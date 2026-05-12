Μουσική 12.05.2026

Κυκλοφόρησε η κασέτα του Μελωδία 99,2 για τον Μίκη Θεοδωράκη με τους Νατάσσα Μποφίλιου και Θέμη Καραμουρατίδη

Το αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη της Νατάσσας Μποφίλιου και του Θέμη Καραμουρατίδη, είναι πλέον διαθέσιμο στο κανάλι του Μελωδία 99.2 στο YouTube.
Το πιο συγκινητικό αφιέρωμα που έγινε για τον Μίκη Θεοδωράκη σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση της Νατάσσας Μποφίλιου και ενορχήστρωση Θέμη Καραμουρατίδη, είναι πλέον διαθέσιμο στο κανάλι του Μελωδία 99.2 στο YouTube.

Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Μίκη Θεοδωράκη με τη Νατάσσα Μποφίλιου αποτελεί μια νέα αφήγηση της μουσικής και του έργου του σπουδαίου συνθέτη, με τις ευφυείς ενορχηστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη να μας κάνουν να νιώσουμε ξανά το μεγαλείο του Μίκη μέσα από μεσογειακούς ήχους που μας ενώνουν: Κορσική, Ισπανία, Βαλκάνια.

Η Νατάσσα, ο Θέμης, το σπουδαίο ερμηνευτικό σύνολο, η εξαιρετική ομάδα μουσικών και όλη η μεγάλη ομάδα των ανθρώπων που συνεργάστηκαν για την δημιουργία αυτής της συγκινητικής παράστασης, μάς πήραν από το χέρι και μας ξενάγησαν στο σύνολο του έργου του Μίκη μέσα από εμβληματικά του τραγούδια, έτσι όπως σημάδεψαν τη συλλογική μας μνήμη: τα λυρικά του, τα σπουδαία λαϊκά κι εκείνα φυσικά, που είναι συνδεδεμένα με την πολιτική ιστορία της χώρας.

«Θεωρούμε βαθιά ευλογία που αυτή η νύχτα που ζήσαμε όλοι μαζί μπόρεσε να κλειδωθεί στον χρόνο. Για λόγους προσωπικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωνικούς. Αλλά κυρίως γιατί μας θύμισε γιατί διαλέξαμε αυτόν τον δρόμο. Όλα τα σπάνια πλάσματα που αφιερώθηκαν, σε αυτό το τεράστιο έργο, και όλοι εκείνοι που μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας χάρισαν μια αξεπέραστη εμπειρία ζωής. Προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε κάτι ιερό με ειλικρίνεια, ταπεινότητα και βαθύ σεβασμό. Και νιώθουμε πως, έστω και για μια στιγμή, αγγίξαμε κάτι που μας ξεπερνά. Ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για μήνες στο εγχείρημα αυτό. Ξέρουμε πώς βουτώντας στα βάθη του σύμπαντος του Μίκη, βγήκαμε στην επιφάνεια καλύτεροι άνθρωποι».
«Το κυριότερο είναι να συγκινείσαι, να τρέμεις, να ελπίζεις, να αγαπάς, να ζεις. Να είσαι άνθρωπος πρώτα κι ύστερα καλλιτέχνης». Auguste Rodin
Στην Πάκη μας.
Νατάσσα ΜποφίλιουΘέμης Καραμουρατίδης

