Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

Η πόλη των Σερρών ζει και αναπνέει αυτές τις μέρες για τον Akyla, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto». Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, καθώς η τοπική κοινωνία δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της σε έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από την πόλη και πλέον βρίσκεται στη μεγάλη διεθνή σκηνή. Ο Δήμος Σερρών και η δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για να στηρίξουν τον τραγουδιστή, μετατρέποντας την πόλη σε ένα μεγάλο σημείο υποστήριξης για τον τελικό της Eurovision. Παράλληλα, η κινητοποίηση στα social media είναι τεράστια, με τον Akyla να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές και να γίνεται κεντρικό θέμα συζήτησης.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις του Δήμου είναι η έγκριση για την τοποθέτηση μεγάλων video wall στην κεντρική πλατεία, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον τελικό της Eurovision. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο «live event» μέσα στην πόλη, όπου οι Σερραίοι θα στηρίξουν μαζικά τον Akyla, ζώντας τη στιγμή σαν μια μεγάλη γιορτή.





Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η μαρτυρία της φιλολόγου και διευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Σερρών, Χρυσάνθη Παλάζη, η οποία μίλησε για τον πρώην μαθητή της.

Όπως αποκάλυψε, γνώρισε τον Akyla όταν ήταν στην Α’ Γυμνασίου και από τότε ξεχώριζε για την προσωπικότητά του. Τον περιέγραψε ως ένα παιδί γεμάτο ενέργεια, εξωστρέφεια και χιούμορ, που πάντα ήταν στο επίκεντρο της παρέας. Σύμφωνα με την ίδια, ο καλλιτέχνης δεν έχει αλλάξει καθόλου, κάτι που φαίνεται και σήμερα στις εμφανίσεις και την πορεία του.





Η καθηγήτρια δεν έκρυψε την ελπίδα της ότι ο Akylas θα καταφέρει να μεταφέρει το συναίσθημα του τραγουδιού στη σκηνή και να συγκινήσει το ευρωπαϊκό κοινό.

Η στήριξη των Σερρών προς τον Akyla δεν είναι απλώς συμβολική αλλά απόλυτα ενεργή και οργανωμένη. Από τα σχολεία μέχρι τον Δήμο, ολόκληρη η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης για έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τα τοπικά θρανία και έφτασε στη διεθνή σκηνή. Το «Ferto» έχει γίνει κάτι περισσότερο από τραγούδι, έχει γίνει σύνθημα, ταυτότητα και σημείο ενότητας για την πόλη.

