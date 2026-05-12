EUROVISION 12.05.2026

Eurovision 2026: Απόψε ο Α’ ημιτελικός – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη βραδιά

Η Ελλάδα εμφανίζεται 4η στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026 - Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις των χωρών
Ειρήνη Στόφυλα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και απόψε το βράδυ όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού. Ο διαγωνισμός μπαίνει δυναμικά στη φάση των ζωντανών εμφανίσεων και το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώνεται. Η ελληνική συμμετοχή, ο Akylas, ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή με το τραγούδι «Ferto», σε μια εμφάνιση που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα πριν καν ξεκινήσει ο διαγωνισμός.

Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ξεκινά απόψε, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στις 22:00, με τον πρώτο ημιτελικό να σηματοδοτεί την έναρξη μιας εβδομάδας γεμάτης μουσική, ένταση και εκπλήξεις. Η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται τέταρτη στη σειρά, σε μια θέση που θεωρείται αρκετά πρώιμη αλλά και στρατηγικά σημαντική για τη δυναμική της παρουσίας της.


Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με βλέψεις

Για πρώτη φορά, η ελληνική σκηνική παρουσία παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη σε δημοσιογράφους, δίνοντας μια πλήρη εικόνα για το τι θα δει το τηλεοπτικό κοινό. Οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα θετικές, με το «Ferto» να κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προβλέψεις και τα στοιχήματα.

Η συμμετοχή της Ελλάδας φαίνεται να ανεβάζει στροφές όσο πλησιάζει η ζωντανή εμφάνιση, με αρκετούς να τη συγκαταλέγουν ήδη στα ανερχόμενα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Πού και πότε θα δούμε τον ημιτελικό

Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026 θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ενώ παράλληλα θα υπάρχει κάλυψη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης διερμηνείας στην ελληνική νοηματική και χωρίς διαφημίσεις μέσω του Eurovision Fan στο Netflix.

Την παρουσίαση του show αναλαμβάνουν οι έμπειροι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, που επιστρέφουν στο γνώριμο ρόλο τους για να καθοδηγήσουν το κοινό σε μια ακόμη μουσική βραδιά.

Ποιές χώρες συμμετέχουν στον Α’ ημιτελικό

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες:

  1. Μολδαβία
  2. Σουηδία
  3. Κροατία
  4. Ελλάδα
  5. Πορτογαλία
  6. Γεωργία
  7. Ιταλία*
  8. Φινλανδία
  9. Μαυροβούνιο
  10. Εσθονία
  11. Ισραήλ
  12. Γερμανία*
  13. Βέλγιο
  14. Λιθουανία
  15. Άγιος Μαρίνος
  16. Πολωνία
  17. Σερβία

*οι χώρες με αστερίσκο περνούν απευθείας στον τελικό

Ο Akylas εμφανίζεται στην 4η θέση, κάτι που θεωρείται κρίσιμο σημείο της βραδιάς, καθώς το ξεκίνημα του διαγωνισμού συχνά επηρεάζει την εντύπωση του κοινού.

Ο Β’ ημιτελικός και η συνέχεια του διαγωνισμού

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στις 22:00, με συμμετοχές από ένα ευρύ φάσμα χωρών, όπως:

  1. Βουλγαρία
  2. Αζερμπαϊτζάν
  3. Ρουμανία
  4. Λουξεμβούργο
  5. Τσεχία
  6. Γαλλία*
  7. Αρμενία
  8. Ελβετία
  9. Κύπρος
  10. Αυστρία*
  11. Λετονία
  12. Δανία
  13. Αυστραλία
  14. Ουκρανία
  15. Ηνωμένο Βασίλειο*
  16. Αλβανία
  17. Μάλτα
  18. Νορβηγία

Η διοργάνωση συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς κάθε χώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Η Eurovision 2026 ξεκινά με ένταση, εντυπωσιακές εμφανίσεις και μεγάλες προσδοκίες. Η ελληνική συμμετοχή με τον Akylas δείχνει ήδη δυναμική παρουσία, ενώ η τελική πρόβα άφησε θετικά σημάδια για τη συνέχεια. Το «Ferto» έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα και η σκηνική του παρουσία αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του διαγωνισμού. Όλα πλέον κρίνονται στη ζωντανή εμφάνιση, εκεί όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει και η Eurovision γράφει ξανά ιστορία.

Η αποκάλυψη του αιώνα στην Αμφίπολη: Ολόκληρος ο Τύμβος Καστά «ζωντανεύει» ξανά

