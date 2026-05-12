EVENTS 12.05.2026

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το καλοκαίρι ξεκινά με ένα φεστιβάλ… άλλη φάση!
Mad.gr

Το Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ έρχεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού με μια μουσική βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό και αυθεντική ενέργεια.

Στο Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ, η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes, το γλέντι αποκτά νέο ρυθμό και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό καλοκαιρινό σκηνικό γεμάτο ήχους, χορό, ένταση και αυθεντικό μουσικό παλμό.

ΣΟΥΡΛΟΥΛΟΥ

Στη σκηνή του Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ ανεβαίνουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι ξεχωριστοί Otra Rota, οι εκρηκτικοί Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης με τον σύγχρονο ήχο, τις πολυσυλλεκτικές επιρροές και τη δυναμική της live σκηνής.

Μουσική πατινάδα από τους Jackpot Zurni Bend με τους ζουρνάδες τους.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, για να ενώσει με χιούμορ την παράδοση με το σήμερα.

Το Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ έρχεται να φέρει στην καρδιά της Αθήνας ένα παραδοσιακό γλέντι γεμάτο ενέργεια. Ένα φεστιβάλ που προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια βραδιά πραγματικά… άλλη φάση.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00
Με την υποστήριξη του ΑΝΤ1.

OTRA ROTA

ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας για το Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ στο more.com

Προπώληση: 8€
Ταμείο: 13€
Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι

ΩΠΑ festival_1200x1200px_artist

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

15 Athens Open Air Film Festival μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ Φεστιβάλ Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

12.05.2026
Επόμενο
Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

12.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Δύο Αkyles στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού
EUROVISION

Eurovision 2026: Δύο Αkyles στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού

12.05.2026
Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision
EUROVISION

Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

12.05.2026
Κυκλοφόρησε η κασέτα του Μελωδία 99,2 για τον Μίκη Θεοδωράκη με τους Νατάσσα Μποφίλιου και Θέμη Καραμουρατίδη
Μουσικά Νέα

Κυκλοφόρησε η κασέτα του Μελωδία 99,2 για τον Μίκη Θεοδωράκη με τους Νατάσσα Μποφίλιου και Θέμη Καραμουρατίδη

12.05.2026
Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

12.05.2026
Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
City Guide

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

12.05.2026
Eurovision 2026: Απόψε η Ελλάδα στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto»: Όλες οι λεπτομέρειες για τη σκηνική εμφάνιση του Akyla
EUROVISION

Eurovision 2026: Απόψε η Ελλάδα στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto»: Όλες οι λεπτομέρειες για τη σκηνική εμφάνιση του Akyla

12.05.2026
Νέα συνεργασία-έκπληξη: John Legend και Dionne Warwick στο «Where Is Your Heart»
Μουσικά Νέα

Νέα συνεργασία-έκπληξη: John Legend και Dionne Warwick στο «Where Is Your Heart»

12.05.2026
«Σάλος» στην Τουρκία για τη συναυλία των Metallica στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

«Σάλος» στην Τουρκία για τη συναυλία των Metallica στην Αθήνα

12.05.2026
Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός
City Guide

Fuse Festival 2026: Το Λαύριο γίνεται ο απόλυτος urban προορισμός

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!