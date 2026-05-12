News 12.05.2026

Η αποκάλυψη του αιώνα στην Αμφίπολη: Ολόκληρος ο Τύμβος Καστά «ζωντανεύει» ξανά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αποκαλύφθηκαν τα 497 μέτρα του περιβόλου στον Τύμβο Καστά - Η Αμφίπολη αλλάζει σελίδα με εντυπωσιακές εξελίξεις
Ειρήνη Στόφυλα

Η περιοχή της Αμφίπολης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς ο εμβληματικός Τύμβος Καστά συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά του μέσα από εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και έρευνας. Για πρώτη φορά, ολόκληρος ο αρχαίος περίβολος έρχεται στο φως, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για την πραγματική κλίμακα ενός από τα πιο εντυπωσιακά ταφικά μνημεία της Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτοψίας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε το έργο και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, επιβεβαιώνοντας ότι το μνημείο εισέρχεται σε κρίσιμη φάση αποκατάστασης. Το συνολικό εύρος του τύμβου και τα νέα αρχιτεκτονικά δεδομένα αναδεικνύουν ένα έργο τεράστιας ιστορικής σημασίας, που συνεχίζει να αποκαλύπτει στοιχεία για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Πηγή: ΥΠΠΟ
Πηγή: ΥΠΠΟ

Κατά την επίσκεψή της, η Λίνα Μενδώνη ενημερώθηκε αναλυτικά από τον διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων Θεμιστοκλή Βλαχούλη και τον επιβλέποντα μηχανικό Μιχάλη Λεφαντζής για την πορεία των παρεμβάσεων. Όπως έγινε γνωστό, οι εργασίες προχωρούν με σταθερό ρυθμό και αφορούν τόσο την αποκατάσταση όσο και τη στερέωση του μνημείου, με στόχο τη συνολική του ανάδειξη.

Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται στο σύνολό του ο περίβολος του Τύμβου Καστά, ο οποίος έχει περίμετρο 497 μέτρα, ενώ η συνολική έκταση του μνημείου ξεπερνά τα 20 στρέμματα, αποτυπώνοντας το πραγματικό του μέγεθος που ήταν μέχρι σήμερα υποτιμημένο. Οι παρεμβάσεις έχουν ήδη οδηγήσει στην πλήρη αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου και στην αποκατάσταση της γεωμετρίας των πρανών, καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.

Πηγή: ΥΠΠΟ
Πηγή: ΥΠΠΟ

Σημαντικό μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει αποκατασταθεί τμήμα 105 μέτρων στη νότια πλευρά του περιβόλου, χρησιμοποιώντας συνδυασμό αυθεντικών μαρμάρινων μελών και νέων τεχνητών λίθων όπου απαιτήθηκε. Παράλληλα, στο δυτικό τμήμα συνεχίζεται η στερέωση του πώρινου αντιθήματος, με εκτεταμένες ανατάξεις και ενισχύσεις.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ενός εκτεταμένου δικτύου απορροής ομβρίων, απαραίτητου για την προστασία του μνημείου από φθορές, δεδομένου ότι ο Τύμβος καλύπτει περίπου 22 στρέμματα, ενώ ο περιβάλλων χώρος του επεκτείνεται σε ακόμη 30 στρέμματα.

Στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου έχουν ολοκληρωθεί κρίσιμες εργασίες στερέωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της καμάρας και της τοποθέτησης μεταλλικού φορέα στο όρυγμα της ταφικής θήκης. Όλες οι παλαιές μεταλλικές κατασκευές υποστύλωσης έχουν πλέον αφαιρεθεί, επιτρέποντας την πλήρη ορατότητα του εσωτερικού.

Πηγή: ΥΠΠΟ
Πηγή: ΥΠΠΟ

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας, καθώς και των εμβληματικών στοιχείων της Σφίγγας, δηλαδή των φτερών και της κεφαλής, που θα αποκαταστήσουν την αρχική εικόνα του μνημείου.

Στον περιμετρικό δρόμο που ακολουθεί τη διαδρομή του αρχαίου περιδρόμου, εντοπίζονται στοιχεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σημεία όπου είχε τοποθετηθεί ρωμαϊκός γερανός για την απομάκρυνση μαρμάρων, καθώς και ράμπες που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά υλικών από την κορυφή του τύμβου.

Πηγή: ΥΠΠΟ
Πηγή: ΥΠΠΟ

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, ο Τύμβος Καστά αποτελεί τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει εντοπιστεί στη Μακεδονία, με διάμετρο που ξεπερνά τα 140 μέτρα, έναντι των 110 μέτρων του αντίστοιχου τύμβου των Αιγών. Η χρονολόγησή του τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., συνδέοντάς τον χρονικά με την εποχή του Μέγας Αλέξανδρος.

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως «ζωντανός οργανισμός» που απαιτεί συνεχή μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση. Στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση και απόδοση του χώρου στο κοινό έως τις αρχές του 2028.

Πηγή: ΥΠΠΟ
Πηγή: ΥΠΠΟ

Οι εργασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Δημόκριτος, καθώς και εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία και στη μοναδική σωζόμενη ξύλινη αρχαία γέφυρα της περιοχής, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και αναφέρεται ήδη από τον ιστορικό Θουκυδίδης.

Οι εργασίες προστασίας και συντήρησης έχουν ολοκληρωθεί, όπως και η εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου που διασφαλίζει τη διατήρηση του μνημείου. Το έργο υλοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 1,12 εκατομμυρίων ευρώ.

Αν αγαπάς το Mad.gr ήρθε η ώρα να μας βάλεις στα αγαπημένα σου στη Google

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΜΦΙΠΟΛΗ Λίνα Μενδώνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία

Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία

12.05.2026

Δες επίσης

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο
Food

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

12.05.2026
Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια
Life

Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια

12.05.2026
Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά
Beauty

Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά

12.05.2026
Rosalía effect: Πώς να φορέσεις το κόκκινο φόρεμα σαν it girl
Fashion

Rosalía effect: Πώς να φορέσεις το κόκκινο φόρεμα σαν it girl

12.05.2026
Τα φυτά σου γεμίζουν έντομα; Οι 4 κινήσεις που μπορούν να τα σώσουν
Life

Τα φυτά σου γεμίζουν έντομα; Οι 4 κινήσεις που μπορούν να τα σώσουν

11.05.2026
Τα πιο stylish shorts looks για το 2026 που ήδη γίνονται trend
Fashion

Τα πιο stylish shorts looks για το 2026 που ήδη γίνονται trend

11.05.2026
Starbucks Chilled Coffee x Jax Jones: Τι ετοιμάζουν στον Τάμεση
Life

Starbucks Chilled Coffee x Jax Jones: Τι ετοιμάζουν στον Τάμεση

11.05.2026
Έτσι θα υιοθετήσεις το trend των «ghost roots» που λάνσαρε η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ
Beauty

Έτσι θα υιοθετήσεις το trend των «ghost roots» που λάνσαρε η Ελένη Φουρέιρα στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ

11.05.2026
Αν αγαπάς το Mad.gr ήρθε η ώρα να μας βάλεις στα αγαπημένα σου στη Google
Life

Αν αγαπάς το Mad.gr ήρθε η ώρα να μας βάλεις στα αγαπημένα σου στη Google

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