ ακολουθούν οι Måneskin λόγω της rock φύσης της και η Loreen με το εξαιρετικό «Euphoria». Η λίστα της συμπληρώνεται από το ρεσιτάλ ερμηνείας της Κλαυδίας που την άφησε άφωνη με την αναφορά στον Πόντο αλλά και από τον υπέρταλαντούχο Alexander Rybak με το «Fairytale» που παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες της αναμνήσεις εδώ και τόσα χρόνια.

Mad Radio 106,2: Τα «Κορίτσια στην Πόλη» απαντούν χωρίς φίλτρο στο πιο fun Q&A

Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου στο Mad Radio 106,2: «Έχω ζήσει πολλές άβολες στιγμές στο ραδιόφωνο»