Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Δοκιμάζοντας τα όρια της διάκρισης σωστού-λάθους Ατομική έκθεση του Μιθριδάτη. Στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 29 Μαΐου - 26 Ιουνίου 2026 Εγκαίνια 30 Μαΐου 19.00
Η δεύτερη ατομική έκθεση του Μιθριδάτη παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 29 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2026 και προσκαλεί το κοινό σε ένα ιδιότυπο τεστ όρασης — όχι για τα μάτια, αλλά για την αντίληψη.

Δανειζόμενος τη γλώσσα των οφθαλμολογικών δοκιμών, ο καλλιτέχνης αξιοποιεί τη συνύπαρξη κόκκινου και πράσινου, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές στρεβλώσεις της αντίληψης και τις παθογένειες της ανθρώπινης φύσης που καθορίζουν τον τρόπο που βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο.

Στήνει ένα οπτικό πεδίο όπου το κόκκινο και το πράσινο δεν λειτουργούν απλώς ως φίλτρα εικόνας, αλλά ως μέσα ανάδειξης στάσεων, αντιφάσεων και «τυφλών σημείων». Παράλληλα, ο Μιθριδάτης, βάζει σε δοκιμασία τη διάκριση ανάμεσα στο «σωστό» και το «λάθος», χρησιμοποιώντας λογοπαίγνια – όπως εξάλλου μας έχει συνηθίσει και μέσα από τους στίχους του – όχι αλλάζοντας την εικόνα, αλλά τον τρόπο που την κοιτάμε.

Η έκθεση παίζει με την ιδέα ότι αυτό που βιαζόμαστε να χαρακτηρίσουμε ως «λάθος» ίσως δεν είναι παρά μια διαφορετική εκδοχή του «σωστού». Η πρόσληψη της εικόνας δεν είναι ουδέτερη: επιλέγουμε τι βλέπουμε και τι αγνοούμε, ερμηνεύοντας την πραγματικότητα μέσα από τα δικά μας φίλτρα.

Η έκθεση δεν προσφέρει απαντήσεις, θέτει το τεστ.

29 Μαΐου – 26 Ιουνίου 2026
Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος
Εγκαίνια Σάββατο 30 Μαΐου 2026 19.00
Ημέρες-Ωρες επισκέψης: Καθημερινά και Σαββατοκύριακο 18.00-22.00
Είσοδος Ελεύθερη

Θεσμικοί χορηγοί επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη: Mad & Mad Radio 106,2.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr

