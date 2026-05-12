Το καλοκαίρι ξεκινά με ένα φεστιβάλ… άλλη φάση!

Το Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ έρχεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού με μια μουσική βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό και αυθεντική ενέργεια.

Στη σκηνή του Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ ανεβαίνουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι ξεχωριστοί Otra Rota, οι εκρηκτικοί Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης με τον σύγχρονο ήχο, τις πολυσυλλεκτικές επιρροές και τη δυναμική της live σκηνής.

Μουσική πατινάδα από τους Jackpot Zurni Bend με τους ζουρνάδες τους.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, για να ενώσει με χιούμορ την παράδοση με το σήμερα.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00

Με την υποστήριξη του ΑΝΤ1.

Προπώληση: 8€

Ταμείο: 13€

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι