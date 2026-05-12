EUROVISION 12.05.2026

Eurovision 2026: «Ατύχημα» στην πρόβα της Φινλανδίας – Χάλασε το δοξάρι πάνω στη σκηνή

Το απρόοπτο με το δοξάρι της Φινλανδίας δεν σταμάτησε μόνο την πρόβα για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά έφερε στο επίκεντρο για το πόσο «live» είναι τελικά η εμφάνιση
Πόπη Βασιλείου

Η Eurovision 2026 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη επίσημα, όμως οι πρόβες ήδη χαρίζουν στιγμές που συζητιούνται έντονα στα social media και στους φαν του διαγωνισμού. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η Φινλανδία, μετά από ένα απρόοπτο που συνέβη την ώρα της πρόβας της αποστολής και δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους ανθρώπους της διοργάνωσης ούτε από όσους παρακολουθούσαν στενά όσα γίνονταν μέσα στην αρένα.

Ζωντανή εμφάνιση της Φινλανδίας στη Eurovision 2026 με βιολί και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, χάλασε το δοξάρι τς βιολονίστριας της φινλανδικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια της σκηνικής πρόβας, σε μια στιγμή που απαιτούσε απόλυτο συγχρονισμό. Το περιστατικό δημιούργησε στιγμιαία αμηχανία, καθώς η εμφάνιση βασίζεται έντονα στην κινησιολογία, στις εναλλαγές πλάνων και στη θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας. Το συμβάν, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο τεχνικό κομμάτι της πρόβας. Πολύ γρήγορα άρχισε να συζητιέται και κάτι ακόμη: το κατά πόσο το βιολί που ακούγεται στην εμφάνιση είναι εξ ολοκλήρου live.

Ο Πρόεδρος του INFE GREECE, Γιώργος Μιχαήλ, σχολιάζοντας όσα συνέβησαν, ανέφερε πως σε συγκεκριμένο σημείο της εμφάνισης το βιολί δεν ακούγεται πλήρως ζωντανά. Όπως εξήγησε, υπάρχει στιγμή προς το τέλος του τραγουδιού όπου το παίξιμο του βιολιού συνεχίζεται πίσω από τη σκηνή, ώστε να διατηρηθεί η ροή του act και η τηλεοπτική εικόνα που έχει σχεδιαστεί.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση άνοιξε ξανά μία από τις πιο παλιές συζητήσεις της Eurovision: πόσο «live» είναι τελικά μια εμφάνιση στον διαγωνισμό. Παρότι οι βασικοί κανόνες επιτρέπουν προηχογραφημένα στοιχεία και ενισχυμένα μουσικά μέρη, κάθε χρονιά οι fans αναλύουν λεπτομερώς τις εμφανίσεις για να καταλάβουν ποια στοιχεία εκτελούνται πραγματικά επί σκηνής και ποια υποστηρίζονται τεχνικά.


Στην περίπτωση της Φινλανδίας, το βιολί αποτελεί βασικό στοιχείο της αισθητικής του τραγουδιού και για αυτό το απρόοπτο με το δοξάρι τράβηξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Η εικόνα της μουσικού να συνεχίζει παρά την αναστάτωση έδωσε ακόμη περισσότερη ένταση στη σκηνή, ενώ αρκετοί fans σχολίασαν ότι τέτοιες στιγμές δείχνουν και τη δυσκολία των απαιτητικών staging που βλέπεις πλέον στη Eurovision.

