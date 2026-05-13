Ήβη Αδάμου: Το «Xelogiastra Dance» γίνεται viral trend και κατακτά τα social media

Το νέο dance trend του TikTok είναι το «Xelogiastra Dance», με την Ήβη Αδάμου να βλέπει το κομμάτι της να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο viral μουσικά trends

Ένα νέο ελληνικό trend έχει αρχίσει να κυριαρχεί στο TikTok και πίσω από αυτό βρίσκεται η Ήβη Αδάμου με το «Xelogiastra Dance». Το τραγούδι εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα viral hits των social media, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν τη χορογραφία και να ανεβάζουν τα δικά τους βίντεο καθημερινά.

Ο λόγος που το trend ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η μουσική του δυναμική, αλλά και το γεγονός ότι η χορογραφία είναι αρκετά εύκολη ώστε να μπορεί να την ακολουθήσει σχεδόν οποιοσδήποτε, χωρίς όμως να χάνει το έντονο performance στοιχείο που κάνει ένα TikTok dance challenge να ξεχωρίζει.

5 απλά tricks που σώζουν τη μπαταρία του κινητού σου

Το δυνατό hook του τραγουδιού, σε συνδυασμό με τον ρυθμό και τη σκηνική ενέργεια του «Xelogiastra Dance», έχουν βοηθήσει ώστε το trend να εξαπλωθεί γρήγορα και σε Instagram Reels και YouTube Shorts, με creators και fans της pop μουσικής να συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο.

Πολλοί χρήστες μάλιστα σχολιάζουν ότι το συγκεκριμένο dance trend θυμίζει τις εποχές όπου ένα τραγούδι μπορούσε να γίνει παγκόσμιο viral μέσα από μια χαρακτηριστική χορογραφία, με την Ήβη Αδάμου να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της digital pop σκηνής.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του trend είναι ότι συνδυάζει fun αισθητική με έντονο performance vibe, κάτι που το κάνει ιδανικό τόσο για παρέες όσο και για solo videos. Και κάπως έτσι, το «Xelogiastra Dance» φαίνεται πως έχει όλα τα στοιχεία για να παραμείνει για καιρό ακόμη στο TikTok feed.

Αυθόρμητες φωτογραφίες; Το TikTok trend που θα αλλάξει το προφίλ σου