Η αποκάλυψη του αιώνα στην Αμφίπολη: Ολόκληρος ο Τύμβος Καστά «ζωντανεύει» ξανά

Η περιοχή της Αμφίπολης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς ο εμβληματικός Τύμβος Καστά συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά του μέσα από εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και έρευνας. Για πρώτη φορά, ολόκληρος ο αρχαίος περίβολος έρχεται στο φως, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για την πραγματική κλίμακα ενός από τα πιο εντυπωσιακά ταφικά μνημεία της Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτοψίας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το έργο και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, επιβεβαιώνοντας ότι το μνημείο εισέρχεται σε κρίσιμη φάση αποκατάστασης. Το συνολικό εύρος του τύμβου και τα νέα αρχιτεκτονικά δεδομένα αναδεικνύουν ένα έργο τεράστιας ιστορικής σημασίας, που συνεχίζει να αποκαλύπτει στοιχεία για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατά την επίσκεψή της, η Λίνα Μενδώνη ενημερώθηκε αναλυτικά από τον διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Θεμιστοκλή Βλαχούλη και τον επιβλέποντα μηχανικό Μιχάλη Λεφαντζής για την πορεία των παρεμβάσεων. Όπως έγινε γνωστό, οι εργασίες προχωρούν με σταθερό ρυθμό και αφορούν τόσο την αποκατάσταση όσο και τη στερέωση του μνημείου, με στόχο τη συνολική του ανάδειξη.

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται στο σύνολό του ο περίβολος του Τύμβου Καστά, ο οποίος έχει περίμετρο 497 μέτρα, ενώ η συνολική έκταση του μνημείου ξεπερνά τα 20 στρέμματα, αποτυπώνοντας το πραγματικό του μέγεθος που ήταν μέχρι σήμερα υποτιμημένο. Οι παρεμβάσεις έχουν ήδη οδηγήσει στην πλήρη αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου και στην αποκατάσταση της γεωμετρίας των πρανών, καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.

Σημαντικό μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει αποκατασταθεί τμήμα 105 μέτρων στη νότια πλευρά του περιβόλου, χρησιμοποιώντας συνδυασμό αυθεντικών μαρμάρινων μελών και νέων τεχνητών λίθων όπου απαιτήθηκε. Παράλληλα, στο δυτικό τμήμα συνεχίζεται η στερέωση του πώρινου αντιθήματος, με εκτεταμένες ανατάξεις και ενισχύσεις.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ενός εκτεταμένου δικτύου απορροής ομβρίων, απαραίτητου για την προστασία του μνημείου από φθορές, δεδομένου ότι ο Τύμβος καλύπτει περίπου 22 στρέμματα, ενώ ο περιβάλλων χώρος του επεκτείνεται σε ακόμη 30 στρέμματα.

Στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου έχουν ολοκληρωθεί κρίσιμες εργασίες στερέωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της καμάρας και της τοποθέτησης μεταλλικού φορέα στο όρυγμα της ταφικής θήκης. Όλες οι παλαιές μεταλλικές κατασκευές υποστύλωσης έχουν πλέον αφαιρεθεί, επιτρέποντας την πλήρη ορατότητα του εσωτερικού.

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας, καθώς και των εμβληματικών στοιχείων της Σφίγγας, δηλαδή των φτερών και της κεφαλής, που θα αποκαταστήσουν την αρχική εικόνα του μνημείου.

Στον περιμετρικό δρόμο που ακολουθεί τη διαδρομή του αρχαίου περιδρόμου, εντοπίζονται στοιχεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σημεία όπου είχε τοποθετηθεί ρωμαϊκός γερανός για την απομάκρυνση μαρμάρων, καθώς και ράμπες που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά υλικών από την κορυφή του τύμβου.

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, ο Τύμβος Καστά αποτελεί τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει εντοπιστεί στη Μακεδονία, με διάμετρο που ξεπερνά τα 140 μέτρα, έναντι των 110 μέτρων του αντίστοιχου τύμβου των Αιγών. Η χρονολόγησή του τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., συνδέοντάς τον χρονικά με την εποχή του Μέγας Αλέξανδρος.

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως «ζωντανός οργανισμός» που απαιτεί συνεχή μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση. Στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και απόδοση του χώρου στο κοινό έως τις αρχές του 2028.

Οι εργασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Δημόκριτος, καθώς και εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία και στη μοναδική σωζόμενη ξύλινη αρχαία γέφυρα της περιοχής, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και αναφέρεται ήδη από τον ιστορικό Θουκυδίδης.

Οι εργασίες προστασίας και συντήρησης έχουν ολοκληρωθεί, όπως και η εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου που διασφαλίζει τη διατήρηση του μνημείου. Το έργο υλοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 1,12 εκατομμυρίων ευρώ.

