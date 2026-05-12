Ο Akylas «σαρώνει« μετά τη δεύτερη πρόβα – 1,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok

Μέσα σε λίγες ώρες, το απόσπασμα από τη δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok

Η μεγάλη βραδιά έφτασε για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, με τον Akylas να ανεβαίνει απόψε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού και το ενδιαφέρον γύρω από το «Ferto» να βρίσκεται πλέον στα ύψη. Λίγες μόνο ώρες πριν από την εμφάνισή του, η Ελλάδα φαίνεται να έχει ήδη καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό: να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα της Ευρώπης και να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα acts του φετινού διαγωνισμού.

Το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δημιουργώντας τεράστια κινητικότητα στα social media και ενισχύοντας τη δυναμική που φαίνεται να αποκτά η χώρα φέτος στη Eurovision. Την ώρα που πολλές συμμετοχές κινούνται μεταξύ 300.000 και 600.000 views, το «Ferto» κατάφερε να ξεχωρίσει εντυπωσιακά, αφήνοντας πίσω ακόμη και χώρες που θεωρούνται φαβορί για τη νίκη.

Απόψε βλέπουμε τον Ακύλα: 7+1 πράγματα που θα σε κάνουν να δεις τον ημιτελικό «αλλιώς»

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και η Φινλανδία, που παραμένει στις πρώτες θέσεις των bookmakers, συγκέντρωσε αισθητά λιγότερες προβολές σε σχέση με την ελληνική συμμετοχή. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς eurofans να μιλούν ήδη για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.

@eurovision It’s Ferto all fresh from rehearsals in Vienna today 😻 Greece | Akylas | Ferto 🇬🇷 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026 ♬ original sound – Eurovision – Eurovision

Η ελληνική αποστολή έχει τραβήξει την προσοχή κυρίως χάρη στη σκηνική παρουσία του τραγουδιού, η οποία φέρει τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Το «Ferto» παρουσιάζεται μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό με δυνατά visuals, στοιχεία που θυμίζουν video game αισθητική και έντονη κινησιολογία, δημιουργώντας μία performance που δύσκολα περνά απαρατήρητη.





Στα social media, τα σχόλια για τον Akylas είναι συνεχόμενα, με αρκετούς χρήστες να μιλούν για μία από τις πιο ιδιαίτερες και σύγχρονες εμφανίσεις της φετινής Eurovision. Παράλληλα, τα προγνωστικά συνεχίζουν να κρατούν την Ελλάδα σταθερά ψηλά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις ελπίδες για μία μεγάλη πρόκριση αλλά και για μία δυνατή πορεία στον τελικό.

Απόψε, ο Akylas θα εμφανιστεί 4ος στη σειρά του Α’ Ημιτελικού και πλέον το μεγάλο ερώτημα είναι αν η τεράστια απήχηση που έχει ήδη αποκτήσει το «Ferto» στα social media θα μεταφερθεί και στη σκηνή της Eurovision. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη καταφέρει να κάνει την Ευρώπη να μιλά γι’ αυτήν πριν ακόμη ξεκινήσει η βραδιά.

Πότε ανεβαίνει στη σκηνή ο Akylas; – Η επίσημη σειρά εμφάνισης του Α’ Ημιτελικού