«Εκείνο το βράδυ στην Καλλιθέα. Η πρόταση για μια Κασέτα πάνω από τα μισογεμάτα πιάτα στο τραπέζι της κουζίνας. Ο αστραπιαίος συνειρμός της Νατάσσας για ένα αφιέρωμα στον Μίκη που είχε για καιρό στο μυαλό της. Ο Θέμης που είχε την υπέροχη ιδέα να προσεγγίσει τον Μίκη μέσα από τις μουσικές της Μεσογείου και τις ανατριχιαστικές δεύτερες φωνές της. Ο Χρήστος που πρότεινε τα τραγούδια για να ταιριάξουν άψογα με το πώς έχουμε βιώσει το έργο του Μίκη στην αθωότητα, στη σκληρή ενηλικίωση, στην αγάπη, στους αγώνες, στην καλλιτεχνική μας εξύψωση. Ο Θύμιος που έβαλε τα σωστά λόγια για να αποδείξει πόσο σημερινός είναι ο Μίκης. Οι μουσικοί κι ερμηνευτές που συντονίστηκαν αμέσως με το όραμα. Τα χειρόγραφα σχέδια για τα ρούχα, για την απεικόνιση του λαού που τραγουδά και δίνει ρυθμό με τα χέρια και τις πέτρες. Οι πρόβες στο σαλόνι. Οι συζητήσεις. Το άγχος για το αν προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτό το όραμα πράξη και η καταλυτική συζήτηση με τον κύριο Β. Το σκηνικό της μεταπολεμικής Ελλάδας με τον βασιλικό στην κορυφή της σκάλας να είναι από τον κήπο του Μίκη. Οι θυμωνιές που ήρθαν από τη Φολέγανδρο. Η πρεμιέρα. Οι θεατές που δάκρυζαν τραγουδώντας. Η παράσταση που απέδειξε πως το έργο ενός σπουδαίου δημιουργού όταν είναι ελεύθερο μπορεί να γίνει υψηλό καλλιτεχνικό βίωμα και όχι μία μουσειακή παράθεση τραγουδιών. Η βαθιά υπόκλιση στον Μίκη και σε όλα αυτά που πρέσβευε και μας εμπνέουν. Και μια ακόμη υπενθύμιση πως άνθρωποι με το μικρό τους όνομα μπορούν μαζί να αλλάξουν κάτι στον κόσμο».
Δημήτρης Βραχνός, Διευθυντής Μελωδία 99.2 

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες  Pre-save ΗERE

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ερμηνεία: Νατάσσα Μποφίλιου
Ενορχηστρωτική σύλληψη / ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης

Ερμηνευτικό σύνολο
Μαρία Διακοπαναγιώτου
Μυρτώ Βασιλείου
Βασίλης Προδρόμου
Μιχάλης Ατσάλης
Ηλίας Βαμβακούσης
Ματθαίος Μπουμπάρης
Γιάννης Δάφνος

Συμμετέχει ο Νίκος Μποφίλιος

Σκηνοθετική επιμέλεια: Άγγελος Τριανταφύλλου
Σκηνικό: Κωνσταντίνος Λαμπρίδης
Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης
Κινησιολογία: Σεσίλ Μικρούτσικου
Ενδυματολογική επιμέλεια: Σάσα Χαραρά, Νατάσσα Μποφίλιου

Κείμενα: Θύμιος Καλαμούκης
Επιμέλεια ρεπερτορίου:Χρήστος Κορτσέλης
Σχεδιασμός ήχου / ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης
Ηχολήπτης σκηνής: Αντώνης Ζαχόπουλος

Μουσικοί
Γιώργος Μπουλντής κόντραμπασο
Μανώλης Γιαννίκιος τύμπανα
Γιώργος Κάστανος σαξόφωνο/ κλαρινέτο
Κωνσταντίνος Σαπούνης τρομπέτα
Ευάγγελος Χαμρίστσακ τρομπόνι

Παρτιτούρες: Άρης Ζέρβας
Σχεδιασμός αφίσας: Αιμιλία Μιχαηλίδου

Σύλληψη / Καλλιτεχνική διεύθυνση: Νατάσσα Μποφίλιου

Παραγωγή: FRONTSTAGE ENTERTAINMENT – PROSPERO
Διεύθυνση παραγωγής: Μπέση Σπηλιωτοπούλου, Χαρά Μαγαλιού
Βοηθός παραγωγής / Αutocue Μάγδα Γωγουβίτη

Επιμέλεια & Συντονισμός Δημήτρης Βραχνός, Άννα Θεοδόση

Ζωντανή ηχογράφηση Γιώργος Αλειφέρης, Γιάννης Παξεβάνης
Επεξεργασία ήχου – μίξη – mastering Γιάννης Παξεβάνης

Παραγωγή & Σκηνοθεσία βίντεο: Χρήστος Γκίνης

Κάμερες Άκης Βαλεργάκης, Ηλίας Λαχανάς, Αντιγόνη Νουφαρίτση, Γεωργία Αρβανίτη
Drone: Γιάννης Μαρούδας
Μοντάζ:Γρηγόρης Μάντης
Βοηθός παραγωγής βίντεο: Τζένη Αναγνωστοπούλου
Φωτογραφίες: Λαμπρινή Σωτηρίου

Ευχαριστούμε την Ρένα Παρμενίδου για τη συμβολή της.

Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr

Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

Eurovision 2026: Δύο Αkyles στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού
