Δανάη Παππά και Πάνος Βλάχος: Βάφτισαν την κόρη στενών τους φίλων στο Καβούρι

Η Δανάη Παππά και ο Πάνος Βλάχος έγιναν νονοί σε κόρη στενών τους φίλων στο Καβούρι
Οι τελευταίες ημέρες ήταν άκρως χαρούμενες και συγκινητικές για την ηθοποιό Δανάη Παππά, η οποία μαζί με τον καλό της φίλο και συνάδελφο Πάνο Βλάχο συμμετείχαν σε δύο όμορφα μυστήρια αγαπημένων τους προσώπων. Το γνωστό δίδυμο βρέθηκε στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι για μια ημέρα γεμάτη γιορτή, χαρά και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οι κάμερες κατέγραψαν στιγμιότυπα που προβλήθηκαν το Σάββατο 9 Μαΐου, αποκαλύπτοντας όλα όσα έγιναν.

Η αφορμή ήταν ο γάμος του Μάρκου Πάχου και της ενδυματολόγου Νταϊάνα Πρίφτη, ενός ζευγαριού με το οποίο τόσο η Παππά όσο και ο Βλάχος διατηρούν στενή και πολυετή φιλία. Αμέσως μετά το μυστήριο του γάμου, ακολούθησε η βάφτιση της κόρης τους, η οποία πήρε το όνομα «Ελένη». Τον γάμο τέλεσαν ο Πάνος Βλάχος και ο Γιώργος Λέντζας, ενώ στη βάφτιση νονά έγινε η Δανάη Παππά μαζί με τον Πάνο Βλάχο, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή για όλους.

Η φιλία της Παππά με τη Νταϊάνα Πρίφτη κρατάει χρόνια και, όπως λένε οι δυο τους, «επισφραγίστηκε» με αυτή τη βάφτιση. Παράλληλα, ο Βλάχος θεωρείται από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του ζευγαριού. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει σε παλιότερη εκπομπή η παρουσιάστρια Ιωάννα Μαλέσκου, ο Πάνος Βλάχος, ο Γιώργος Λέντζας και ο Μάρκος Πάχος είναι φίλοι εδώ και χρόνια και τους ενώνει η μεγάλη τους αγάπη για τον αθλητισμό.


Τα αποσπάσματα από τα δύο μυστήρια προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», δίνοντας στο κοινό μια πιο προσωπική ματιά στη χαρούμενη αυτή ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η Δανάη Παππά συνεχίζει δυναμικά την καριέρα της, πρωταγωνιστώντας για δεύτερη σεζόν στη σειρά «Άγιος Έρωτας». Όταν δεν βρίσκεται στα γυρίσματα ή σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, επιλέγει να ταξιδεύει με την παρέα της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης. Τον χειμώνα, είχε απασχολήσει αρκετά τα Μέσα με δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, όμως η ίδια έβαλε ξεκάθαρα όρια, ζητώντας να μην γίνεται αντικείμενο αυθαίρετων σχολίων. Σε παλιότερη τηλεοπτική της δήλωση είχε αναφέρει ότι είχε φτάσει στο σημείο να σταματήσει να διαβάζει οτιδήποτε γράφεται για εκείνη, καθώς την επηρέαζε ψυχολογικά. Όπως τόνισε, μπορεί να δεχτεί φήμες για «σχέσεις» ή «τσακωμούς», αλλά ζήτησε ξεκάθαρα να μη θίγεται η υγεία της.

Από την άλλη, ο Πάνος Βλάχος συνεχίζει με την ίδια ενέργεια και πάθος την καλλιτεχνική του πορεία. Στις 14 Μαΐου επιστρέφει στο Θέατρο ΜΕΤΣ για μια μουσική παράσταση όπου, όπως συνηθίζει, θα συνδυάσει τραγούδι και χιούμορ. Παράλληλα, ετοιμάζεται να συμμετάσχει στη νέα σειρά του Alpha με τίτλο «Οι Άλλοι», ένα ψυχολογικό θρίλερ 12 επεισοδίων, στο οποίο θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Μαρίνα Καλογήρου, τον Νίκος Ψαρράς και τη Μαρία Ναυπλιώτου.

Το ζεστό και οικογενειακό αυτό Σαββατοκύριακο φαίνεται πως δεν ήταν μόνο μια συγκινητική στιγμή για τους φίλους του ζευγαριού, αλλά και μια υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης επαφής, της παρέας και της πραγματικής φιλίας που αντέχει μέσα στα χρόνια

Eurovision 2026: «Ατύχημα» στην πρόβα της Φινλανδίας – Χάλασε το δοξάρι πάνω στη σκηνή

Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την εμφάνιση του Akyla πριν τον Α' Ημιτελικό

Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία
