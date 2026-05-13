Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο

Με wet-look φινίρισμα και effortless αισθητική, το bonnet hair αποτελεί το πιο chic hairstyle της χρονιάς και την ιδανική εναλλακτική στον κλασικό sleek bun

Αν υπάρχει μία τάση στα μαλλιά που συνδυάζει ιδανικά την πρακτικότητα με την υψηλή αισθητική, αυτή είναι το bonnet hair. Το συγκεκριμένο χτένισμα έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας και στα πιο λαμπερά red carpets, ενώ πλέον κερδίζει συνεχώς έδαφος και στο street style. Με γυαλιστερό wet-look φινίρισμα, πειθαρχημένες ρίζες και μια χαρακτηριστική γραφική σιλουέτα που «αγκαλιάζει» το κεφάλι, το bonnet hair αποπνέει έναν αέρα ανεπιτήδευτης πολυτέλειας και θυμίζει τη μινιμαλιστική κομψότητα των fashion shows της δεκαετίας του ’90.

Η μεγάλη του δύναμη βρίσκεται στο γεγονός ότι δείχνει εξαιρετικά προσεγμένο χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Αντίθετα από άλλα χτενίσματα που χρειάζονται πολύ χρόνο και σχολαστικό styling, το bonnet hair αξιοποιεί τη φυσική υφή των μαλλιών και λειτουργεί ιδανικά ακόμη και σε μαλλιά δεύτερης ή τρίτης ημέρας. Έτσι, προσφέρει ένα polished αποτέλεσμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, προσθέτει δυναμισμό σε κάθε εμφάνιση και ταυτόχρονα επιτρέπει να μειώσεις τη συχνότητα του λουσίματος.

Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά

Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες celebrities το επιλέγουν για τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Η Zendaya, η Florence Pugh, η Bella Hadid και η Kendall Jenner έχουν ήδη υιοθετήσει το trend, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο κομψά και σύγχρονα hairstyles της χρονιάς. Το bonnet hair είναι η ιδανική επιλογή για όσες αγαπούν τα clean looks με fashion χαρακτήρα και θέλουν να πετύχουν ένα αποτέλεσμα που μοιάζει βγαλμένο από πασαρέλα.

Τι είναι το bonnet hair;

Το bonnet hair είναι ένα sleek χτένισμα με γυαλιστερό, σχεδόν «βρεγμένο» φινίρισμα, όπου τα μαλλιά χτενίζονται προς τα πίσω ή εφαρμόζουν απαλά γύρω από το πρόσωπο δημιουργώντας μια καθαρή, γλυπτική σιλουέτα. Το αποτέλεσμα είναι αυστηρό αλλά όχι σκληρό, κομψό αλλά όχι επιτηδευμένο.

Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό αυστηρό κότσο ή την πολύ τραβηγμένη αλογοουρά, αυτή η τάση ισορροπεί ανάμεσα στον έλεγχο και τη φυσικότητα. Το χτένισμα δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα συμμετρικό, λίγες ανεπιτήδευτες τούφες είναι αρκετές για να του χαρίσουν έναν πιο μοντέρνο και sophisticated χαρακτήρα.

Πώς να το πετύχεις στο σπίτι:

Ψέκασε ελαφρώς τα μαλλιά με νερό ή texturizing spray.

Άπλωσε μικρή ποσότητα gel ή styling cream στις ρίζες και στα πλαϊνά.

Χτένισε προς τα πίσω με βούρτσα ή χτένα.

Ολοκλήρωσε με shine spray ή ένα ελαφρύ hairspray.

Το μυστικό της επιτυχίας

Το bonnet hair δείχνει πιο σύγχρονο όταν αποφεύγεις την υπερβολική τελειότητα. Η φυσική κίνηση και μια ελαφρώς ατημέλητη υφή είναι εκείνες που του χαρίζουν τον χαρακτηριστικό αέρα ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Γιατί θα γίνει το αγαπημένο σου hairstyle

Κομψό, εύκολο και εξαιρετικά ευέλικτο, το bonnet hair είναι η ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να δείχνουν περιποιημένες χωρίς να αφιερώνουν πολύ χρόνο στα μαλλιά τους. Αν αγαπάς τα minimal looks με έντονο fashion χαρακτήρα, αυτή είναι η τάση που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα.

Έτσι θα υιοθετήσεις το trend των «ghost roots» που λάνσαρε η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ

Old Money manicure: Το κομψό nail trend που έχει κατακτήσει τη Νέα Υόρκη