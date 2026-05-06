Νέο Σχέδιο Δράσης του ΕΚΚΟΜΕΔ «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»

Το ΕΚΚΟΜΕΔ ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και προάγοντας τη συμπερίληψη ανακοινώνει την έναρξη του νέου Σχεδίου Δράσης «Αυτισμός και Δημιουργικότητα»...
…το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της οπτικοακουστικής παραγωγής, καθώς και για την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, της δικτύωσης και της εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει στη στήριξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει παραγωγή περιεχομένου, εκστρατείες επιρροής (Impact Campaigns), εκστρατείες ευαισθητοποίησης (Awareness Campaigns) και δράσεις δικτύωσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης, της επαγγελματικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της συμπερίληψης.

Ο κινηματογράφος και τα οπτικοακουστικά μέσα αναδεικνύονται ως ισχυρά εργαλεία έκφρασης και επικοινωνίας, επιτρέποντας σε άτομα με αυτισμό να αποτυπώσουν σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες με εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους. Η ενεργή συμμετοχή σε διαδικασίες όπως η συγγραφή σεναρίου, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία και το μοντάζ ενισχύει δεξιότητες όπως η φαντασία, η συγκέντρωση, η οπτική αντίληψη και η επίλυση προβλημάτων, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και την προσωπική ενδυνάμωση.

Ταυτόχρονα, οι αφηγήσεις που προκύπτουν από την εμπειρία του αυτισμού συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στη μείωση στερεοτύπων και στην προώθηση της κατανόησης της νευροδιαφορετικότητας. Η διαφορετική οπτική και αισθητική προσεγγίζεται ως πηγή καινοτομίας και δημιουργικής εξέλιξης, με δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στον σύγχρονο πολιτιστικό τομέα.

Το Σχέδιο Δράσης για το 2026 λειτουργεί στο ανανεωμένο πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων επαγγελματιών, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια πολιτιστική παραγωγή και τη διεθνή προβολή της ελληνικής δημιουργίας.

Άξονες Δράσης

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Υποστήριξη δημιουργίας κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων που ενισχύουν τη συμπερίληψη ατόμων με αυτισμό.

2. Δράσεις εξωστρέφειας, εκστρατείες επιρροής και ευαισθητοποίησης, καθώς και ενίσχυση της ανάπτυξης κοινού.

3. Εκπαιδευτικές δράσεις για το ευρύ κοινό και μαθητές, καθώς και δράσεις κατάρτισης ατόμων με αυτισμό για την επαγγελματική τους ένταξη στις δημιουργικές βιομηχανίες.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 250.000€ και κατανέμεται ως εξής:

· Έως 100.000€ για την υποστήριξη δημιουργίας έργων

· Έως 75.000€ για δράσεις εξωστρέφειας και καμπάνιες

· Έως 75.000€ για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκινά τον Απρίλιο 2026 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2026.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 30 Απριλίου 2026 έως και την 1η Δεκεμβρίου 2026 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://e-services.ekkomed.gr/

Η συγκινητική ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τον γιο της

Eurovision 2026: Η Antigoni με το «JALLA» θυμίζει το θρυλικό «Fuego»

16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL στο θέατρο Επί Κολωνώ | Το πρόγραμμα των 23ων ομάδων

«Το Πόδι της Χήνας»: Από την Novus Theatre Ensemble στο «Από Μηχανής Θέατρο»

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD

Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα

Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;

BIOS: «Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη

Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!

«Τα κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ στο Θέατρο Noūs- Creative space

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

