Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr

Ο σχεδιαστής Λουκάς Κληροδοτάκος αποκαλύπτει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το εντυπωσιακό outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision

Το φετινό «τιρκουάζ χαλί» της Eurovision στη Βιέννη πλημμύρισε από λάμψη, χρώμα και έντονες προσωπικότητες, όμως ένα από τα πρόσωπα που κατάφεραν να μαγνητίσουν τους φακούς των διεθνών μέσων ενημέρωσης και να στρέψουν όλα τα βλέμματα πάνω τους ήταν αναμφίβολα ο Ακύλας. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας πραγματοποίησε μια από τις πιο συζητημένες και τολμηρές εμφανίσεις της διοργάνωσης, επιλέγοντας ένα fashion-forward look που ισορροπούσε αριστοτεχνικά ανάμεσα στην ανεπεξέργαστη street κουλτούρα και την εκλεπτυσμένη υψηλή ραπτική. Ήταν μια εμφάνιση που δεν περιορίστηκε στα στενά όρια του εντυπωσιασμού, αλλά λειτούργησε ως μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική δήλωση, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εκρηκτική παρουσία του καλλιτέχνη στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Πίσω από αυτή την ιδιαίτερη και πολυεπίπεδη δημιουργία κρύβεται το όραμα του ταλαντούχου σχεδιαστή Λουκά Κληροδοτάκου (LKL), ο οποίος κλήθηκε να φέρει εις πέρας ένα εξαιρετικά απαιτητικό project. Με κεντρική έμπνευση από τη διαχρονική φιλοσοφία του «Μικρού Πρίγκιπα», την έννοια της ενσυναίσθησης και τον σύγχρονο ρομαντισμό, ο δημιουργός κατάφερε να αποτυπώσει την πολυσύνθετη προσωπικότητα του καλλιτέχνη σε ένα σύνολο που απαιτούσε εκατοντάδες ώρες εργασίας στο χέρι.

Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Λουκάς Κληροδοτάκος ξετυλίγει με λεπτομέρεια το νήμα της δημιουργικής συνεργασίας του με τον Ακύλα, αποκαλύπτοντας τα παρασκήνια μιας διαδικασίας που κράτησε εβδομάδες. Πρόκειται για μια εκ βάθέων εξομολόγηση για το πώς η μόδα μπορεί να μετατραπεί σε ένα δυναμικό αφήγημα, ικανό να «μιλήσει» στις καρδιές του παγκόσμιου κοινού πριν καν ακουστεί η πρώτη νότα του «Ferto».

1. Πόσο απαιτητική ήταν η διαδικασία σχεδιασμού του outfit με το οποίο ο Ακύλας συστήθηκε στο κοινό της Eurovision στο τιρκουάζ χαλί;

Από την αρχή της διαδικασίας ένιωθα έντονα ενθουσιασμένος. Ήταν ένα project που ήθελα πολύ να κάνω τόσο γιατί ο Ακυλας και ο Φίλιππος Μίσσας ο στυλίστας του είναι δυο πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα αλλά και γιατί η εμφάνιση του εκάστοτε χαλιού παραδοσιακά είναι η πιο couture στιγμή ενός προσώπου και είναι το στοιχείο μου.

2. Ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να έρθει στη ζωή αυτή η δημιουργία;

Νιώθω πως με έναν μαγικό τρόπο από την αρχή της επικοινωνίας μας με τον Φίλιππο φανταστήκαμε αυτό ακριβώς που βλέπετε σήμερα ωστόσο το να έρθει στη ζωή αυτό το look πήρε πολλές εβδομάδες και αμέτρητες ώρες δουλειάς στο χέρι.

3. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Ακύλα;

Οι συναντήσεις μας με τον Ακυλα ήταν πάντα ένα ευχάριστο παιχνιδιάρικο διάλειμμα μέσα στην καθημερινότητά μας! Φωτεινός, χαρούμενος και πάντα χαμογελαστός!!

4. Είδαμε ότι το παντελόνι είχε πάνω πολλά κεντημένα φτερά. Αυτό το στοιχείο θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα ή ήταν μια καλλιτεχνική πινελιά που επιλέξατε;

Το βασικό νοηματικό κέντρο του look είναι ο ρομαντισμός και η ευαισθησία γι αυτό και επιλέξαμε ένα τόσο μαλακό στοιχείο όπως είναι τα φτερά! Όλα αυτά τα φτερά είναι κεντημένα στο χέρι.

5. Έχουμε δει ότι μέχρι στιγμής έχεις ιστορικό στον σχεδιασμό κυρίως γυναικείων ενδυμάτων. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να συνεργαστείς με τον Ακύλα και να δημιουργήσεις ενδύματα σε ανδρική γραμμή;

Το αντρικό ρούχο είναι μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από το γυναικείο άλλοι κώδικες άλλες τεχνικές! Πιστεύω ο Ακυλας ήταν το έναυσμα που χρειαζόμουν για να ξεκινήσω να εξερευνώ και αυτόν τον κόσμο.

6. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοησες για τη δημιουργία του look αυτού;

Ή βασική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στο look του Ακυλα και κυρίως στο jacket του είναι μια τεχνική που έχω αναπτύξει εγώ και είναι το σήμα κατατεθέν μου, το ονομάζουμε «creasy». Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται εξολοκλήρου στο χέρι και παίρνει πραγματικά άπειρες ώρες για να ολοκληρωθεί!

7. Τι ήθελες να νιωσει ο κόσμος όταν είδε αυτό το look;

Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα fashion couture look και να εκφράσουμε μια τρυφερότητα, μια ευαισθησία και όλο αυτό με έναν ρομαντικό αλλά και δυναμικό τρόπο.

8. Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο concept ή μήνυμα που θέλατε να μεταδώσετε μέσα από αυτό το σύνολο;

Φυσικά είναι αδύνατο να δημιουργηθεί ένα look μόδας αν δεν υπάρχει μια ιστορία από πίσω του! Ο πυρήνας του είναι ο συνδυασμός της street αισθητικής του Ακυλα με την couture ταυτότητα που χαρακτηρίζουν τα LKL και όλο αυτό το αφήγημα εκφράστηκε μέσω του μικρού πρίγκιπα, της ευαισθησίας, της ενσυναίσθησης, του ρομαντισμού αλλά φυσικά και μια δυναμικής καρδιάς που χρειάζεται για να διέπεται από όλες αυτές τις ποιότητες.

9. Σε σχέση με τις εμφανίσεις που έχουμε δει από τον ίδιο τον Ακύλα ο μαξιμαλισμός και το έντονο χρώμα κυριαρχεί. Σε αυτό το look βλέπουμε τον μαξιμαλισμό να «κρύβεται» κάτω από ένα σαμπανιζέ πέπλο. Υπήρχε κάποιος λόγος που επιλέξατε ένα πιο ήρεμο και διακριτικό χρώμα;

Γενικά διαφωνώ πως το nude είναι ένα ήρεμο και διακριτικό χρώμα! Αντιθέτως επιλέξαμε αυτό το χρώμα για να δημιουργήσουμε μια ακόμα πιο βαθιά και δυναμική εικόνα που δε θα «φωναζει» απλώς μέσω ενός έντονου χρώματος!

