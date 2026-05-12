Celeb News 12.05.2026

Γιώργος Καρλαυτης: Ο παίκτης του NFL παντρεύτηκε στην Ελλάδα σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία

Με φόντο τη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ο γάμος συνδύασε ελληνική παράδοση, πολυτέλεια και έντονη συγκίνηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, ο παίκτης των Kansas City Chiefs, Γιώργος Καρλαύτης, παντρεύτηκε την αγαπημένη του από το λύκειο, Kaia Harris, το Σάββατο 9 Μαΐου, σε έναν παραθαλάσσιο γάμο υψηλής αισθητικής στο πολυτελές resort One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Το ζευγάρι επέλεξε να πραγματοποιήσει μια παραδοσιακή ορθόδοξη τελετή, τιμώντας τις ελληνικές ρίζες του αθλητή, ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και έζησε στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 13 ετών. Η τελετή συνδύασε έντονα πολιτισμικά στοιχεία με luxury αισθητική, δημιουργώντας μια εμπειρία που εντυπωσίασε τους περίπου 220 καλεσμένους που βρέθηκαν στο νησιωτικό σκηνικό της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ο ίδιος ο Γιώργος Καρλαύτης αποκάλυψε πως η πιο έντονη στιγμή για εκείνον ήταν η είσοδος της νύφης στην εκκλησία, λέγοντας ότι δεν περίμενε να συγκινηθεί τόσο βαθιά. Όπως περιέγραψε, η στιγμή που είδε την Kaia Harris να περπατά προς το μέρος του μαζί με τον πατέρα της τον έκανε να λυγίσει συναισθηματικά, κάτι που δεν είχε προβλέψει παρά την εμπειρία του στο υψηλό επίπεδο του αθλητισμού και των μεγάλων αγώνων.

Η τελετή ακολούθησε όλα τα παραδοσιακά στοιχεία της ελληνικής ορθόδοξης γαμήλιας διαδικασίας, με τα στέφανα (στεφανάκια), το ρίξιμο του ρυζιού ως σύμβολο ευημερίας και γονιμότητας, αλλά και το τριπλό γύρισμα του ζευγαριού γύρω από την Αγία Τράπεζα. Αν και οι όρκοι δεν είναι μέρος της ορθόδοξης τελετουργίας, το ζευγάρι αντάλλαξε εντυπωσιακά δαχτυλίδια, δίνοντας έναν σύγχρονο τόνο στη παραδοσιακή διαδικασία.

Η νύφη εντυπωσίασε φορώντας custom νυφικό με δαντέλα από την Ελληνίδα σχεδιάστρια Mary Barola, ενώ αργότερα άλλαξε σε δεύτερη δημιουργία για τη δεξίωση. Ο γαμπρός επέλεξε κλασικό μαύρο σμόκιν, δίνοντας διαχρονικό ύφος στην εμφάνισή του.

Η γαμήλια εμπειρία συνεχίστηκε με cocktail δίπλα στη θάλασσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ενώ ακολούθησε δεξίωση με διεθνές μενού που περιλάμβανε από ιταλικά ζυμαρικά και sushi μέχρι αρνί, ψάρια και εκλεκτά κρεατικά. Το γαμήλιο γλυκό ήταν μια εντυπωσιακή τούρτα 4 επιπέδων με διπλή σοκολάτα, ενώ το ζευγάρι έκανε τον πρώτο του χορό με το κλασικό τραγούδι «At Last» της Etta James.

Στη λίστα των ιδιαίτερων στιγμών της βραδιάς περιλαμβάνονται η κοπή της τούρτας, η είσοδος στη δεξίωση με το κομμάτι «Freed From Desire» και η αίσθηση ότι διαφορετικοί κόσμοι φίλων και οικογενειών ενώθηκαν σε μία μεγάλη γιορτή. Ο Καρλαύτης ανέφερε πως αρχικά αγχωνόταν για το αν όλοι θα περάσουν καλά, όμως τελικά η ατμόσφαιρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τους καλεσμένους να χορεύουν και να δένουν σαν μια μεγάλη παρέα.

Μετά τον γάμο, το ζευγάρι παρέμεινε στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος, επιλέγοντας το παραθαλάσσιο Πόρτο Χέλι για στιγμές χαλάρωσης και ιδιωτικότητας, ολοκληρώνοντας έτσι ένα τριήμερο γιορτής γεμάτο συγκίνηση, παράδοση και πολυτέλεια.

ΓΑΜΟΣ Γιώργος Καρλαύτης
Eurovision 2026: Διέρρευσαν πλάνα από την εμφάνιση του Akyla πριν τον Α' Ημιτελικό

